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Тухель ждет голов от Гнабри, Кейн тоже собирается забить несколько. «Реал» вряд ли боится: он выиграл в Мюнхене трижды подряд

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» 30 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Харри Кейн и Серж Гнабри («Бавария»).
Фото Global Look Press
Харри Кейн («Бавария»).
Фото Global Look Press
Дани Карвахаль («Реал Мадрид»).
Фото Global Look Press
1/3
При этом «Бавария» не уступила дома в 15 последних встречах ЛЧ.

30 апреля мадридский «Реал» приедет в гости к «Баварии» в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов. Поединок состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире с 21.40 мск.

Лига чемпионов. 1/2 финала
30 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» 30 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили очевидного фаворита. Взять победу «Баварии» можно с коэффициентом 2.45, вероятность — около 38%. Триумф «Реала» представлен за 2.85 (35%), ничья — за 3.70 (27%).

Выигрыш парней Томаса Тухеля с форой (0) оценили в 1.78. Эта же опция для команды Карло Анчелотти доступна за 2.05.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.66, обратный вариант — за 2.20.

Рынок на обмен голами предложили за 1.52, «обе забьют — нет» дали за 2.54.

Через неделю соперники проведут ответный матч в Мадриде, но вы можете выбрать участника финала уже сейчас. На проход мюнхенцев выставили котировку 2.55, на сливочных — 1.57.

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«Бавария» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 30 апреля 2024 года

После победы в ЛЧ-2021 над мюнхенцами нависло проклятие четвертьфиналов — пройти эту стадию не получалось на протяжении трех сезонов подряд. Обидчиками «Баварии» становились «Манчестер Сити» (0:3, 1:1), «ПСЖ» (2:3, 1:0) и даже «Вильярреал» (0:1, 1:1). Негативный тренд объединяло одно — слабое выступление в первой встрече и неспособность отыграться в ответной. Прервать серию удалось в двухматчевом противостоянии с «Арсеналом» — команда Томаса Тухеля увезла ничью с «Эмирейтс» (2:2) и победила на «Альянц Арене» (1:0).

Две недели назад мюнхенцы официально сложили чемпионские полномочия — титул бундеслиги уплыл от них впервые за 12 лет и достался великолепному «Байеру» Хаби Алонсо. Теперь единственная мотивация «Баварии» — не упасть ниже второго места. На него претендует «Штутгарт»: клубы разделяет пять очков, и в следующем туре они сыграют между собой на «МХП-Арене».

Другой челлендж — помочь Харри Кейну с бомбардирскими достижениями. До поединка против «Реала» у красных было два матча в бундеслиге — они разгромили «Унион» (5:1) и с трудом справились с «Айнтрахтом» (2:1). Форвард огорчил берлинцев однажды, а в ворота команды из Франкфурта оформил дубль. Теперь на счету англичанина 35 голов в чемпионате — он покорил эту отметку быстрее всех в истории, за 31 тур. Прежний рекорд принадлежал Уве Зеелеру из «Гамбурга» и продержался 60 лет — с 1964 года.

С учетом всех турниров Кейн отличился за «Баварию» 42 раза в 42 встречах — это лучший результат в карьере нападающего. Прошлый максимальный показатель был установлен в сезоне-2017/18 — 41 мяч за «Тоттенхэм». А еще Харри достиг юбилейной планки в 400 голов. Большую часть из них он оформил в составе «шпор» — 280. За сборную Англии — 62. Также помимо «Баварии» англичанин забивал за «Миллуолл» (9), «Лейтон Ориент» (5) и «Лестер» (2).

Харри Кейн («Бавария»).
Фото Global Look Press

После матча с «Айнтрахтом» Кейн рассказал о планах на «Реал». «Надеюсь, я забью несколько раз. Я в хорошем настроении и уверен в себе», — признался форвард. Томас Тухель же уверен в Серже Гнабри. Отвечая на вопрос о форме вингера, который получил травму в первом поединке с «Арсеналом», главный тренер мюнхенцев заявил, что футболист выйдет на поле и отличится как минимум однажды.

В расположении мадридцев царит спокойствие. После героического прохода «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 пен.) сливочные эффектно приложили «Барселону» (3:2), а затем обыграли «Реал Сосьедад» (1:0). В Сан-Себастьяне Карло Анчелотти произвел масштабную ротацию состава — заменил девять человек в сравнении с класико. Ход сработал: единственный мяч забил Арда Гюлер, для 19-летнего турка это был первый выход за «Реал» в старте. Теперь для завоевания чемпионского титула бланкос достаточно двух побед.

«Мадрид» неспроста уверенно лидирует в таблице: он обладает не только надежнейшей обороной лиги (22 пропущенных), но и самой забивной атакой (71 гол). В нынешнем сезоне сливочные проиграли только одному клубу и только на одном стадионе — «Атлетико» на «Метрополитано». В чемпионате Испании это случилось 24 сентября (1:3), в Кубке — 18 января (2:4 доп. время). Серия без поражений во всех соревнованиях насчитывает 18 матчей, в примере — 27.

Антонио Рюдигер. «Реал» выжил в матче с «Ман Сити» и пробился в полуфинал ЛЧ. Клиент FONBET заработал на этом состояние

Травмы и дисквалификации перед матчем «Бавария» — «Реал»

Защитники Тарек Бухманн и Буна Сарр находятся в лазарете еще с прошлого года и вряд ли выйдут на поле в нынешнем сезоне. То же самое относится к Кингсли Коману — две недели назад француз повредил мышцы бедра. А вот Саша Боэ может вернуться к ответной встрече с «Реалом». Лерой Сане тренируется индивидуально — решение по нему примут во вторник. Маттейс де Лигт и Конрад Лаймер травмировались в поединке с «Айнтрахтом» — у нидерландца проблемы со связками колена, у австрийца вывих лодыжки. Их участие в первом полуфинале ЛЧ также под вопросом. Это же касается и Джамала Мусиалы.

У «Мадрида» недоступны Давид Алаба и Тибо Куртуа. Оба восстанавливаются после разрыва связок колена, но полетят в Мюнхен вместе с командой для моральной поддержки. Как и Дани Карвахаль: защитник не сыграет на «Альянц Арене» из-за перебора желтых карточек.

Дани Карвахаль («Реал Мадрид»).
Фото Global Look Press

«Бавария» — «Реал»: статистика личных встреч

Соперники провели между собой 26 матчей — все в Лиге чемпионов. Минимальное превосходство на стороне мадридцев — 12 побед против 11 у мюнхенцев. Еще три встречи завершились вничью. Что касается игр на «Альянц Арене», то долгое время «Бавария» была несокрушима — девять триумфов из девяти, общий счет 24:10. Но три последних поединка завершились в пользу «Реала» — в полуфинале ЛЧ-2013/14 (4:0), в четвертьфинале-2016/17 (2:1) и в полуфинале-2017/18 (2:1).

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Реал»

Перед командой Томаса Тухеля маячит сезон без трофеев, и последний шанс на престиж — триумф в Лиге чемпионов. Успех в двухматчевом противостоянии с «Арсеналом» показал, что у мюнхенцев есть характер. Но «Мадрид» — соперник принципиально иного уровня. Сливочные остановили «Манчестер Сити», не проигрывают уже 18 матчей и сохранили свежесть благодаря ротации состава в прошлом туре ла лиги. Тогда как «Бавария», наоборот, испытывает проблемы с травмами. Что касается фактора домашних трибун, то вряд ли этим можно испугать «Реал» — ведь бланкос победили на «Альянц Арене» трижды подряд.

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