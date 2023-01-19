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Ян — Двалишвили: Беспощадный вернется в гонку за утраченным титулом UFC?

Прогноз и ставка на бой UFC Петр Ян — Мераб Двалишвили 12 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Петр Ян.
Фото Global Look Press
В трех из последних четырех поединков российский боец потерпел сомнительные поражения.

12 марта в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC Fight Night 221, в главном поединке которого сойдутся экс-чемпион легчайшего веса Петр Ян и грузинский боец Мераб Двалишвили. Ивент пройдет в очень творческом месте — в театре на территории отелей Virgin. Предварительно главный бой начнется в 3.00 по московскому времени.

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Петр Ян

«Довольно предсказуемый бой — оба находятся рядом в рейтинге. Плюс тут можно найти историю в том, что в углу Двалишвили с большей долей вероятности будет Алджамейн Стерлинг. Как я раньше говорил, Петра дважды обокрали судьи, и сейчас после двух грабежей Ян уверенно и спокойно пройдет Двалишвили. Но я бы советовал все равно не доводить дело до судейского решения. Благо, как понимаю, бой будет пятираундовым», — такое мнение высказал Александр Емельяненко.

Карьера Яна в UFC в последнее время катится под откос, но есть мнение, что этому очень способствуют организаторы. После завоевания пояса в поединке с Жозе Алдо Петр проиграл три боя из четырех, причем все поражения вызвали переполох в мире ММА. В марте 2021-го российский спортсмен был дисквалифицирован за запрещенный удар в бою со Стерлингом. В апреле 2022-го уступил все тому же Алджамейну раздельным решением в очень близком поединке — причем большинство бойцов организации высказались, что победу отдали не тому. Наконец, последний выход в октагон завершился для Петра поражением от Шона О'Мэлли — решение судей снова вызвало серьезные споры.

Ян сильно отдалился от пояса — в ближайшее время его оспорят Стерлинг и О'Мэлли. Однако победа над Двалишвили, который занимает третье место в рейтинге легковесов сразу за Петром, поможет россиянину вернуться в погоню за чемпионским титулом. Но важно не оставить сопернику шансов, ведь судьи, очевидно, предпочтут бойцу из РФ его соперника — как это было во всех близких поединках отечественных спортсменов в организации.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают российского бойца фаворитом поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.72, это приблизительно 56% вероятности исхода.

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Мераб Двалишвили

32-летний грузин кошмарно начал карьеру в UFC: проиграл два стартовых поединка Фрэнки Саензу (раздельным решением) и Рики Симону (техническим сабмишеном). Однако такой слабый старт в организации не сломал Мераба, и далее он выдал шикарную серию из восьми побед, поднявшись к вершине дивизиона. Среди его жертв особенно выделяется ветеран Жозе Алдо — Двалишвили переехал его единогласным судейским решением.

Мераб опасен прежде всего в борьбе — в ней он проводит большое количество времени (6.54 тейкдауна против 1.86 у Яна). Однако, чтобы перевести Петра на настил, ему предстоит посражаться с ним в стойке, а тут очевидное превосходство уже у российского спортсмена — 4.21 акцентированного удара за минуту против 5.31 у Яна.

Все решит стиль ведения боя. Тем не менее успех грузина оценен котировкой 2.20 (43%).

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Возможна ли ничья?

На двоих спортсмены провели в профессиональных ММА 39 боев, но ни один из них не завершился «миром». Тем не менее на ничью в предстоящем поединке можно поставить за коэффициент 70.0 (1%).

Прогнозы на спорт
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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 - : -
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