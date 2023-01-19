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«Лейпциг» — «Бавария»: потеря Нойера закрутит чемпионскую интригу

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Лейпциг» — «Бавария» 20 января 2023 года
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Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press
Сменщик Мануэля в последнем матче пропустил четыре мяча.

20 января в матче 16-го тура бундеслиги состоится топ-встреча — «Лейпциг» встретится с «Баварией». Игра начнется в 22.30 по московскому времени на стадионе «Ред Булл Арена», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
20 янв, 22:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Бавария

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Лейпциг» — «Бавария» 20 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами мюнхенцев. Поставить на них можно за 1.86, это примерно 53% вероятности. Победу «Лейпцига» оценили в 4.00 (25%), ничью — в 4.20 (22%).

Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку за 2.00.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.00, Ф2(0) — за 1.41.

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Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.42. В пяти последних матчах «Лейпцига» во всех турнирах прошел «верх» по голам. ТБ 3.5 предложен за 2.10.

Обмен результативными ударами прошел в трех подряд официальных матчах с участием хозяев. Поставить на «обе забьют» можно за 1.42.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Баварии» за 8.30.

«Лейпциг» — «Бавария»: прогноз и анализ матча бундеслиги 20 января 2023 года

Марко Розе поправил неприятные последствия работы Доменико Тедеско. До перерыва на чемпионат мира «Лейпциг» шел на прекрасной серии: с 17 сентября не проиграл ни разу и даже победил в ЛЧ «Реал» (3:2). Успешный стрик позволила команде взлететь на третью строчку в бундеслиге, от лидирующей «Баварии» коллектив Розе отделяют всего шесть очков. Грядущая игра может сильно повлиять на интригу в чемпионской гонке.

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Отдельного внимания в составе хозяев предстоящей встречи заслуживает Кристофер Нкунку. Француз феерил перед чемпионатом мира в Катаре, забив в промежутке с 1 октября по 9 ноября 11 голов во всех турнирах. Шестиматчевая результативная серия нападающего прервалась только в матче с «Вердером». Однако француз травмировался в сборной и, по последним слухам, с «Баварией» не сыграет. Под вопросом также участие Тимо Вернера, так что «Лейпциг» может остаться без главной ударной силы в атаке. Если считаете, что это критически скажется на боевой мощи хозяев, поставьте на ИТМ1 (1.5) за 1.62.

«Бавария» до чемпионата мира отжигала не хуже «Лейпцига». Последний раз команда Нагельсмана, как и их соперник, проиграла 17 сентября. С тех пор мюнхенцы во всех турнирах не уступали, лишь однажды сыграв вничью — с «Боруссией» из Дортмунда (2:2). Однако сейчас у чемпиона есть серьезная проблема — Мануэль Нойер получил травму на горнолыжном курорте и пропустит остаток сезона. Его сменщик, Свен Ульрайх, в единственном товарищеском матче после травмы Ману пропустил четыре мяча.

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Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Бавария»

В 16-м туре встретятся две очень результативные команды: «Бавария» забила в бундеслиге 49 мячей, а «Лейпциг» — 30. При этом в семи домашних встречах чемпионата «быки» четыре раза оформили больше двух мячей, а мюнхенцы 13 января единственный раз в сезоне пропустили четыре мяча.

Хотя «Лейпциг» и остался без двух нападающих, у «Баварии» есть свое слабое место — вылетел Мануэль Нойер. Это легко повлияет на результативность хозяев. При этом игроки всех остальных линий у мюнхенцев в порядке. В том числе Чупо-Мотинг, который оформил в этом сезоне бундеслиги уже шесть голов.

Также за высокую результативность в будущей встрече говорит статистика. За последние пять игр между клубами лишь один раз было забито меньше пяти мячей. В одной из встречи команды оформили восемь голов!

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.10.

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ФК Бавария
ФК Лейпциг
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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4.03 19:30
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