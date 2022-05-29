Чемпион серии А-2022/23: «Ювентус» и «Интер» готовы скинуть «Милан» с трона
Прошедший сезон чемпионата Италии получился максимально бодрым, а празднование «Милана» вошло в историю: Златан Ибрагимович с сигарой на церемонии вручения медалей — верх брутальности. Россонери опередили «Интер» в заключительном туре, так что борьба в турнире была что надо.
Вообще серия А в последние пару лет — один из самых плотных турниров. Команды постоянно сменяют друг друга на вершине таблицы, победить могут до пяти клубов.
Очень показательно, что действующий чемпион страны — «Милан» — только третий по котировкам. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ выяснили, кто еще фигурирует среди претендентов на скудетто.
«Милан» только третий — кто же выше?
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что наилучшие шансы выиграть чемпионат Италии в будущем году — у «Интера». Коэффициент на триумф нерадзурри — 2.70. На обратный исход — 1.47.
Команде Симоне Индзаги не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать лучшей командой страны второй сезон подряд. Неудача в борьбе с «Миланом», по слухам, вынудит боссов команды неплохо прокачать состав. Вероятно, «Интер» бесплатно подпишет Пауло Дибалу. Также черно-синими должны стать Генрих Мхитарян и Калиду Кулибали.
На втором месте по шансам — «Ювентус» (3.70). В прошедшем сезоне бьянконери с первых туров выпали из борьбы за золото, а в итоге вообще остались без медалей. Команду ждет приличная перестройка — уходят Дибала, Кьеллини, еще несколько игроков под вопросом. Несмотря на все это, именно туринцы из-за статуса идут следом за «Интером».
Коэффициент 5.00 — на «Милан», и это не должно вызывать вопросы. Ведь чемпионат выиграл не «Дженоа» или «Верона». У россонери плотный состав, сочетающий молодость и опыт. Они точно снова поборются за трофей.
Котировка 6.00 — на «Наполи», 12.0 — на «Аталанту», 17.0 — на «Рому», 25.0 — на «Лацио». Хотя между командами не такая большая разница, как рисуют коэффициенты — каждая может как провалиться, так и сотворить сенсацию. Зависеть все будет от мелочей. Почему бы Моуринью следом за Лигой конференций не взять серию А?
У других команд шансов победить почти нет:
«Фиорентина», коэффициент на чемпионство — 100;
«Верона», «Торино» и «Сассуоло» — 500;
«Болонья» и «Удинезе» — 1000;
«Сампдория» — 1500;
«Эмполи» — 2500;
«Кремонезе», «Лечче», «Салернитана» и «Специя» — 3000.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0