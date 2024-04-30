Прогноз и ставка на матч Кубка России «Ростов» — «Балтика» 2 мая 2024 года

Желтые отличаются едва ли не реже всех в верхней половине РПЛ.

2 мая во втором раунде полуфинала Пути регионов Кубка России «Ростов» сыграет с «Балтикой». Встреча пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.15 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 19.10 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ростов» — «Балтика» 2 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев фаворитами. На выигрыш команды Валерия Карпина можно поставить с коэффициентом 2.06, вероятность такого исхода — примерно 53%. Ничья доступна за 3.53 (25%), успех калининградцев — за 3.69 (22%).

На выход «Ростова» в следующую стадию дана котировка 1.60, на «Балтику» — 2.42.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.96, ТМ 2.5 — в 1.85.

Обмен результативными ударами можно взять за 1.75, противоположный рынок — за 2.09.

Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 1:1. На него можно сыграть за 6.42.

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«Ростов» — «Балтика»: прогноз и анализ матча Кубка России 2 мая 2024 года

Вторую половину сезона желтые проводят намного увереннее. За 11 матчей в РПЛ и Кубке России после зимней паузы парни Карпина победили семь раз, а проиграли — два. Еще пара встреч кончилась вничью. Единственный провал на этом отрезке — разгром от «Спартака» (1:5). Зато против лидеров сезона — «Динамо» и «Краснодара» — ростовчане взяли шесть очков.

В чемпионате южане идут на седьмой строчке и отстают от лидирующей тройки на семь баллов. Меньше «Ростова» (39) в верхней половине таблицы забил только «Спартак» (37). Желтые пропускают чаще всех в первой восьмерке (39).

В Кубке России коллектив Карпина попал в группу с «Локомотивом», «Уралом» и «Рубином». Ростовчане заняли второе место, выиграв три матча из шести. В четвертьфинале пути РПЛ донская команда уступила ЦСКА (1:1, 0:2) и выбыла в Путь регионов. Там во втором раунде 1/4 финала она придушила «Химки» (0:0, 7:6 пен). А в первом полуфинальном раунде «Ростов» разбил «Урал» (3:1).

Лучший по «гол+пас» в составе южан — Егор Голенков (9+3). На втором месте — Мохаммад Мохеби (6+3).

ФК «Ростов». Фото Официальный сайт ФК «Ростов»

«Балтика» после возобновления сезона провела 11 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых победила четыре раза, проиграла — пять, а еще два поединка закончила вничью. Самый яркий успех на этом отрезке — гостевой разгром «Ахмата» (7:1).

Калининградцы идут на 12-м месте и по дополнительным показателям опережают «Факел», который находится в зоне стыков. Парни Сергея Игнашевича отличились 28 раз — только четыре клуба в РПЛ забивают реже. Зато по пропущенным голам (32) они лучше соперников — меньше в свои ворота получили всего пять команд премьер-лиги. В 2024-м бело-синие ни разу не проиграли крупно, лишь однажды они уступили с разницей в два мяча — ЦСКА в Кубке России (0:2).

На групповом этапе Пути РПЛ Игнашевич поднял свой коллектив на вторую строчку квартета с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями». «Балтика» победила в четырех матчах и забила больше всех (12). В четвертьфинале Пути РПЛ клуб из Калининграда обыграл «Локомотив» (2:2, 1:1, 7:6 пен.), но уже на следующей стадии вылетел в Путь регионов. Виноват ЦСКА: в полуфинале армейцы дважды справились с калининградцами (1:0, 2:0).

Лучший бомбардир бело-синих — Анхело Энрикес, забивший восемь мячей. Также у чилийца один ассист. Второй по «гол+пас» — Максим Кузьмин (3+4).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ростов» — «Балтика»

У «Ростова» обошлось без удалений и повреждений — в распоряжении Карпина полный ростер.

У «Балтики» тоже нет дисквалифицированных игроков, но есть один травмированный — Гедеон Гузина повредил крестообразные связки.

«Ростов» — «Балтика»: статистика личных встреч

В XXI веке «Ростов» и «Балтика» столкнулись всего три раза. В 2008-м они дважды сыграли в первой лиге. В Калининграде разошлись без голов, а дома желтые победили с минимальным счетом (1:0).

За 58 лет команды провели 17 поединков: выиграли по пять раз, а в семи встречах дело кончилось «миром».

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Балтика»

Желтые — в топ-2 наименее результативных команд верхней половины РПЛ. А парни Игнашевича пропускают реже большинства клубов чемпионата России. К тому же в игре на выбывание никто не будет форсировать события — оба соперника предпочтут осторожный сценарий. Класс «Ростова» намного выше, но вряд ли «Балтику» ждет разгром.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

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