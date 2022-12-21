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«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: соседи неприятно удивят команду Кудашова?

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Минск 22 декабря 2022 года
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Алексей Кудашов.
Фото Официальный сайт ХК «Динамо»
В конце ноября белорусы дважды победили соперника.

22 декабря в КХЛ состоится динамовское дерби — бело-голубые Москвы примут коллег из Минска. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Минск 22 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Успех минчан доступен за 3.40 (29%), ничья — за 3.90 (24%).

Выигрыш команды Алексея Кудашова с учетом овертайма и буллитов предложен за 1.56, коллектива Крэйга Вудкрофта — за 2.50.

На то, что минское «Динамо» не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.74.

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Тотал больше 5.5 шайб предложено взять за 2.55, ТМ 5.5 — за 1.55. В трех очных матчах из последних пяти команды забросили более семи шайб, а в ноябре 2021-го вообще поразили ворота 10 раз.

Кто откроет счет? Москвичи — 1.70, минчане — 2.15. Отсутствие голов в матче предложено за 46.0.

Отличный коэффициент на гол в пустые ворота — 4.40. Точный бросок в меньшинстве оценен в 6.00.

Минчане выигрывали хотя бы один период в трех матчах из последних пяти против москвичей. На такое условие котировка — 1.49.

«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз и анализ матча КХЛ 22 декабря 2022 года

Московское и минское «Динамо» в последнее время часто гостят друг у друга. 24 ноября команды встречались в столице Белоруссии, и хозяева победили со счетом 4:3 — по ходу матча они отыгрались с 1:2. Через четыре дня соперники схлестнулись уже в Москве, и минчане снова были сильнее — на этот раз выиграли значительно увереннее (6:2).

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Эта серия из двух побед должна была окрылить команду Крэйга Вудкрофта, но вышло наоборот: белорусы уступили в четырех матчах из следующих пяти. Правда, стоит сделать скидку на уровень противников — среди них были ЦСКА (1:5) и СКА (3:5). Пугает лишь то, с какой легкостью проигрывали бело-голубые и сколько пропустили на этом отрезке — 16 шайб (3.2 в среднем за игру).

В целом по сезону минчане слишком много позволяют соперникам у своих ворот — пропустили уже 115 голов (2.8 за 60 минут). Учитывая этот факт и то, что москвичи захотят поквитаться за последние неудачи, можно присмотреться к варианту Ф1(-1.5) за 2.70.

Команда Алексея Кудашова за последние две недели добыла две победы — обе над «Спартаком». Причем последняя получилась чрезвычайно легкой и непривычно результативной для игр с участием красно-белых (5:2).

Москвичи нестабильно играют дома в этом сезоне. Впрочем, минское «Динамо» — один из лакомых соперников для столичного клуба на своей арене — семь побед в десяти играх. Учитывая неприятную серию коллектива Вудкрофта, местные динамовцы вполне могут продолжить успешную череду матчей против соседей.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск

Минчане неважно выглядят в обороне — пропускают по три гола за игру. В последних матчах против топ-клубов статистика оказалась даже хуже — в сетку ворот Шостака и Колосова влетело по пять шайб.

Москвичи в десяти крайних встречах дома выиграли пять раз и столько же раз забросили больше двух шайб. Причем командам с более классной защитой: СКА, «Спартаку» и «Металлургу».

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.84.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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