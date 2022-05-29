Чемпион серии А-2022/23: «Ювентус» и «Интер» готовы скинуть «Милан» с трона

Хороших соперников слишком много.

Прошедший сезон чемпионата Италии получился максимально бодрым, а празднование «Милана» вошло в историю: Златан Ибрагимович с сигарой на церемонии вручения медалей — верх брутальности. Россонери опередили «Интер» в заключительном туре, так что борьба в турнире была что надо.

Вообще серия А в последние пару лет — один из самых плотных турниров. Команды постоянно сменяют друг друга на вершине таблицы, победить могут до пяти клубов.

Очень показательно, что действующий чемпион страны — «Милан» — только третий по котировкам. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ выяснили, кто еще фигурирует среди претендентов на скудетто.

«Милан» только третий — кто же выше?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что наилучшие шансы выиграть чемпионат Италии в будущем году — у «Интера». Коэффициент на триумф нерадзурри — 2.70. На обратный исход — 1.47.

Команде Симоне Индзаги не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать лучшей командой страны второй сезон подряд. Неудача в борьбе с «Миланом», по слухам, вынудит боссов команды неплохо прокачать состав. Вероятно, «Интер» бесплатно подпишет Пауло Дибалу. Также черно-синими должны стать Генрих Мхитарян и Калиду Кулибали.

На втором месте по шансам — «Ювентус» (3.70). В прошедшем сезоне бьянконери с первых туров выпали из борьбы за золото, а в итоге вообще остались без медалей. Команду ждет приличная перестройка — уходят Дибала, Кьеллини, еще несколько игроков под вопросом. Несмотря на все это, именно туринцы из-за статуса идут следом за «Интером».

Коэффициент 5.00 — на «Милан», и это не должно вызывать вопросы. Ведь чемпионат выиграл не «Дженоа» или «Верона». У россонери плотный состав, сочетающий молодость и опыт. Они точно снова поборются за трофей.

Котировка 6.00 — на «Наполи», 12.0 — на «Аталанту», 17.0 — на «Рому», 25.0 — на «Лацио». Хотя между командами не такая большая разница, как рисуют коэффициенты — каждая может как провалиться, так и сотворить сенсацию. Зависеть все будет от мелочей. Почему бы Моуринью следом за Лигой конференций не взять серию А?

У других команд шансов победить почти нет:

«Фиорентина», коэффициент на чемпионство — 100;

«Верона», «Торино» и «Сассуоло» — 500;

«Болонья» и «Удинезе» — 1000;

«Сампдория» — 1500;

«Эмполи» — 2500;

«Кремонезе», «Лечче», «Салернитана» и «Специя» — 3000.