Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Чехия вышла в финал домашнего ЧМ и может взять трофей впервые с 2010-го. Но Швейцария умеет играть против топ-соперников

Прогноз и ставка на финал чемпионата мира по хоккею Чехия — Швеция 26 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ондржей Каше.
Фото Getty Images
Швейцарцы еще никогда не выигрывали ЧМ.

26 мая состоится финал чемпионата мира по хоккею, в котором сойдутся сборные Чехии и Швейцарии. Игра пройдет на льду «О2 Арены» в Праге, начало — в 21:20 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 21:15 мск.

Коэффициенты букмекеров на финал чемпионата мира по хоккею Чехия — Швейцария 26 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу чехов в основное время можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш «крестоносцев» предложен с котировкой 2.84 (34%), ничья идет за 3.88 (23%).

Швейцария обыграла Канаду (3:2 Б) и&nbsp;вышла в&nbsp;финал чемпионата мира. Сейв Леонардо Дженони. Канада провалилась на ЧМ. В финал вышла Швейцария

Триумф хозяев турнира с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.68, этот рынок на Швейцарию идет за 2.18.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.24, Ф2(0) — за 1.65;

• Ф1(+1) — за 1.50, Ф2(-1) — за 2.58.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.80, ТМ 4.5 — в 2.00.

Комбинированный рынок на победу Чехии и тотал меньше 5.5 гола можно взять за привлекательные 3.15.

Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

Швейцария — Чехия: прогноз и анализ финала чемпионата мира по хоккею 26 мая 2024 года

Обе команды здорово выглядели на протяжении всего турнира и заслуженно оказались в финале. Швейцария за весь чемпионат мира потерпела лишь одно поражение — от Канады (2:3) в предпоследнем туре группового этапа. Из-за него «крестоносцы» по итогам стадии пропустили вперед себя только североамериканцев. Чехия же до сих пор никому не проиграла в основное время: Швейцария (2:1 Б) и Канада (3:4 ОТ) добили хозяев ЧМ уже после завершения трех периодов. Сборные выступали в одной группе, и швейцарцы опередили коллектив Радима Рулика на одно очко.

Хоккеисты сборной Швеции после поражения от&nbsp;Чехии в&nbsp;полуфинале ЧМ-2024. Викинги превратились в мягкие игрушки. Швеция снова позорно развалилась в плей-офф

При этом выход Швейцарии в решающую игру турнира выглядит неожиданным: в полуфинале сборная прошла действующего чемпиона мира Канаду — основное время закончилось 2:2 (канадцы отыгрались с 0:2), но в серии буллитов европейцы оказались точнее. «Крестоносцы» проникли в финал чемпионата мира лишь в четвертый раз в истории, причем последний из них был не так давно — в 2018 году. Правда, золотых медалей у команды до сих пор нет.

«Швейцарцы в последние годы приучили к тому, что находятся совсем рядом с пьедесталом. Выученная сборная, которая способна в Праге выстрелить. Где-то похожая на канадцев команда, только более тактическая и осторожная. Думаю, ей помогло и постоянное участие в Евротурах, где она заменила нашу команду. Такой опыт незаменим», — поделился экс-игрок сборной России Дмитрий Рябыкин.

Чехия вышла в финал домашнего чемпионата мира, хотя давно не билась за золото — последний раз это было в 2010-м. Тогда она, кстати, оформила шестую победу на ЧМ в истории. В полуфинале сборная смотрелась отлично и просто смяла Швецию (7:3). Чехи в принципе немало забивают — в среднем 3,67 шайбы за игру. Правда, индивидуально среди чехов никто особенно не выделяется. Зато в составе Швейцарии сразу три представителя топ-5 бомбардиров турнира — Кевин Фиала (7+6), Роман Йози (3+9) и Нико Хишир (6+5).

Юкка Ялонен. Великий тренер покидает сборную Финляндии. Он выиграл все, а соперники ненавидели его стиль

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Чехия

В пяти из последних восьми финалов чемпионатов мира командами было заброшено менее пяти шайб. Вероятно, по похожему сценарию пойдет и предстоящий матч. К тому же мало голов было и во встрече команд на групповом этапе — лишь две. Швейцария в принципе отлично умеет закрывать матчи против серьезных соперников: на групповом этапе, помимо чехов, засушила поединок с Финляндией (3:1), а в плей-офф аккуратно действовала против Германии (3:1) и Канады (2:2 в основное время). К тому же в семи из предыдущих 10 очных встреч сборных было заброшено менее пяти шайб на двоих (в основное время).

Рекомендуемая ставка: ТМ 5 за 1.74.

Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Хоккей
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
0
Читайте также
В России с 1 июня часть граждан получат двойную пенсию
Пока, Канада! До свидания, Швеция! Швейцария и Чехия идут за золотом ЧМ-2024, грохнув главных фаворитов
Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес Путина
В Ленобласти мать наехала на 4-летнюю дочь во время парковки на даче
Популярное видео
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клиент букмекера поставил 250 000 рублей на матч «Краснодара» с «Динамо» в 30-м туре РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости