«Ливерпуль» — «Челси»: Салах и Мудрик не спасут результативность матча
21 января в 21-м туре АПЛ сыграют самые депрессивные топ-команды лиги — «Ливерпуль» и «Челси». Стартовый свисток арбитра Питера Бэнкса прозвучит в 15.30 по московскому времени на стадионе «Энфилд». Прямая трансляция для России не предусмотрена.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» 21 января 2023 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами красных. Поставить на них можно за 1.90, это примерно 52% вероятности. Ничья оценена в 3.80 (26%), успех синих — в 4.20 (22%).
15 января «Челси» прервал черную серию и наконец победил — впервые за пять матчей. Если считаете, что это поднимет боевой дух лондонцев и они не уступят «Ливерпулю», оформите ставку за 1.96.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.40, Ф2(0) — за 3.10.
«Верх» по голам зашел в девяти из десяти прошедших матчей «Ливерпуля». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70.
Успех варианта «обе забьют» почти не вызывает у экспертов сомнений — его оценили в 1.69.
На двоих в прошедших десяти матчах команды получили всего одну красную карточку. Взять удаление в очной встрече можно за 5.00.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.20.
«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 21 января 2023 года
В этом матче встретятся соседи по турнирной таблице. При этом команды находятся не на привычных топовых позициях, а на девятом и десятом местах соответственно. Как же они дошли до жизни такой? Все началось на старте сезона, но совсем ухудшилось в последнее время.
«Ливерпуль» долго не мог победить в новом году — серия без побед растянулась на три встречи и включила в себя два поражения. Прервать полосу неудач получилось лишь 17 января в переигровке 1/32 Кубка Англии, одолев «Вулверхэмптон» (1:0). Вторым составом красные с трудом перебороли полуторный состав «Вулвз». Клопп дал отдохнуть почти всем игрокам основы, чтобы они перезагрузились после предыдущих тяжелых недель.
Куда более информативна история «Челси». Синие после смены владельца и тренера впали в кризис, а новый коуч Грэм Поттер пока бессилен. 6 ноября команда зашла на серию поражений из четырех матчей, ненадолго выбралась из нее 27 декабря (победила «Фулхэм» 2:0) и вновь отправилась в загул. Четыре игры синие не побеждали, но 15 января встретились с «Кристал Пэлас» и наконец выиграли — 15 ударами настреляли 2.13 xG и оформили один гол.
Игры «Челси» в этот непростой период характеризует «низ» по голам. Лишь один раз лондонцы пропустили больше двух мячей (четыре от «Сити»), а «верх» прошел только дважды за десять игр. Если синие проигрывают, то, как правило, некрупно. Побеждают тоже минимально. Самое печальное — в среднем в прошедших десяти матчах «Челси» забивал 0.5 гола за игру. Поставить на ИТМ2 (1) можно за 1.85.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси»
Эти команды сейчас очень непредсказуемы — у них есть ресурсы, чтобы победить друг друга, но они в последнее время не использовали их даже против слабых соперников. «Ливерпуль» и «Челси» с осени бесконечно теряют очки, но вроде прервали печальные серии перед очной встречей. Хотя победили очень скромно и показали серый футбол.
И все-таки эти победы немного разные. «Ливерпуль» придушил «Вулверхэмптон» вторым составом, позволив лидерам отдохнуть перед важной игрой. А «Челси» основой показал чудеса нереализации — 15 ударами по воротам и пятью в створ забил один гол тонущему в поражениях «Кристал Пэлас».
Обе команды испытывают явные проблемы в атаке. У красных, например, всего шесть забитых мячей в предыдущих пяти встречах во всех турнирах. При этом только один из пяти последних очных матчей соперники завершили «верхом» по голам. Скорее всего, нас ждет еще одна нерезультативная встреча.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2