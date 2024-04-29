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Мбаппе хочет выиграть ЛЧ до ухода в «Реал». Но «ПСЖ» не умеет побеждать в Дортмунде

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ» 1 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Getty Images
Никлас Фюллкруг («Боруссия Дортмунд»).
Фото Getty Images
Брэдли Барколя и Юлиан Брандт («Боруссия Дортмунд» — «ПСЖ»).
Фото Getty Images
1/3
У «Боруссии» свои проблемы — проиграна половина из шести недавних матчей.

1 мая в первом полуфинале Лиги чемпионов сойдутся дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ». Поединок состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.55 мск.

Лига чемпионов. 1/2 финала
01 мая, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
ПСЖ

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «ПСЖ» 1 мая 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: взять триумф «Сен-Жермен» можно с коэффициентом 2.46, что составляет около 40% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 2.80 (35%), на ничью предложена котировка 3.75 (25%).

Знаете, кто пробьется в финал? Тогда поставьте на исход двухматчевого противостояния. Успех парижан дан за 1.42, проход «Боруссии» оценен в 3.05.

Тотал больше 3 голов доступен за 1.77, ТМ 3 — за 2.03.

Обмен результативными ударами идет за 1.42, обратный рынок — за 2.90.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот итог аналитики из Winline выставили коэффициент 6.40.

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«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 1 мая 2024 года

Дортмундцы проводят неудачный сезон. Команда Эдина Терзича занимает пятое место в чемпионате Германии и на пять очков отстает от четвертой строчки, которая дает путевку в Лигу чемпионов. В прошлом туре «шмели» влетели «Лейпцигу» (1:4), который и замыкает первую четверку. Кубок Германии они покинули в декабре в 1/8 финала — дальше пошел «Штутгарт» (0:2).

В 2024 году «Боруссия» сыграла в 19 матчах во всех турнирах. 11 встреч завершились победой черно-желтых. Ничьих и поражений набралось одинаковое количество — по четыре матча. Причем три проигрыша уместились в последние шесть поединков. Кроме «быков», дортмундцы уступили «Штутгарту» (0:1) и «Атлетико» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (1:2). Впрочем, в ответной игре «шмели» смяли мадридцев (4:2) и вышли в полуфинал на «ПСЖ».

С парижанами команда Терзича уже играла на групповом этапе и оба раза не выиграла (0:2, 1:1). Черно-желтые все равно заняли первое место в группе, не уступив остальным соперникам — «Милану» (0:0, 3:1) и «Ньюкаслу» (1:0, 2:0). В 1/8 финала клуб разобрался с ПСВ (1:1, 2:0).

Лучший по гол+пас в составе дортмундцев — Никлас Фюллькруг (14+10 во всех турнирах). На втором месте — Юлиан Брандт (9+14). Замыкает тройку Дониелл Мален (13+5). В топ-5 также входят Марцель Забитцер (6+9) и Марко Ройс (7+4).

Никлас Фюллкруг («Боруссия Дортмунд»).
Фото Getty Images

«ПСЖ» в шаге от очередного триумфа в чемпионате Франции. В прошлом туре клуб мог досрочно выиграть титул, но этому неожиданно помешал аутсайдер «Гавр». Команда Далера Кузяева дважды выходила вперед, вела с разницей в два мяча, но парижане спаслись в компенсированное время (3:3). Теперь коллективу Луиса Энрике достаточно одной победы в оставшихся трех турах.

Красно-синие — самые результативные (76) в лиге 1. Их оборона — третья по надежности (29). За 31 тур «Сен-Жермен» уступил один раз. В финале Кубка Франции Килиан Мбаппе и его партнеры сыграют против «Лиона».

На групповом этапе Лиги чемпионов «ПСЖ» занял второе место, хотя проиграл и «Милану» (1:2), и «Ньюкаслу» (1:4). Для выхода в плей-офф команде Луиса Энрике хватило двух побед — над «Боруссией» (2:1) и «Миланом» (3:0).

В 1/8 финала французский клуб выбил «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1). А в четвертьфинале обменялся гостевыми победами с «Барселоной» (2:3, 4:1). До поражения от каталонцев «Сен-Жермен» не уступил в 27 встречах во всех турнирах.

Самый меткий снайпер «ПСЖ» — Килиан Мбаппе, у которого 42 мяча и 10 голевых передач во всех турнирах. Второй бомбардир — Гонсалу Рамуш (14+1). Лучший ассистент — Усман Дембеле, раздавший 12 результативных пасов.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»

У «шмелей» несколько серьезных потерь: второй бомбардир команды Дониелл Мален повредил колено, а левый защитник Рами Бенсебаини — связки, и выбыл до конца сезона. Также недоступны Себастьян Аллер и Абдулай Камара. Дисквалификаций нет.

У «ПСЖ» нет ни новых травмированных, ни забаненных игроков. Только Преснел Кимпембе и Серхио Рико, которые лечатся уже давно.

«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: статистика личных встреч

Команды встречались шесть раз: дважды в Лиге Европы и четыре раза — в Лиге чемпионов. В двух матчах победил «Сен-Жермен», в одном — «шмели», еще три завершились вничью. Причем оба клуба праздновали успех только на родных стадионах. Дортмундцы забили четыре мяча, парижане — семь. Больше двух голов за 90 минут влетело лишь в одном поединке.

Брэдли Барколя и Юлиан Брандт («Боруссия Дортмунд» — «ПСЖ»).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»

Коллектив Энрике на голову выше соперника. Это самая результативная команда Франции и единственный претендент на титул в лиге 1. За нее выступает лучший форвард Европы Килиан Мбаппе, который очень мотивирован на победу в Лиге чемпионов перед уходом в «Реал». На групповом этапе парижане ни разу не уступили дортмундцам. А за все время проиграли всего в одном из шести поединков.

«Боруссия» сейчас не в лучшей форме и влетела в половине из шести прошлых встреч во всех турнирах. Но дортмундцы никогда не проигрывали «ПСЖ» дома, а их очные матчи пробили «верх» по голам лишь однажды, поэтому стоит перестраховаться.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 4.5 за 1.73.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
13
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
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 - : -
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