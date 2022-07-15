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«Ахмат» — «Спартак»: Соболев и Квинси исправятся за провал в Суперкубке

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 16 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Квинси Промес на тренировке «Спартака».
Фото Global Look Press
Грозненцы — идеальный соперник.

16 июля «Спартак» стартует в РПЛ матчем в Грозном против «Ахмата». Игра пройдет на «Ахмат Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 19.55 мск, ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Главным арбитром встречи назначен Вячеслав Безбородов.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Спартак» 16 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд приблизительно равные шансы на победу. Успех «Ахмата» оценен коэффициентом 2.60, это примерно 38% вероятности исхода. Триумф «Спартака» можно взять за 2.65 (39%). Ничья идет за 3.60 (23%).

На то, что гости не проиграют, котировка 1.53.

В прошлом сезоне «Спартак» в матчах с «Ахматом» набрал максимальные шесть очков, игра в Грозном завершилась минимальной победой красно-белых. На повторение тотала меньше 2.5 гола коэффициент 2.00, на ТБ 2.5 — 1.86.

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Индивидуальный тотал команд отличается совсем немного: у москвичей ИТБ (1.5) идет за 2.32, у грозненцев — за 2.30. При этом «Ахмат» в последних пяти матчах забил «Спартаку» больше одного мяча всего раз.

Эксперты считают, что соперники должны обменяться забитыми мячами: на «обе забьют» коэффициент 1.70, на «обе забьют — нет» — 2.15.

Будет ли пенальти? На 11-метровый можно поставить за 2.35. Если предвидите, что случится удаление, его предложено оформить за 2.95.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.50.

«Ахмат» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 1-го тура РПЛ 16 июля 2022 года

«Спартак» в межсезонье провел три товарищеских матча, но две победы и ничья меркнут на фоне разгромного поражения от «Зенита» в Суперкубке. Чемпион уже к 45-й минуте забил три мяча и уничтожил надежды красно-белых на первый трофей при Гильермо Абаскале. Хотя на самом деле этих самых надежд изначально было немного, учитывая разницу в классе игроков стартовых составов.

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За весь матч «Спартак» может посетовать разве что из-за неназначенного за падение в штрафной соперника Антона Зиньковского пенальти. В остальном «Зенит» был значительно лучше и заслуженно победил. В том числе из-за недостаточной агрессии гостей в атаке — за 90 минут «Спартак» нанес только шесть ударов по воротам и всего раз потревожил Даниила Одоевского.

Считаете, что «Ахмат» тоже проведет «сухой» матч? На то, что красно-белые не забьют, котировка суровая — 3.60.

«Ахмат» за полтора месяца паузы провел достаточно много контрольных матчей, но большинство из них против команд из ФНЛ и ПФЛ. И даже с такими командами побеждать получалось не всегда — например, с «Шинником» случилась ничья, а «Крыльям» грозненцы вовсе проиграли (1:2).

Возможно, на результатах сказался невысокий уровень соперников и статус матчей — футболисты банально не выкладывались на полную. Потому что в конце прошлого сезона «Ахмат» выдал серию из трех побед подряд над мощными командами: обыграл ЦСКА, «Краснодар» и «Нижний Новгород».

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Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Спартак»

Красно-белым кровь из носу нужна победа, чтобы воспоминания о поражении от «Зенита» слегка отошли на второй план и позволили футболистам спокойно готовиться к будущим матчам. Благо, «Ахмат» — один из самых удобных соперников для «Спартака» в РПЛ: 19 побед и 10 ничьих в 37 встречах. Нужно брать три очка и не отпускать конкурентов на старте чемпионата.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» с форой (0) за 1.94.

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ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
17.07 20:00
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