«Челси» — «Арсенал»: Артета покажет Поттеру, кто тут волшебник
6 ноября в АПЛ состоится лондонское дерби — «Челси» на «Стэмфорд Бридж» примет «Арсенал». Игра 15-го тура начнется в 15.00 по московскому времени со свистка арбитра Майкла Оливера. В России матчи АПЛ не транслируются.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» 6 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Например, успех «Челси» можно взять за 2.65, что примерно 37% вероятности исхода. Триумф «Арсенала» идет за чуть большие 2.75 (36%). Ничья оценена в 3.50 (27%).
«Арсенал» выиграл у «Челси» последние два гостевых матча. Вариант «гости не проиграют» идет за 1.52.
В трех очных встречах из последних пяти команды забивали минимум три мяча. На тотал больше 2.5 гола котировка — 1.92, на ТМ 2.5 — 1.94.
«Канониры» в среднем в АПЛ забивают 2.5 мяча за игру, синие — всего 1.41. ИТБ2 (1.5) идет за 2.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.57. У хозяев эти же варианты доступны за 2.35 и 1.59 соответственно.
Пенальти в матче можно взять за 2.35, удаление — за 5.00.
Голов в этой встрече в первую очередь стоит ждать от Стерлинга и Хаверца со стороны «Челси» (оба — 3.40), у «Арсенала» за 2.80 идет результативный удар Жезуса.
Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.40.
«Челси» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 15-го тура АПЛ 6 ноября 2022 года
«Арсенал» доказывает, что на данном этапе сезона хорош везде и всегда: в перерывах между матчами АПЛ лондонцы легко выиграли группу в Лиге Европы — забрали пять матчей из шести. При этом команда Артеты выступила очень сдержанно: забила всего восемь мячей и лишь одну встречу оставила за собой с разницей более одного гола.
В чемпионате у «канониров» атаковать получается лучше: 12 играх на их счету 30 голов (2.5 за 90 минут). При этом в обороне тоже все здорово: пропустили 11 мячей, меньше только у «Ньюкасла» (10). Но есть маленький нюанс: максимальная гениальность «Арсенала» проявляется дома — девять побед в девяти матчах. А вот в гостях бывают промахи: в тех же девяти встречах проскочили ничья и два поражения. Стоит также отметить, что шесть игр «канониров» в гостях завершились без обоюдного взятия ворот. На «обе забьют — нет» котировка — 2.10.
«Челси», особенно в последние недели, очень нестабилен. Синие выиграли только два матча из пяти — у аутсайдеров группы Лиги чемпионов «Зальцбурга» и «Динамо Загреб» (оба раза по 2:1). А вот в чемпионате они не видели побед уже три матча: сыграли вничью с «Брентфордом» (0:0) и «МЮ» (1:1), а еще позорно проиграли «Брайтону» (1:4).
Видно, что Поттеру очень не хватает в центре поля Канте, а ведь против «Арсенала» не будет еще Фофана, Джеймса и Кепы.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Арсенал»
«Арсенал» в матче последнего тура ЛЕ тихо одолел «Цюрих» (1:0). Артета дал отдых многим лидерам, так что к игре с «Челси» «канониры» будут очень свежи и, как всегда, заточены на игру в атаку.
Синие же основным составом едва обыграли «Загреб» и усугубили положение — им и так некем играть, а лидеры уже выдохлись в мало что значащем матче. Более яркие и успешные гости должны набрать очередные три очка, но лучше подстраховаться и взять их успех хотя бы в одном тайме.
Рекомендуемая ставка: П2 хотя бы в одном тайме за 1.84.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2