«Лейпциг» — «Бавария»: потеря Нойера закрутит чемпионскую интригу
20 января в матче 16-го тура бундеслиги состоится топ-встреча — «Лейпциг» встретится с «Баварией». Игра начнется в 22.30 по московскому времени на стадионе «Ред Булл Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 22.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Лейпциг» — «Бавария» 20 января 2023 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами мюнхенцев. Поставить на них можно за 1.86, это примерно 53% вероятности. Победу «Лейпцига» оценили в 4.00 (25%), ничью — в 4.20 (22%).
Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку за 2.00.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.00, Ф2(0) — за 1.41.
Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.42. В пяти последних матчах «Лейпцига» во всех турнирах прошел «верх» по голам. ТБ 3.5 предложен за 2.10.
Обмен результативными ударами прошел в трех подряд официальных матчах с участием хозяев. Поставить на «обе забьют» можно за 1.42.
Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Баварии» за 8.30.
«Лейпциг» — «Бавария»: прогноз и анализ матча бундеслиги 20 января 2023 года
Марко Розе поправил неприятные последствия работы Доменико Тедеско. До перерыва на чемпионат мира «Лейпциг» шел на прекрасной серии: с 17 сентября не проиграл ни разу и даже победил в ЛЧ «Реал» (3:2). Успешный стрик позволила команде взлететь на третью строчку в бундеслиге, от лидирующей «Баварии» коллектив Розе отделяют всего шесть очков. Грядущая игра может сильно повлиять на интригу в чемпионской гонке.
Отдельного внимания в составе хозяев предстоящей встречи заслуживает Кристофер Нкунку. Француз феерил перед чемпионатом мира в Катаре, забив в промежутке с 1 октября по 9 ноября 11 голов во всех турнирах. Шестиматчевая результативная серия нападающего прервалась только в матче с «Вердером». Однако француз травмировался в сборной и, по последним слухам, с «Баварией» не сыграет. Под вопросом также участие Тимо Вернера, так что «Лейпциг» может остаться без главной ударной силы в атаке. Если считаете, что это критически скажется на боевой мощи хозяев, поставьте на ИТМ1 (1.5) за 1.62.
«Бавария» до чемпионата мира отжигала не хуже «Лейпцига». Последний раз команда Нагельсмана, как и их соперник, проиграла 17 сентября. С тех пор мюнхенцы во всех турнирах не уступали, лишь однажды сыграв вничью — с «Боруссией» из Дортмунда (2:2). Однако сейчас у чемпиона есть серьезная проблема — Мануэль Нойер получил травму на горнолыжном курорте и пропустит остаток сезона. Его сменщик, Свен Ульрайх, в единственном товарищеском матче после травмы Ману пропустил четыре мяча.
Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Бавария»
В 16-м туре встретятся две очень результативные команды: «Бавария» забила в бундеслиге 49 мячей, а «Лейпциг» — 30. При этом в семи домашних встречах чемпионата «быки» четыре раза оформили больше двух мячей, а мюнхенцы 13 января единственный раз в сезоне пропустили четыре мяча.
Хотя «Лейпциг» и остался без двух нападающих, у «Баварии» есть свое слабое место — вылетел Мануэль Нойер. Это легко повлияет на результативность хозяев. При этом игроки всех остальных линий у мюнхенцев в порядке. В том числе Чупо-Мотинг, который оформил в этом сезоне бундеслиги уже шесть голов.
Также за высокую результативность в будущей встрече говорит статистика. За последние пять игр между клубами лишь один раз было забито меньше пяти мячей. В одной из встречи команды оформили восемь голов!
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2