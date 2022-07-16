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«Динамо» — «Ростов»: Карпин едет в Москву за сенсацией, но Смолов против

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов» 17 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин, «Ростов».
Фото Сайт ФК «Ростов»
У москвичей больше шансов на победу.

17 июля бронзовый призер прошлого сезона «Динамо» начнет новый розыгрыш РПЛ матчем против «Ростова». Встреча состоится в Москве на стадионе им. Льва Яшина и начнется в 20.00 по московскому времени. Посмотреть захватывающий футбол в исполнении двух ярких команд можно на сайте matchtv.ru. Старт эфира — в 19.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» 17 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Динамо» есть значительный перевес перед соперником. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.82, это примерно 54% вероятности исхода. На успех «Ростова» — партнера букмекерской компании БЕТСИТИ — предложена котировка 4.50 (21%), на ничью — 3.80 (25%).

Считаете, что южане закроются и не позволят сопернику себя обыграть? На это коэффициент 2.05.

«Динамо» в прошлом сезоне стало третьим по результативности в РПЛ, «Ростов» — четвертым. На тотал больше 2.5 гола можно поставить за 1.96, на ТМ 2.5 — за 1.90.

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Эксперты выставили примерно равные котировки на «обе забьют» и «обе забьют — нет» — 1.88 и 1.92 соответственно. Как думаете, соперники не покинут поле без голов?

Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 гола доступен за 1.90, как и ИТМ 1 (1.5). У «Ростова» эта линия идет за 3.40 и 1.31.

Пенальти в матче оценен в 2.35, удаление — в 2.95.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу московской команды за 6.60.

«Динамо» — «Ростов»: прогноз и анализ матча 1-го тура РПЛ 17 июля 2022 года

Ростовчане устроили себе достаточно мощное межсезонье: с 18 июня играли каждые пять дней и в итоге провели шесть контрольных матчей, в четырех из которых добились побед. Проблема в том, что положительных результатов удалось достичь только против команд ниже классом — «Форте» (3:2), «Кубани» (2:0), «Холдинга» (5:1) и «Факела» (2:0). Редкое событие, но два поражения за 12 дней пришлись на встречи с одним и тем же соперником — «Краснодаром». Сначала «Ростов» проиграл 0:2 в гостях, а затем 1:2, но уже дома.

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Получается, с одной стороны, южане готовы к сезону, но с другой, уровень может сильно колебаться и не позволить команде бороться за верхнюю часть таблицы. Поэтому Валерий Карпин поставил туманную задачу перед игроками: «Сначала надо набрать очки, чтобы не бороться за выживание. Это первая цель». С «Динамо» выполнить задачу будет непросто.

Бело-голубые провели значительно меньше матчей, чем будущий соперник, но играли с конкурентами поинтереснее. Например, одолели 2:0 «Рубин» и закончили вничью матч с «Локомотивом», в котором уступали 1:3. Фанатов бело-голубых должен радовать тот факт, что футболисты играют с удовольствием и много забивают.

Считаете, что динамовцы выплеснут максимальную энергию в первом круге и снесут «Ростов» с пути? Ф1(-1.5) можно взять за 3.20.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов»

В прошлом сезоне «Динамо» выиграло у ростовчан первый матч (2:0), а во втором с трудом отыгралось с пенальти на 90-й минуте (1:1). Команда Карпина — крепкий середняк, с которым каждой команде будет тяжело, и бело-голубые не исключение. Берем в расчет, что этот матч будет для обоих коллективов первым в сезоне, поэтому абсолютно не факт, что хозяева победят. А вот голов должно быть много — соперники играют достаточно результативно.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.47.

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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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 1
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