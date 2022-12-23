«Зенит» Казань — «Белогорье»: команда Вербова легко сокрушит соперника
24 декабря в Новом Уренгое состоится первый матч БЕТСИТИ Финала Кубка России по волейболу, в котором казанский «Зенит» сразится с «Белогорьем». Игра начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Трансляция стартует в 13.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Финала Кубка России «Зенит» — «Белогорье» 24 декабря 2022 года
«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу казанцев можно поставить за 1.10, что приблизительно 90% вероятности исхода. Успех «Белогорья» доступен за 7.00 (10%).
3-0 — наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов. На такой результат котировка — 1.90.
На то, что «Белогорье» возьмет хотя бы одну партию, можно поставить за 1.85. На его победу по партиям с форой (+1.5) коэффициент — 3.90.
Убеждены, что матч получится коротким? Возьмите тотал меньше 165.5 очка за 1.74, ТБ 165.5 доступен за 2.02.
Если считаете, что после двух партий счет будет 2-0 в пользу казанцев, оформите ставку за 1.54. Результат 1-1 оценен в 2.65, 0-2 — в 11.0.
Как именно будет выигран матч? Есть варианты:
«Зенит» — «Белогорье»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Финала Кубка России 24 декабря 2022 года
Казанский суперклуб очень мощно выступает в последние полтора месяца: с 4 ноября «Зенит» выиграл 11 матчей подряд, в которых отдал всего две партии. Огорчить команду Алексея Вербова удалось лидеру Суперлиги санкт-петербургскому «Зениту» и середняку «Газпрому-Югре».
Что касается матчей против «Белогорья», то в данном случае казанцы чаще всего побеждают уверенно: в десяти последних играх одержали восемь побед, пять из них — всухую. Правда, во все том же Кубке России в сентябре белгородцы добились успеха в четырех партиях — это их самый крупный триумф над «Зенитом» с 2015 года.
На то, что «Белогорье» зацепит хотя бы одну партию и общий тотал матча будет больше 3.5, коэффициент — 1.92.
Белгородцы в конце ноября прервали серию из трех поражений — уступили трем из четырех лидеров Суперлиги. В матчах с «Зенитами» и «Локомотивом» им удалось украсть всего одну партию. Правда, соперников попроще «Белогорье» переигрывает легко — в трех крайних матчах победило ленинградское «Динамо», «Кузбасс» и «Югру-Самотлор».
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Белогорье»
Белгородцы неплохо выглядят в БЕТСИТИ Кубке России по волейболу — проиграли всего один из девяти матчей на предварительном этапе. Однако против больших команд у коллектива Бориса Колчина не складывается — в действительно важных матчах в этом году не брали больше одной партии.
Для «Зенита» победа в БЕТСИТИ Финале четырех Кубка России по волейболу — возможность выиграть турнир в седьмой раз за последние восемь лет. Нет сомнений, что команда Алексея Вербова подойдет к игре со всей серьезностью и сыграет на максимуме.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» 3-0 за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2