«Локомотив» — ЦСКА: Окулов, Григоренко и Шалунов зажгут в Ярославле
23 декабря в КХЛ состоится захватывающий матч команд из верхней части — занимающий вторую строчку «Локомотив» примет ЦСКА. Встреча состоится в Ярославле на «Арене 2000» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 19.20 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали приоритет «Локомотиву»: на его победу в основное время можно поставить за 2.50, вероятность исхода — примерно 40%. Успех ЦСКА предложен за чуть большие 2.75 (36%), ничья — за 3.40 (24%).
Триумф ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.82, москвичей — в 1.98.
Последний матч между командами состоялся 7 ноября и завершился победой «Локомотива» в серии штрафных бросков — 3:2. На то, что ЦСКА снова не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.49.
Тотал больше 4.5 шайбы предложено оформить за 1.95, ТМ 4.5 — за 1.86.
На то, что обе команды отличатся по два и больше раза, коэффициент — 2.12. Обратный результат оценен в 1.72.
Кто выиграет стартовое вбрасывание? «Локомотив» — 1.75, ЦСКА — 1.96.
Если считаете, что хотя бы в одном периоде соперники не выявят победителя, тогда возьмите это условие за 1.26.
«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 23 декабря 2022 года
«Локомотиву» катастрофически не даются матчи против ЦСКА: уже 12 встреч ярославцы не побеждают москвичей в основное время. На этом отрезке «железнодорожники» шесть раз уступили после трех периодов, еще трижды — в овертайме. В последней игре 7 ноября команда Игоря Никитина дважды вела в счете, но все равно победила только в серии буллитов.
Считаете, что «Локо» выиграет? Учитывая традиции последних очных матчей, успех ярославцев в овертайме можно взять за 8.10, в серии буллитов — за 12.0.
Команды соседствуют в таблице Западной конференции — «Локомотив» идет вторым с 58 очками, у ЦСКА 57 баллов и третья строчка. При этом у москвичей есть две игры в запасе — потенциально коллектив Сергея Федорова снова должен стать главным преследователем СКА.
Важно помнить, что в предстоящем матче встретятся не просто конкуренты по таблице, но и проповедники разных стилей: ЦСКА играет больше в атаку и забросил уже 125 шайб (3.15 в среднем за матч), но при этом пропустил 88 гола (2.32). «Локо» же, напротив, максимально аккуратен у своих ворот — ярославцы пропустили 73 шайб (лучший показатель в КХЛ, меньше двух голов за игру). Однако с атакой есть сложности: 101 шайб — только шестой показатель на «Западе» и десятый в общей таблице.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА
«Локомотиву» тяжело даются матчи против ЦСКА — в Ярославле, кажется, отчаялись победить соперника в основное время после 12 неудач подряд. Не выручает даже домашний лед — последние два матча армейцы комфортно выиграли 3:2 и 4:1.
При этом игры между командами получаются достаточно результативными — в семи крайних было заброшено четыре и более шайбы. Такого же исхода стоит ждать в ближайшем матче: Окулов, Григоренко, Плотников и Нестеров при поддержке ярославских Шалунова, Алексеева и Никулина подарят шоу.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 3.5 за 2.36.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2