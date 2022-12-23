«Факел» — «Локомотив»: хозяева БЕТСИТИ Финала Кубка России потреплют нервы фавориту
24 декабря состоится полуфинал БЕТСИТИ Кубка России по волейболу, в котором новоуренгойский «Факел» сыграет с новосибирским «Локомотивом». Встреча пройдет в Новом Уренгое и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Эфир стартует в 16.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Кубка России «Факел» — «Локомотив» 24 декабря 2022 года
«Локомотив» — убедительный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Его победу можно взять за 1.32, вероятность исхода — примерно 75%. Триумф «Факела» доступен за 3.40 (25%).
Наиболее вероятный точный счет — 3-0 в пользу «Локо» за 3.00. 3-1 идет за 3.30, 3-2 — за 5.00.
Можете подстраховать хозяев с помощью форы по очкам: Ф1(+8.5) оценена в 2.04, Ф2(-8.5) — за 1.73.
Сколько очков разыграют команды? Тотал больше 179.5 доступен за 1.90, ТМ 179.5 — тоже за 1.90.
На три и более партии в матче коэффициент — 1.50, на четыре и более — 3.50.
Можете испытать удачу и выбрать вариант «Кто выиграет первое очко эйсом»: «Факел» — 2.00, «Локо» — 1.72.
«Факел» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 24 декабря 2022 года
«Локомотиву» откровенно повезло при жеребьевке полуфиналов — вместо «Зенита» или «Белогорья» нижегородцам достался слабейший представитель четверки, «Факел». Хозяин финального этапа сейчас находится в ужасной форме: команда Романа Яковлева проиграла семь из восьми последних матчей, пять — всухую.
«Локомотив» также был среди недавних соперников «Факела». Клубы встретились 7 декабря и провели на площадке все пять партий — «железнодорожники» победили 19:17 в решающей. С той даты «Локо» провел еще три матча и все выиграл. А вообще победная серия клуба из Новосибирска насчитывает уже восемь встреч.
Несмотря на существенную разницу в результатах команд в последние недели, в целом «Факел» довольно успешно противостоит «Локомотиву»: выиграл шесть из десяти последних очных матчей и три из четырех в этом году. 0-3 на этом отрезке новоуренгойцы проиграли только однажды — то есть в девяти других встречах взяли как минимум одну партию.
На то, что матч не завершится разгромом и команды сыграют ровно четыре партии, котировка — 2.50. На пять партий — 3.50.
Прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Кубка России
«Факел», может, и не в лучшем состоянии, но готов побороться за финал. «Локомотив» — соперник в целом проходимый, да и фактор домашней площадки недооценивать не стоит. Под рев местных болельщиков новоуренгойцы сделают все возможное, чтобы не ударить в грязь лицом.
Статистика личных встреч между командами подсказывает, что «Факел» будет близок к тому, чтобы взять даже не одну партию. Вряд ли кто-то удивится, если команды снова затащат друг друга в пятый сет.
Рекомендуемая ставка: победа «Факела» с форой (+1.5) по партиям за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2