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«Динамо» Москва — ЦСКА: Окулов и Плотников добавят дерби яркости

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 21 января 2023 года
Евгений Коростелев
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ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА.
Обе команды забрасывают почти по три шайбы за игру.

21 января в КХЛ состоится московское дерби — «Динамо» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime с 16.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 21 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА небольшим фаворитом матча. На победу армейцев в основное время выставлен коэффициент 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. На успех «Динамо» котировка — 2.85 (35%), на ничью — 3.60 (23%).

Динамовцы не уступили команде Федорова по итогам 60 минут в последних двух матчах. Вариант 1Х идет за 1.57.

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 2.07, гостей — за 1.79.

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Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.90, ТМ 4.5 — в 1.94. В трех последних очных встречах соперники не пробили «верх».

На то, что обе команды забросят по два и более раза, коэффициент — 2.07. В последнем матче им это удалось (3:2).

Считаете, что бело-голубые и красно-синие ярко войдут в игру? Гол на первой минуте оценен в 11.0.

Вариант «Динамо» не проиграет во всех периодах" идет за 3.40. Такое же условие для ЦСКА предложено взять за 3.00.

Дубль одного из игроков можно оформить за 2.55, хет-трик — за 15.0.

«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 21 января 2023 года

2023 год только начался, а ЦСКА и «Динамо» готовятся сыграть друг с другом уже во второй раз. 3 января соперники бились на льду «ЦСКА Арены» и сыграли 2:2 в основное время — точный бросок Владислава Каменева принес армейцам победу в овертайме. Таким образом красно-синие поквитались с бело-голубыми за декабрьское поражение со счетом 1:2.

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ЦСКА и «Динамо» располагаются неподалеку друг от друга в верхней части турнирной таблицы Западной конференции. Армейцы в 51 матче набрали 73 очка, динамовцы — 70 в 53 играх. При этом команда Сергея Федорова находится в потрясающей форме: выиграла восемь из девяти последних встреч в КХЛ, единственное поражение красно-синим нанес «Автомобилист» (2:4). В последнем же матче ЦСКА убедительно разобрался со СКА — победил 4:2.

Успехи в предыдущие недели в том числе позволили армейцам преодолеть отметку в 150 заброшенных шайб — на счету команды 152 гола, это примерно 2.98 за игру. На то, что армейцы поразят ворота «Динамо» трижды, коэффициент — 2.05. На ИТМ2 (2.5) — 1.77.

Правда, нельзя забывать, что у бело-голубых одна из лучших оборонительных линий в КХЛ — они пропустили всего 105 шайб. Лучше показатель на «Востоке» только у «Локомотива» (95).

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — ЦСКА

Обычно очные матчи команд получаются достаточно результативными — пять-шесть заброшенных шайб не редкость. Тем более это должно произойти сейчас, когда оба коллектива на подъеме: ЦСКА оформил 17 голов в последних пяти матчах, «Динамо» — 14. Также в целом по сезону и те и другие москвичи забрасывают почти три шайбы за 60 минут.

Учитывая, что приближается плей-офф, а места в нем обеими командами почти забронированы, ЦСКА и «Динамо» могут выдать что-то яркое — конкретно за результат они должны беспокоиться все меньше.

Рекомендуемая ставка: каждая команда забьет больше 1.5 за 2.07.

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ХК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Факел – Химки
 - : -
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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4.03 19:30
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