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«Зенит» Казань — «Белогорье»: команда Вербова легко сокрушит соперника

Прогноз и ставка на матч БЕТСИТИ Финала Кубка России «Зенит» — «Белогорье» 24 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Максим Михайлов.
Фото Официальный сайт ВК «Зенит»
Казанцы идут за седьмым финалом турнира за последние восемь лет.

24 декабря в Новом Уренгое состоится первый матч БЕТСИТИ Финала Кубка России по волейболу, в котором казанский «Зенит» сразится с «Белогорьем». Игра начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Трансляция стартует в 13.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Финала Кубка России «Зенит» — «Белогорье» 24 декабря 2022 года

«Зенит» — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу казанцев можно поставить за 1.10, что приблизительно 90% вероятности исхода. Успех «Белогорья» доступен за 7.00 (10%).

3-0 — наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов. На такой результат котировка — 1.90.

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На то, что «Белогорье» возьмет хотя бы одну партию, можно поставить за 1.85. На его победу по партиям с форой (+1.5) коэффициент — 3.90.

Убеждены, что матч получится коротким? Возьмите тотал меньше 165.5 очка за 1.74, ТБ 165.5 доступен за 2.02.

Если считаете, что после двух партий счет будет 2-0 в пользу казанцев, оформите ставку за 1.54. Результат 1-1 оценен в 2.65, 0-2 — в 11.0.

Как именно будет выигран матч? Есть варианты:

  • блоком — 1.90;

  • эйсом — 11.0.

«Зенит» — «Белогорье»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Финала Кубка России 24 декабря 2022 года

Казанский суперклуб очень мощно выступает в последние полтора месяца: с 4 ноября «Зенит» выиграл 11 матчей подряд, в которых отдал всего две партии. Огорчить команду Алексея Вербова удалось лидеру Суперлиги санкт-петербургскому «Зениту» и середняку «Газпрому-Югре».

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Что касается матчей против «Белогорья», то в данном случае казанцы чаще всего побеждают уверенно: в десяти последних играх одержали восемь побед, пять из них — всухую. Правда, во все том же Кубке России в сентябре белгородцы добились успеха в четырех партиях — это их самый крупный триумф над «Зенитом» с 2015 года.

На то, что «Белогорье» зацепит хотя бы одну партию и общий тотал матча будет больше 3.5, коэффициент — 1.92.

Белгородцы в конце ноября прервали серию из трех поражений — уступили трем из четырех лидеров Суперлиги. В матчах с «Зенитами» и «Локомотивом» им удалось украсть всего одну партию. Правда, соперников попроще «Белогорье» переигрывает легко — в трех крайних матчах победило ленинградское «Динамо», «Кузбасс» и «Югру-Самотлор».

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Белогорье»

Белгородцы неплохо выглядят в БЕТСИТИ Кубке России по волейболу — проиграли всего один из девяти матчей на предварительном этапе. Однако против больших команд у коллектива Бориса Колчина не складывается — в действительно важных матчах в этом году не брали больше одной партии.

Для «Зенита» победа в БЕТСИТИ Финале четырех Кубка России по волейболу — возможность выиграть турнир в седьмой раз за последние восемь лет. Нет сомнений, что команда Алексея Вербова подойдет к игре со всей серьезностью и сыграет на максимуме.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» 3-0 за 1.90.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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