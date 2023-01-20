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«Фиорентина» — «Торино»: даже Миранчук с Влашичем не сделают матч результативным

Прогноз и ставка на матч серии А «Фиорентина» — «Торино» 21 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Туринцы забивают не больше одного мяча за игру.

«Торино» Алексея Миранчука в очередном матче чемпионата Италии сыграет с бывшей командой Александра Кокорина — «Фиорентиной». Встреча 19-го тура состоится 21 января на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и начнется в 22.45 по московскому времени. Насладиться футболом в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 19-й тур
21 янв, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Торино

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Фиорентина» — «Торино» 21 января 2023 года

«Фиорентина» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «фиалок» выставлен коэффициент 2.15, это около 46% вероятности исхода. Ничья идет за 3.30 (30%), самая высокая котировка на успех «Торино» — 3.70 (24%).

Считаете, что туринцы наберут очки во Флоренции? Вариант Х2 оценен в 1.75.

Эксперты предполагают, что игра не изобилует голами: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.70.

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«Торино» по сезону забивает ровно один мяч за игру, «Фиорентина» — 1.16. ИТМ1 (1.5) можно взять за 1.64, ИТМ2 (1.5) — за 1.33.

На то, что гости отправят в ворота соперника как раз один мяч, котировка — 2.17.

Обмен голами предложено взять за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Верите, что Миранчук отличится в предстоящей встрече? Его точный удар доступен за 5.50. Но больше всего эксперты ждут гола от Луки Йовича — 3.30.

«Фиорентина» — «Торино»: прогноз и анализ матча 19-го тура серии А 21 января 2023 года

«Фиорентина» и «Торино» — соседи по турнирной таблице: обе команды набрали по 23 очка после 18 матчей и идут на девятой и десятой позициях. По сути они представляют собой прожилку между топами и аутсайдерами: до находящейся в зоне еврокубков на седьмом месте «Ромы» 11 очков, отрыв от стоящей в зоне вылета «Вероны» — 13 баллов. Кажется, уже сейчас остаток сезона для этих команд превращается в формальность.

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У флорентийцев и туринцев даже статистика более-менее одинаковая: «Фиорентина» чуть больше забила (21 против 18) и чуть больше пропустила (24 против 20). По сравнению с другими командами лиги, эти показатели тоже очень средние, поэтому есть к чему стремиться.

При этом «Торино» сейчас переживает не лучшие времена — команда не побеждает уже пять матчей кряду во всех турнирах. Хотя ничьи с «Ромой» (1:1) и «Миланом» («быки» выбили чемпиона из Кубка в дополнительное время) можно назвать позитивными, а поражение от идущей 15-й «Специи» (0:1) в эту категорию не попадает. К слову, ни в одной из этих пяти встреч команда Миранчука не забила больше одного мяча, а самый популярный счет для нее — 1:1. На то, что ближайшая игра завершится именно так, коэффициент — 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Торино»

Последний матч между командами окончился разгромной победой «Торино» со счетом 4:0. Хотя обычно встречи между командами завершаются либо вничью, либо минимальным успехом одной из сторон — так было в семи случаях из последних десяти.

Судя по тому, как тяжело соперникам даются голы в крайних играх, в этот раз они снова выдадут что-то минималистичное. У «Торино» ТМ 2.5 прошел в шести предыдущих матчах во всех турнирах, у «Фиорентины» — в трех из четырех в 2023 году.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

Алексей Миранчук
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Торино
ФК Фиорентина
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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