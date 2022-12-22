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«Локомотив» — ЦСКА: Окулов, Григоренко и Шалунов зажгут в Ярославле

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА, Global Look Press
При этом армейцы не проиграют в основное время.

23 декабря в КХЛ состоится захватывающий матч команд из верхней части — занимающий вторую строчку «Локомотив» примет ЦСКА. Встреча состоится в Ярославле на «Арене 2000» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 19.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали приоритет «Локомотиву»: на его победу в основное время можно поставить за 2.50, вероятность исхода — примерно 40%. Успех ЦСКА предложен за чуть большие 2.75 (36%), ничья — за 3.40 (24%).

Триумф ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.82, москвичей — в 1.98.

Последний матч между командами состоялся 7 ноября и завершился победой «Локомотива» в серии штрафных бросков — 3:2. На то, что ЦСКА снова не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.49.

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Тотал больше 4.5 шайбы предложено оформить за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.86.

На то, что обе команды отличатся по два и больше раза, коэффициент — 2.12. Обратный результат оценен в 1.72.

Кто выиграет стартовое вбрасывание? «Локомотив» — 1.75, ЦСКА — 1.96.

Если считаете, что хотя бы в одном периоде соперники не выявят победителя, тогда возьмите это условие за 1.26.

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 23 декабря 2022 года

«Локомотиву» катастрофически не даются матчи против ЦСКА: уже 12 встреч ярославцы не побеждают москвичей в основное время. На этом отрезке «железнодорожники» шесть раз уступили после трех периодов, еще трижды — в овертайме. В последней игре 7 ноября команда Игоря Никитина дважды вела в счете, но все равно победила только в серии буллитов.

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Считаете, что «Локо» выиграет? Учитывая традиции последних очных матчей, успех ярославцев в овертайме можно взять за 8.10, в серии буллитов — за 12.0.

Команды соседствуют в таблице Западной конференции — «Локомотив» идет вторым с 58 очками, у ЦСКА 57 баллов и третья строчка. При этом у москвичей есть две игры в запасе — потенциально коллектив Сергея Федорова снова должен стать главным преследователем СКА.

Важно помнить, что в предстоящем матче встретятся не просто конкуренты по таблице, но и проповедники разных стилей: ЦСКА играет больше в атаку и забросил уже 125 шайб (3.15 в среднем за матч), но при этом пропустил 88 гола (2.32). «Локо» же, напротив, максимально аккуратен у своих ворот — ярославцы пропустили 73 шайб (лучший показатель в КХЛ, меньше двух голов за игру). Однако с атакой есть сложности: 101 шайб — только шестой показатель на «Западе» и десятый в общей таблице.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

«Локомотиву» тяжело даются матчи против ЦСКА — в Ярославле, кажется, отчаялись победить соперника в основное время после 12 неудач подряд. Не выручает даже домашний лед — последние два матча армейцы комфортно выиграли 3:2 и 4:1.

При этом игры между командами получаются достаточно результативными — в семи крайних было заброшено четыре и более шайбы. Такого же исхода стоит ждать в ближайшем матче: Окулов, Григоренко, Плотников и Нестеров при поддержке ярославских Шалунова, Алексеева и Никулина подарят шоу.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 3.5 за 2.36.

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ХК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
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