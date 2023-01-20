«Динамо» Москва — ЦСКА: Окулов и Плотников добавят дерби яркости
21 января в КХЛ состоится московское дерби — «Динамо» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime с 16.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 21 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА небольшим фаворитом матча. На победу армейцев в основное время выставлен коэффициент 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. На успех «Динамо» котировка — 2.85 (35%), на ничью — 3.60 (23%).
Динамовцы не уступили команде Федорова по итогам 60 минут в последних двух матчах. Вариант 1Х идет за 1.57.
Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 2.07, гостей — за 1.79.
Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.90, ТМ 4.5 — в 1.94. В трех последних очных встречах соперники не пробили «верх».
На то, что обе команды забросят по два и более раза, коэффициент — 2.07. В последнем матче им это удалось (3:2).
Считаете, что бело-голубые и красно-синие ярко войдут в игру? Гол на первой минуте оценен в 11.0.
Вариант «Динамо» не проиграет во всех периодах" идет за 3.40. Такое же условие для ЦСКА предложено взять за 3.00.
Дубль одного из игроков можно оформить за 2.55, хет-трик — за 15.0.
«Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 21 января 2023 года
2023 год только начался, а ЦСКА и «Динамо» готовятся сыграть друг с другом уже во второй раз. 3 января соперники бились на льду «ЦСКА Арены» и сыграли 2:2 в основное время — точный бросок Владислава Каменева принес армейцам победу в овертайме. Таким образом красно-синие поквитались с бело-голубыми за декабрьское поражение со счетом 1:2.
ЦСКА и «Динамо» располагаются неподалеку друг от друга в верхней части турнирной таблицы Западной конференции. Армейцы в 51 матче набрали 73 очка, динамовцы — 70 в 53 играх. При этом команда Сергея Федорова находится в потрясающей форме: выиграла восемь из девяти последних встреч в КХЛ, единственное поражение красно-синим нанес «Автомобилист» (2:4). В последнем же матче ЦСКА убедительно разобрался со СКА — победил 4:2.
Успехи в предыдущие недели в том числе позволили армейцам преодолеть отметку в 150 заброшенных шайб — на счету команды 152 гола, это примерно 2.98 за игру. На то, что армейцы поразят ворота «Динамо» трижды, коэффициент — 2.05. На ИТМ2 (2.5) — 1.77.
Правда, нельзя забывать, что у бело-голубых одна из лучших оборонительных линий в КХЛ — они пропустили всего 105 шайб. Лучше показатель на «Востоке» только у «Локомотива» (95).
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — ЦСКА
Обычно очные матчи команд получаются достаточно результативными — пять-шесть заброшенных шайб не редкость. Тем более это должно произойти сейчас, когда оба коллектива на подъеме: ЦСКА оформил 17 голов в последних пяти матчах, «Динамо» — 14. Также в целом по сезону и те и другие москвичи забрасывают почти три шайбы за 60 минут.
Учитывая, что приближается плей-офф, а места в нем обеими командами почти забронированы, ЦСКА и «Динамо» могут выдать что-то яркое — конкретно за результат они должны беспокоиться все меньше.
Рекомендуемая ставка: каждая команда забьет больше 1.5 за 2.07.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2