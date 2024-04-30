Игнашевич создал в «Балтике» одну из лучших оборон РПЛ. Это проблема для Карпина — «Ростов» забивает очень мало
2 мая во втором раунде полуфинала Пути регионов Кубка России «Ростов» сыграет с «Балтикой». Встреча пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.15 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.10 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ростов» — «Балтика» 2 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев фаворитами. На выигрыш команды Валерия Карпина можно поставить с коэффициентом 2.06, вероятность такого исхода — примерно 53%. Ничья доступна за 3.53 (25%), успех калининградцев — за 3.69 (22%).
На выход «Ростова» в следующую стадию дана котировка 1.60, на «Балтику» — 2.42.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.96, ТМ 2.5 — в 1.85.
Обмен результативными ударами можно взять за 1.75, противоположный рынок — за 2.09.
Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 1:1. На него можно сыграть за 6.42.
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«Ростов» — «Балтика»: прогноз и анализ матча Кубка России 2 мая 2024 года
Вторую половину сезона желтые проводят намного увереннее. За 11 матчей в РПЛ и Кубке России после зимней паузы парни Карпина победили семь раз, а проиграли — два. Еще пара встреч кончилась вничью. Единственный провал на этом отрезке — разгром от «Спартака» (1:5). Зато против лидеров сезона — «Динамо» и «Краснодара» — ростовчане взяли шесть очков.
В чемпионате южане идут на седьмой строчке и отстают от лидирующей тройки на семь баллов. Меньше «Ростова» (39) в верхней половине таблицы забил только «Спартак» (37). Желтые пропускают чаще всех в первой восьмерке (39).
В Кубке России коллектив Карпина попал в группу с «Локомотивом», «Уралом» и «Рубином». Ростовчане заняли второе место, выиграв три матча из шести. В четвертьфинале пути РПЛ донская команда уступила ЦСКА (1:1, 0:2) и выбыла в Путь регионов. Там во втором раунде 1/4 финала она придушила «Химки» (0:0, 7:6 пен). А в первом полуфинальном раунде «Ростов» разбил «Урал» (3:1).
Лучший по «гол+пас» в составе южан — Егор Голенков (9+3). На втором месте — Мохаммад Мохеби (6+3).
«Балтика» после возобновления сезона провела 11 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых победила четыре раза, проиграла — пять, а еще два поединка закончила вничью. Самый яркий успех на этом отрезке — гостевой разгром «Ахмата» (7:1).
Калининградцы идут на 12-м месте и по дополнительным показателям опережают «Факел», который находится в зоне стыков. Парни Сергея Игнашевича отличились 28 раз — только четыре клуба в РПЛ забивают реже. Зато по пропущенным голам (32) они лучше соперников — меньше в свои ворота получили всего пять команд премьер-лиги. В 2024-м бело-синие ни разу не проиграли крупно, лишь однажды они уступили с разницей в два мяча — ЦСКА в Кубке России (0:2).
На групповом этапе Пути РПЛ Игнашевич поднял свой коллектив на вторую строчку квартета с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями». «Балтика» победила в четырех матчах и забила больше всех (12). В четвертьфинале Пути РПЛ клуб из Калининграда обыграл «Локомотив» (2:2, 1:1, 7:6 пен.), но уже на следующей стадии вылетел в Путь регионов. Виноват ЦСКА: в полуфинале армейцы дважды справились с калининградцами (1:0, 2:0).
Лучший бомбардир бело-синих — Анхело Энрикес, забивший восемь мячей. Также у чилийца один ассист. Второй по «гол+пас» — Максим Кузьмин (3+4).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Ростов» — «Балтика»
У «Ростова» обошлось без удалений и повреждений — в распоряжении Карпина полный ростер.
У «Балтики» тоже нет дисквалифицированных игроков, но есть один травмированный — Гедеон Гузина повредил крестообразные связки.
«Ростов» — «Балтика»: статистика личных встреч
В XXI веке «Ростов» и «Балтика» столкнулись всего три раза. В 2008-м они дважды сыграли в первой лиге. В Калининграде разошлись без голов, а дома желтые победили с минимальным счетом (1:0).
За 58 лет команды провели 17 поединков: выиграли по пять раз, а в семи встречах дело кончилось «миром».
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Балтика»
Желтые — в топ-2 наименее результативных команд верхней половины РПЛ. А парни Игнашевича пропускают реже большинства клубов чемпионата России. К тому же в игре на выбывание никто не будет форсировать события — оба соперника предпочтут осторожный сценарий. Класс «Ростова» намного выше, но вряд ли «Балтику» ждет разгром.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|0 : 0
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|1 : 1
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|0 : 0
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|2 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3