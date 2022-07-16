Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов» 17 июля 2022 года

У москвичей больше шансов на победу.

17 июля бронзовый призер прошлого сезона «Динамо» начнет новый розыгрыш РПЛ матчем против «Ростова». Встреча состоится в Москве на стадионе им. Льва Яшина и начнется в 20.00 по московскому времени. Посмотреть захватывающий футбол в исполнении двух ярких команд можно на сайте matchtv.ru. Старт эфира — в 19.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» 17 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Динамо» есть значительный перевес перед соперником. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.82, это примерно 54% вероятности исхода. На успех «Ростова» — партнера букмекерской компании БЕТСИТИ — предложена котировка 4.50 (21%), на ничью — 3.80 (25%).

Считаете, что южане закроются и не позволят сопернику себя обыграть? На это коэффициент 2.05.

«Динамо» в прошлом сезоне стало третьим по результативности в РПЛ, «Ростов» — четвертым. На тотал больше 2.5 гола можно поставить за 1.96, на ТМ 2.5 — за 1.90.

Эксперты выставили примерно равные котировки на «обе забьют» и «обе забьют — нет» — 1.88 и 1.92 соответственно. Как думаете, соперники не покинут поле без голов?

Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 гола доступен за 1.90, как и ИТМ 1 (1.5). У «Ростова» эта линия идет за 3.40 и 1.31.

Пенальти в матче оценен в 2.35, удаление — в 2.95.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу московской команды за 6.60.

«Динамо» — «Ростов»: прогноз и анализ матча 1-го тура РПЛ 17 июля 2022 года

Ростовчане устроили себе достаточно мощное межсезонье: с 18 июня играли каждые пять дней и в итоге провели шесть контрольных матчей, в четырех из которых добились побед. Проблема в том, что положительных результатов удалось достичь только против команд ниже классом — «Форте» (3:2), «Кубани» (2:0), «Холдинга» (5:1) и «Факела» (2:0). Редкое событие, но два поражения за 12 дней пришлись на встречи с одним и тем же соперником — «Краснодаром». Сначала «Ростов» проиграл 0:2 в гостях, а затем 1:2, но уже дома.

Получается, с одной стороны, южане готовы к сезону, но с другой, уровень может сильно колебаться и не позволить команде бороться за верхнюю часть таблицы. Поэтому Валерий Карпин поставил туманную задачу перед игроками: «Сначала надо набрать очки, чтобы не бороться за выживание. Это первая цель». С «Динамо» выполнить задачу будет непросто.

Бело-голубые провели значительно меньше матчей, чем будущий соперник, но играли с конкурентами поинтереснее. Например, одолели 2:0 «Рубин» и закончили вничью матч с «Локомотивом», в котором уступали 1:3. Фанатов бело-голубых должен радовать тот факт, что футболисты играют с удовольствием и много забивают.

Считаете, что динамовцы выплеснут максимальную энергию в первом круге и снесут «Ростов» с пути? Ф1(-1.5) можно взять за 3.20.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Ростов»

В прошлом сезоне «Динамо» выиграло у ростовчан первый матч (2:0), а во втором с трудом отыгралось с пенальти на 90-й минуте (1:1). Команда Карпина — крепкий середняк, с которым каждой команде будет тяжело, и бело-голубые не исключение. Берем в расчет, что этот матч будет для обоих коллективов первым в сезоне, поэтому абсолютно не факт, что хозяева победят. А вот голов должно быть много — соперники играют достаточно результативно.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.47.