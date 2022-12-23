Прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Финала Кубка России «Зенит» — «Белогорье» 24 декабря 2022 года

Казанцы идут за седьмым финалом турнира за последние восемь лет.

24 декабря в Новом Уренгое состоится первый матч БЕТСИТИ Финала Кубка России по волейболу, в котором казанский «Зенит» сразится с «Белогорьем». Игра начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Трансляция стартует в 13.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Финала Кубка России «Зенит» — «Белогорье» 24 декабря 2022 года

«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу казанцев можно поставить за 1.10, что приблизительно 90% вероятности исхода. Успех «Белогорья» доступен за 7.00 (10%).

3-0 — наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов. На такой результат котировка — 1.90.

На то, что «Белогорье» возьмет хотя бы одну партию, можно поставить за 1.85. На его победу по партиям с форой (+1.5) коэффициент — 3.90.

Убеждены, что матч получится коротким? Возьмите тотал меньше 165.5 очка за 1.74, ТБ 165.5 доступен за 2.02.

Если считаете, что после двух партий счет будет 2-0 в пользу казанцев, оформите ставку за 1.54. Результат 1-1 оценен в 2.65, 0-2 — в 11.0.

Как именно будет выигран матч? Есть варианты:

«Зенит» — «Белогорье»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Финала Кубка России 24 декабря 2022 года

Казанский суперклуб очень мощно выступает в последние полтора месяца: с 4 ноября «Зенит» выиграл 11 матчей подряд, в которых отдал всего две партии. Огорчить команду Алексея Вербова удалось лидеру Суперлиги санкт-петербургскому «Зениту» и середняку «Газпрому-Югре».

Что касается матчей против «Белогорья», то в данном случае казанцы чаще всего побеждают уверенно: в десяти последних играх одержали восемь побед, пять из них — всухую. Правда, во все том же Кубке России в сентябре белгородцы добились успеха в четырех партиях — это их самый крупный триумф над «Зенитом» с 2015 года.

На то, что «Белогорье» зацепит хотя бы одну партию и общий тотал матча будет больше 3.5, коэффициент — 1.92.

Белгородцы в конце ноября прервали серию из трех поражений — уступили трем из четырех лидеров Суперлиги. В матчах с «Зенитами» и «Локомотивом» им удалось украсть всего одну партию. Правда, соперников попроще «Белогорье» переигрывает легко — в трех крайних матчах победило ленинградское «Динамо», «Кузбасс» и «Югру-Самотлор».

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Белогорье»

Белгородцы неплохо выглядят в БЕТСИТИ Кубке России по волейболу — проиграли всего один из девяти матчей на предварительном этапе. Однако против больших команд у коллектива Бориса Колчина не складывается — в действительно важных матчах в этом году не брали больше одной партии.

Для «Зенита» победа в БЕТСИТИ Финале четырех Кубка России по волейболу — возможность выиграть турнир в седьмой раз за последние восемь лет. Нет сомнений, что команда Алексея Вербова подойдет к игре со всей серьезностью и сыграет на максимуме.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» 3-0 за 1.90.