«Торпедо» — «Сочи»: на что способна вторая команда РПЛ без Федотова и Кассьерры?
Московское «Торпедо» выиграло ФНЛ и спустя семь лет вернулось в элиту российского футбола. В первом туре РПЛ черно-белым выпал непростой соперник — вице-чемпион прошлого сезона «Сочи». Игра пройдет 17 июля в Москве на знаменитом стадионе им. Эдуарда Стрельцова и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Сочи» 17 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сочи» серьезным фаворитом встречи. На победу южан можно поставить с коэффициентом 1.96, это примерно 51% вероятности исхода. Ничья и успех «автозаводцев» идут с примерно одинаковыми коэффициентами — 3.70 (26%) и 3.90 (23%) соответственно.
За 1.90 можно взять исход, при котором «Торпедо» не проиграет.
Эксперты так и не определились, будет ли матч результативным: на тотал больше 2.5 мяча коэффициент 1.96, на ТМ 2.5 — 1.90.
Конечно, в первую очередь голов ждут от гостей, хотя «Сочи» остались без лучшего бомбардира прошлого сезона Матео Кассьерры: ИТБ2 (1.5) идет за 2.00, обратный исход — за 1.82. У «Торпедо» хотя бы один забитый мяч оценен в 1.47.
Пенальти и удаление в игре можно оформить за стандартные для первого тура коэффициенты 2.35 и 2.95 соответственно.
Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков, — ничейный, 1:1 за 6.60.
«Торпедо» — «Сочи»: прогноз и анализ матча первого тура РПЛ 17 июля 2022 года
Для москвичей и южан предстоящий матч — первый совместный опыт. Когда «Торпедо» еще выступало в РПЛ, «Сочи» не существовало. А в товарищеских встречах команды не пересекались. Тем интереснее будет увидеть, на что способны те и другие и кто сильнее.
Первое впечатление — «Сочи» сильнее благодаря опыту игры в высшей лиге и более стройному составу. Однако последние события могут сильно повлиять не только на результат конкретного матча с «Торпедо», но и на весь сезон команды. Во-первых, южане потеряли Владимира Федотова — тренера, который из середняка поднял клуб на второе место в РПЛ. Во-вторых, южане лишились Матео Кассьерры и Родригао — топового бомбардира и крепкого центрального защитника. Оба перешли в «Зенит».
Если вы считаете, что потеря колумбийского страйкера сильно скажется на результативности «Сочи» и помешает им забить два гола подряд в первом туре, поставить на это можно за 1.54.
«Торпедо» в межсезонье спарринговалось в основном ради поддержания формы и подъема самолюбия — все матчи, за исключением игры с только что вошедшим в РПЛ «Факелом», москвичи провели с командами первой лиги. Всех победить не получилось: «Волгарь» (1:1) и «Текстильщик» (2:2) оказали достойное сопротивление, а «Факел» вообще выиграл (2:1).
Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Сочи»
«Торпедо» летом усилилось большим количеством игроков, среди которых выделяется экс-защитник «Спартака» Илья Кутепов. Однако готовность и умения остальных новичков играть на высшем уровне вызывают сомнения. Для «Сочи» в предстоящей игре ничего нового не будет — просто очередной соперник по турниру. А для хозяев это будет совсем иной статус и эмоции, в которых легко утонуть.
Рекомендуемая ставка: победа «Сочи» за 1.96.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -