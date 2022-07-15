Грозненцы — идеальный соперник.

16 июля «Спартак» стартует в РПЛ матчем в Грозном против «Ахмата». Игра пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 19.55 мск, ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Главным арбитром встречи назначен Вячеслав Безбородов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 16 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд приблизительно равные шансы на победу. Успех «Ахмата» оценен коэффициентом 2.60, это примерно 38% вероятности исхода. Триумф «Спартака» можно взять за 2.65 (39%). Ничья идет за 3.60 (23%).

На то, что гости не проиграют, котировка 1.53.

В прошлом сезоне «Спартак» в матчах с «Ахматом» набрал максимальные шесть очков, игра в Грозном завершилась минимальной победой красно-белых. На повторение тотала меньше 2.5 гола коэффициент 2.00, на ТБ 2.5 — 1.86.

Индивидуальный тотал команд отличается совсем немного: у москвичей ИТБ (1.5) идет за 2.32, у грозненцев — за 2.30. При этом «Ахмат» в последних пяти матчах забил «Спартаку» больше одного мяча всего раз.

Эксперты считают, что соперники должны обменяться забитыми мячами: на «обе забьют» коэффициент 1.70, на «обе забьют — нет» — 2.15.

Будет ли пенальти? На 11-метровый можно поставить за 2.35. Если предвидите, что случится удаление, его предложено оформить за 2.95.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.50.

«Ахмат» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 1-го тура РПЛ 16 июля 2022 года

«Спартак» в межсезонье провел три товарищеских матча, но две победы и ничья меркнут на фоне разгромного поражения от «Зенита» в Суперкубке. Чемпион уже к 45-й минуте забил три мяча и уничтожил надежды красно-белых на первый трофей при Гильермо Абаскале. Хотя на самом деле этих самых надежд изначально было немного, учитывая разницу в классе игроков стартовых составов.

За весь матч «Спартак» может посетовать разве что из-за неназначенного за падение в штрафной соперника Антона Зиньковского пенальти. В остальном «Зенит» был значительно лучше и заслуженно победил. В том числе из-за недостаточной агрессии гостей в атаке — за 90 минут «Спартак» нанес только шесть ударов по воротам и всего раз потревожил Даниила Одоевского.

Считаете, что «Ахмат» тоже проведет «сухой» матч? На то, что красно-белые не забьют, котировка суровая — 3.60.

«Ахмат» за полтора месяца паузы провел достаточно много контрольных матчей, но большинство из них против команд из ФНЛ и ПФЛ. И даже с такими командами побеждать получалось не всегда — например, с «Шинником» случилась ничья, а «Крыльям» грозненцы вовсе проиграли (1:2).

Возможно, на результатах сказался невысокий уровень соперников и статус матчей — футболисты банально не выкладывались на полную. Потому что в конце прошлого сезона «Ахмат» выдал серию из трех побед подряд над мощными командами: обыграл ЦСКА, «Краснодар» и «Нижний Новгород».

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Спартак»

Красно-белым кровь из носу нужна победа, чтобы воспоминания о поражении от «Зенита» слегка отошли на второй план и позволили футболистам спокойно готовиться к будущим матчам. Благо, «Ахмат» — один из самых удобных соперников для «Спартака» в РПЛ: 19 побед и 10 ничьих в 37 встречах. Нужно брать три очка и не отпускать конкурентов на старте чемпионата.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 1.94.