«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: соседи неприятно удивят команду Кудашова?
22 декабря в КХЛ состоится динамовское дерби — бело-голубые Москвы примут коллег из Минска. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Минск 22 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Успех минчан доступен за 3.40 (29%), ничья — за 3.90 (24%).
Выигрыш команды Алексея Кудашова с учетом овертайма и буллитов предложен за 1.56, коллектива Крэйга Вудкрофта — за 2.50.
На то, что минское «Динамо» не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.74.
Тотал больше 5.5 шайб предложено взять за 2.55, ТМ 5.5 — за 1.55. В трех очных матчах из последних пяти команды забросили более семи шайб, а в ноябре 2021-го вообще поразили ворота 10 раз.
Кто откроет счет? Москвичи — 1.70, минчане — 2.15. Отсутствие голов в матче предложено за 46.0.
Отличный коэффициент на гол в пустые ворота — 4.40. Точный бросок в меньшинстве оценен в 6.00.
Минчане выигрывали хотя бы один период в трех матчах из последних пяти против москвичей. На такое условие котировка — 1.49.
«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз и анализ матча КХЛ 22 декабря 2022 года
Московское и минское «Динамо» в последнее время часто гостят друг у друга. 24 ноября команды встречались в столице Белоруссии, и хозяева победили со счетом 4:3 — по ходу матча они отыгрались с 1:2. Через четыре дня соперники схлестнулись уже в Москве, и минчане снова были сильнее — на этот раз выиграли значительно увереннее (6:2).
Эта серия из двух побед должна была окрылить команду Крэйга Вудкрофта, но вышло наоборот: белорусы уступили в четырех матчах из следующих пяти. Правда, стоит сделать скидку на уровень противников — среди них были ЦСКА (1:5) и СКА (3:5). Пугает лишь то, с какой легкостью проигрывали бело-голубые и сколько пропустили на этом отрезке — 16 шайб (3.2 в среднем за игру).
В целом по сезону минчане слишком много позволяют соперникам у своих ворот — пропустили уже 115 голов (2.8 за 60 минут). Учитывая этот факт и то, что москвичи захотят поквитаться за последние неудачи, можно присмотреться к варианту Ф1(-1.5) за 2.70.
Команда Алексея Кудашова за последние две недели добыла две победы — обе над «Спартаком». Причем последняя получилась чрезвычайно легкой и непривычно результативной для игр с участием красно-белых (5:2).
Москвичи нестабильно играют дома в этом сезоне. Впрочем, минское «Динамо» — один из лакомых соперников для столичного клуба на своей арене — семь побед в десяти играх. Учитывая неприятную серию коллектива Вудкрофта, местные динамовцы вполне могут продолжить успешную череду матчей против соседей.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск
Минчане неважно выглядят в обороне — пропускают по три гола за игру. В последних матчах против топ-клубов статистика оказалась даже хуже — в сетку ворот Шостака и Колосова влетело по пять шайб.
Москвичи в десяти крайних встречах дома выиграли пять раз и столько же раз забросили больше двух шайб. Причем командам с более классной защитой: СКА, «Спартаку» и «Металлургу».
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2