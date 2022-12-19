«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 19 декабря 2022 года
19 декабря в КХЛ встретятся «Салават Юлаев» и «Авангард». Матч начнется в 17.00 по московскому времени на «Уфа Арене», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 16.45 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ с небольшим перевесом отдает предпочтение хозяевам. Поставить на них можно за 2.50, это 40% вероятности исхода. Успех «Авангарда» оценили в 2.70 (37%), ничью — в 3.50 (23%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае успеха выплата составит 2700 рублей.
Если считаете, что «Авангард» не уступит в топ-встрече, оформите ставку за 1.49.
Победа «Салавата Юлаева» с учетом овертайма и буллитов идет за 1.84, «Авангарда» — за 1.96.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.84, Ф2(0) — за 1.96.
Эксперты ожидают результативную встречу, коэффициент на тотал больше 4.5 шайбы — 1.77.
В трех матчах из последних пяти хотя бы в одном периоде команды оформляли три шайбы. Если ожидаете такой же период и в этой игре, поставьте на это за 1.68.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:2 за 6.90.
Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»
«Салават Юлаев» постепенно выправляет дела — после того как с начала ноября уфимцы проиграли восемь матчей из 12, они наконец смогли выиграть в двух встречах подряд. Победил «Салават» в том числе и «Авангард». Кстати, об омичах — у них ситуация наоборот. С октября по ноябрь они выиграли девять встреч подряд, а потом притормозили. В начале декабря тому же «Салавату Юлаеву» «Авангард» забил всего одну шайбу. На «Уфа Арене» вряд ли случится сенсация — вероятно, хозяева не проиграют.
Рекомендуемая ставка: «Салават» не проиграет за 1.49.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2