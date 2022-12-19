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«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 19 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 19 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Игроки празднуют гол.
Фото Global Look Press

19 декабря в КХЛ встретятся «Салават Юлаев» и «Авангард». Матч начнется в 17.00 по московскому времени на «Уфа Арене», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 16.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ с небольшим перевесом отдает предпочтение хозяевам. Поставить на них можно за 2.50, это 40% вероятности исхода. Успех «Авангарда» оценили в 2.70 (37%), ничью — в 3.50 (23%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае успеха выплата составит 2700 рублей.

Если считаете, что «Авангард» не уступит в топ-встрече, оформите ставку за 1.49.

Победа «Салавата Юлаева» с учетом овертайма и буллитов идет за 1.84, «Авангарда» — за 1.96.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.84, Ф2(0) — за 1.96.

Эксперты ожидают результативную встречу, коэффициент на тотал больше 4.5 шайбы — 1.77.

В трех матчах из последних пяти хотя бы в одном периоде команды оформляли три шайбы. Если ожидаете такой же период и в этой игре, поставьте на это за 1.68.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:2 за 6.90.

Алексей Береглазов. «Салават Юлаев» — «Авангард»: Береглазов и Коледов добавят матчу результативности

Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»

«Салават Юлаев» постепенно выправляет дела — после того как с начала ноября уфимцы проиграли восемь матчей из 12, они наконец смогли выиграть в двух встречах подряд. Победил «Салават» в том числе и «Авангард». Кстати, об омичах — у них ситуация наоборот. С октября по ноябрь они выиграли девять встреч подряд, а потом притормозили. В начале декабря тому же «Салавату Юлаеву» «Авангард» забил всего одну шайбу. На «Уфа Арене» вряд ли случится сенсация — вероятно, хозяева не проиграют.

Рекомендуемая ставка: «Салават» не проиграет за 1.49.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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 12
П
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Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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 6 1 2
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