Ян — Двалишвили: Беспощадный вернется в гонку за утраченным титулом UFC?
12 марта в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC Fight Night 221, в главном поединке которого сойдутся экс-чемпион легчайшего веса Петр Ян и грузинский боец Мераб Двалишвили. Ивент пройдет в очень творческом месте — в театре на территории отелей Virgin. Предварительно главный бой начнется в 3.00 по московскому времени.
Петр Ян
«Довольно предсказуемый бой — оба находятся рядом в рейтинге. Плюс тут можно найти историю в том, что в углу Двалишвили с большей долей вероятности будет Алджамейн Стерлинг. Как я раньше говорил, Петра дважды обокрали судьи, и сейчас после двух грабежей Ян уверенно и спокойно пройдет Двалишвили. Но я бы советовал все равно не доводить дело до судейского решения. Благо, как понимаю, бой будет пятираундовым», — такое мнение высказал Александр Емельяненко.
Карьера Яна в UFC в последнее время катится под откос, но есть мнение, что этому очень способствуют организаторы. После завоевания пояса в поединке с Жозе Алдо Петр проиграл три боя из четырех, причем все поражения вызвали переполох в мире ММА. В марте 2021-го российский спортсмен был дисквалифицирован за запрещенный удар в бою со Стерлингом. В апреле 2022-го уступил все тому же Алджамейну раздельным решением в очень близком поединке — причем большинство бойцов организации высказались, что победу отдали не тому. Наконец, последний выход в октагон завершился для Петра поражением от Шона О'Мэлли — решение судей снова вызвало серьезные споры.
Ян сильно отдалился от пояса — в ближайшее время его оспорят Стерлинг и О'Мэлли. Однако победа над Двалишвили, который занимает третье место в рейтинге легковесов сразу за Петром, поможет россиянину вернуться в погоню за чемпионским титулом. Но важно не оставить сопернику шансов, ведь судьи, очевидно, предпочтут бойцу из РФ его соперника — как это было во всех близких поединках отечественных спортсменов в организации.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают российского бойца фаворитом поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.72, это приблизительно 56% вероятности исхода.
Мераб Двалишвили
32-летний грузин кошмарно начал карьеру в UFC: проиграл два стартовых поединка Фрэнки Саензу (раздельным решением) и Рики Симону (техническим сабмишеном). Однако такой слабый старт в организации не сломал Мераба, и далее он выдал шикарную серию из восьми побед, поднявшись к вершине дивизиона. Среди его жертв особенно выделяется ветеран Жозе Алдо — Двалишвили переехал его единогласным судейским решением.
Мераб опасен прежде всего в борьбе — в ней он проводит большое количество времени (6.54 тейкдауна против 1.86 у Яна). Однако, чтобы перевести Петра на настил, ему предстоит посражаться с ним в стойке, а тут очевидное превосходство уже у российского спортсмена — 4.21 акцентированного удара за минуту против 5.31 у Яна.
Все решит стиль ведения боя. Тем не менее успех грузина оценен котировкой 2.20 (43%).
Возможна ли ничья?
На двоих спортсмены провели в профессиональных ММА 39 боев, но ни один из них не завершился «миром». Тем не менее на ничью в предстоящем поединке можно поставить за коэффициент 70.0 (1%).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2