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«Факел» — «Локомотив»: хозяева БЕТСИТИ Финала Кубка России потреплют нервы фавориту

Прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Кубка России «Факел» — «Локомотив» 24 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Юрий Бережко.
Фото Официальный сайт ВК «Локомотив»
Новоуренгойцы уже трижды победили клуб из Новосибирска в этом году.

24 декабря состоится полуфинал БЕТСИТИ Кубка России по волейболу, в котором новоуренгойский «Факел» сыграет с новосибирским «Локомотивом». Встреча пройдет в Новом Уренгое и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Эфир стартует в 16.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Факел» — «Локомотив» 24 декабря 2022 года

«Локомотив» — убедительный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Его победу можно взять за 1.32, вероятность исхода — примерно 75%. Триумф «Факела» доступен за 3.40 (25%).

Наиболее вероятный точный счет — 3-0 в пользу «Локо» за 3.00. 3-1 идет за 3.30, 3-2 — за 5.00.

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Можете подстраховать хозяев с помощью форы по очкам: Ф1(+8.5) оценена в 2.04, Ф2(-8.5) — за 1.73.

Сколько очков разыграют команды? Тотал больше 179.5 доступен за 1.90, ТМ 179.5 — тоже за 1.90.

На три и более партии в матче коэффициент — 1.50, на четыре и более — 3.50.

Можете испытать удачу и выбрать вариант «Кто выиграет первое очко эйсом»: «Факел» — 2.00, «Локо» — 1.72.

«Факел» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 24 декабря 2022 года

«Локомотиву» откровенно повезло при жеребьевке полуфиналов — вместо «Зенита» или «Белогорья» нижегородцам достался слабейший представитель четверки, «Факел». Хозяин финального этапа сейчас находится в ужасной форме: команда Романа Яковлева проиграла семь из восьми последних матчей, пять — всухую.

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«Локомотив» также был среди недавних соперников «Факела». Клубы встретились 7 декабря и провели на площадке все пять партий — «железнодорожники» победили 19:17 в решающей. С той даты «Локо» провел еще три матча и все выиграл. А вообще победная серия клуба из Новосибирска насчитывает уже восемь встреч.

Несмотря на существенную разницу в результатах команд в последние недели, в целом «Факел» довольно успешно противостоит «Локомотиву»: выиграл шесть из десяти последних очных матчей и три из четырех в этом году. 0-3 на этом отрезке новоуренгойцы проиграли только однажды — то есть в девяти других встречах взяли как минимум одну партию.

На то, что матч не завершится разгромом и команды сыграют ровно четыре партии, котировка — 2.50. На пять партий — 3.50.

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Прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Кубка России

«Факел», может, и не в лучшем состоянии, но готов побороться за финал. «Локомотив» — соперник в целом проходимый, да и фактор домашней площадки недооценивать не стоит. Под рев местных болельщиков новоуренгойцы сделают все возможное, чтобы не ударить в грязь лицом.

Статистика личных встреч между командами подсказывает, что «Факел» будет близок к тому, чтобы взять даже не одну партию. Вряд ли кто-то удивится, если команды снова затащат друг друга в пятый сет.

Рекомендуемая ставка: победа «Факела» с форой (+1.5) по партиям за 2.20.

Волейбол
Прогнозы на спорт
ВК Локомотив (Новосибирск)
ВК Факел (Новый Уренгой)
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«Зенит» Казань — «Белогорье»: команда Вербова легко сокрушит соперника
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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