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«Торпедо» — «Сочи»: на что способна вторая команда РПЛ без Федотова и Кассьерры?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Торпедо» — «Сочи» 17 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Владислав Сарвели, «Сочи».
Фото Официальная группа «Сочи» ВК.
А у москвичей появился большой игрок.

Московское «Торпедо» выиграло ФНЛ и спустя семь лет вернулось в элиту российского футбола. В первом туре РПЛ черно-белым выпал непростой соперник — вице-чемпион прошлого сезона «Сочи». Игра пройдет 17 июля в Москве на знаменитом стадионе им. Эдуарда Стрельцова и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
Сочи

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Сочи» 17 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сочи» серьезным фаворитом встречи. На победу южан можно поставить с коэффициентом 1.96, это примерно 51% вероятности исхода. Ничья и успех «автозаводцев» идут с примерно одинаковыми коэффициентами — 3.70 (26%) и 3.90 (23%) соответственно.

За 1.90 можно взять исход, при котором «Торпедо» не проиграет.

Эксперты так и не определились, будет ли матч результативным: на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.96, на ТМ 2.5 — 1.90.

Конечно, в первую очередь голов ждут от гостей, хотя «Сочи» остались без лучшего бомбардира прошлого сезона Матео Кассьерры: ИТБ2 (1.5) идет за 2.00, обратный исход — за 1.82. У «Торпедо» хотя бы один забитый мяч оценен в 1.47.

Пенальти и удаление в игре можно оформить за стандартные для первого тура коэффициенты 2.35 и 2.95 соответственно.

Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков, — ничейный, 1:1 за 6.60.

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«Торпедо» — «Сочи»: прогноз и анализ матча первого тура РПЛ 17 июля 2022 года

Для москвичей и южан предстоящий матч — первый совместный опыт. Когда «Торпедо» еще выступало в РПЛ, «Сочи» не существовало. А в товарищеских встречах команды не пересекались. Тем интереснее будет увидеть, на что способны те и другие и кто сильнее.

Первое впечатление — «Сочи» сильнее благодаря опыту игры в высшей лиге и более стройному составу. Однако последние события могут сильно повлиять не только на результат конкретного матча с «Торпедо», но и на весь сезон команды. Во-первых, южане потеряли Владимира Федотова — тренера, который из середняка поднял клуб на второе место в РПЛ. Во-вторых, южане лишились Матео Кассьерры и Родригао — топового бомбардира и крепкого центрального защитника. Оба перешли в «Зенит».

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Если вы считаете, что потеря колумбийского страйкера сильно скажется на результативности «Сочи» и помешает им забить два гола подряд в первом туре, поставить на это можно за 1.54.

«Торпедо» в межсезонье спарринговалось в основном ради поддержания формы и подъема самолюбия — все матчи, за исключением игры с только что вошедшим в РПЛ «Факелом», москвичи провели с командами первой лиги. Всех победить не получилось: «Волгарь» (1:1) и «Текстильщик» (2:2) оказали достойное сопротивление, а «Факел» вообще выиграл (2:1).

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Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Сочи»

«Торпедо» летом усилилось большим количеством игроков, среди которых выделяется экс-защитник «Спартака» Илья Кутепов. Однако готовность и умения остальных новичков играть на высшем уровне вызывают сомнения. Для «Сочи» в предстоящей игре ничего нового не будет — просто очередной соперник по турниру. А для хозяев это будет совсем иной статус и эмоции, в которых легко утонуть.

Рекомендуемая ставка: победа «Сочи» за 1.96.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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