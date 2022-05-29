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Чемпион серии А-2022/23: «Ювентус» и «Интер» готовы скинуть «Милан» с трона

Победитель чемпионата Италии по футболу сезона-2022/23
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Интер».
Фото Global Look Press
Хороших соперников слишком много.

Прошедший сезон чемпионата Италии получился максимально бодрым, а празднование «Милана» вошло в историю: Златан Ибрагимович с сигарой на церемонии вручения медалей — верх брутальности. Россонери опередили «Интер» в заключительном туре, так что борьба в турнире была что надо.

Вообще серия А в последние пару лет — один из самых плотных турниров. Команды постоянно сменяют друг друга на вершине таблицы, победить могут до пяти клубов.

Очень показательно, что действующий чемпион страны — «Милан» — только третий по котировкам. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ выяснили, кто еще фигурирует среди претендентов на скудетто.

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«Милан» только третий — кто же выше?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что наилучшие шансы выиграть чемпионат Италии в будущем году — у «Интера». Коэффициент на триумф нерадзурри — 2.70. На обратный исход — 1.47.

Команде Симоне Индзаги не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать лучшей командой страны второй сезон подряд. Неудача в борьбе с «Миланом», по слухам, вынудит боссов команды неплохо прокачать состав. Вероятно, «Интер» бесплатно подпишет Пауло Дибалу. Также черно-синими должны стать Генрих Мхитарян и Калиду Кулибали.

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На втором месте по шансам — «Ювентус» (3.70). В прошедшем сезоне бьянконери с первых туров выпали из борьбы за золото, а в итоге вообще остались без медалей. Команду ждет приличная перестройка — уходят Дибала, Кьеллини, еще несколько игроков под вопросом. Несмотря на все это, именно туринцы из-за статуса идут следом за «Интером».

Коэффициент 5.00 — на «Милан», и это не должно вызывать вопросы. Ведь чемпионат выиграл не «Дженоа» или «Верона». У россонери плотный состав, сочетающий молодость и опыт. Они точно снова поборются за трофей.

Котировка 6.00 — на «Наполи», 12.0 — на «Аталанту», 17.0 — на «Рому», 25.0 — на «Лацио». Хотя между командами не такая большая разница, как рисуют коэффициенты — каждая может как провалиться, так и сотворить сенсацию. Зависеть все будет от мелочей. Почему бы Моуринью следом за Лигой конференций не взять серию А?

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У других команд шансов победить почти нет:

«Фиорентина», коэффициент на чемпионство — 100;

«Верона», «Торино» и «Сассуоло» — 500;

«Болонья» и «Удинезе» — 1000;

«Сампдория» — 1500;

«Эмполи» — 2500;

«Кремонезе», «Лечче», «Салернитана» и «Специя» — 3000.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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