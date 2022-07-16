«Динамо» — «Ростов»: Карпин едет в Москву за сенсацией, но Смолов против
17 июля бронзовый призер прошлого сезона «Динамо» начнет новый розыгрыш РПЛ матчем против «Ростова». Встреча состоится в Москве на стадионе им. Льва Яшина и начнется в 20.00 по московскому времени. Посмотреть захватывающий футбол в исполнении двух ярких команд можно на сайте matchtv.ru. Старт эфира — в 19.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» 17 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Динамо» есть значительный перевес перед соперником. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.82, это примерно 54% вероятности исхода. На успех «Ростова» — партнера букмекерской компании БЕТСИТИ — предложена котировка 4.50 (21%), на ничью — 3.80 (25%).
Считаете, что южане закроются и не позволят сопернику себя обыграть? На это коэффициент 2.05.
«Динамо» в прошлом сезоне стало третьим по результативности в РПЛ, «Ростов» — четвертым. На тотал больше 2.5 гола можно поставить за 1.96, на ТМ 2.5 — за 1.90.
Эксперты выставили примерно равные котировки на «обе забьют» и «обе забьют — нет» — 1.88 и 1.92 соответственно. Как думаете, соперники не покинут поле без голов?
Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 гола доступен за 1.90, как и ИТМ 1 (1.5). У «Ростова» эта линия идет за 3.40 и 1.31.
Пенальти в матче оценен в 2.35, удаление — в 2.95.
Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу московской команды за 6.60.
«Динамо» — «Ростов»: прогноз и анализ матча 1-го тура РПЛ 17 июля 2022 года
Ростовчане устроили себе достаточно мощное межсезонье: с 18 июня играли каждые пять дней и в итоге провели шесть контрольных матчей, в четырех из которых добились побед. Проблема в том, что положительных результатов удалось достичь только против команд ниже классом — «Форте» (3:2), «Кубани» (2:0), «Холдинга» (5:1) и «Факела» (2:0). Редкое событие, но два поражения за 12 дней пришлись на встречи с одним и тем же соперником — «Краснодаром». Сначала «Ростов» проиграл 0:2 в гостях, а затем 1:2, но уже дома.
Получается, с одной стороны, южане готовы к сезону, но с другой, уровень может сильно колебаться и не позволить команде бороться за верхнюю часть таблицы. Поэтому Валерий Карпин поставил туманную задачу перед игроками: «Сначала надо набрать очки, чтобы не бороться за выживание. Это первая цель». С «Динамо» выполнить задачу будет непросто.
Бело-голубые провели значительно меньше матчей, чем будущий соперник, но играли с конкурентами поинтереснее. Например, одолели 2:0 «Рубин» и закончили вничью матч с «Локомотивом», в котором уступали 1:3. Фанатов бело-голубых должен радовать тот факт, что футболисты играют с удовольствием и много забивают.
Считаете, что динамовцы выплеснут максимальную энергию в первом круге и снесут «Ростов» с пути? Ф1(-1.5) можно взять за 3.20.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов»
В прошлом сезоне «Динамо» выиграло у ростовчан первый матч (2:0), а во втором с трудом отыгралось с пенальти на 90-й минуте (1:1). Команда Карпина — крепкий середняк, с которым каждой команде будет тяжело, и бело-голубые не исключение. Берем в расчет, что этот матч будет для обоих коллективов первым в сезоне, поэтому абсолютно не факт, что хозяева победят. А вот голов должно быть много — соперники играют достаточно результативно.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.47.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1