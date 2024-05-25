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Сегодня, 18:30

Викинги превратились в мягкие игрушки. Швеция снова позорно развалилась в плей-офф

Чехия победила Швецию и вышла в финал чемпионата мира
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеисты сборной Швеции после поражения от Чехии в полуфинале ЧМ-2024.
Фото Reuters
Чехия крупно переиграла скандинавов и вышла в финал чемпионата мира.

Чемпионат мира. 1/2 финала
Швеция — Чехия — 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)
Голы: Лин. Юханссон — 2, 3:39 — 1:0. Кубалик — 4 (Нечас, Кундратек), 7:48 — 1:1. Петтерссон — 3 (Кемпе, Эрикссон Эк), 8:08 — 2:1. Кампф — 1 (Нечас), 9:37 — 2:2. Каше — 3 (Седлак), 26:05 — 2:3. Нечас — 1 (Кубалик, Кампф), 26:21 — 2:4. Кубалик — 5 (Кемпни, Нечас), 29:03 — 2:5. Эрикссон Эк — 7 (бол., Раймонд, Далин), 35:30 — 3:5. Седлак — 4 (Каше), 45:40 — 3:6. Седлак — 5, 53:42 — 3:7.
Вратари: Густавссон (Эрссон, 29:03, 56:35 — 59:30) — Достал.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 40 (16+12+12) — 23 (9+9+5).
Судьи: Ансонс, Викман.
25 мая. Прага. o2 Arena. 17 413 зрителей.

Дневной полуфинал вопреки ожиданиям стартовал очень бодро, и уже в первом периоде команды устроили веселую голевую перестрелку. Даже на фоне матчей в решающих стадиях Кубка Стэнли игра в Праге приятно порадовала содержанием и накалом. Шведы по традиции лучше контролировали шайбу и активнее смотрелись в позиционном нападении, а хозяева отвечали быстрыми атаками. Под занавес первого периода скандинавы снова могли выйти вперед, если бы не перекладина, принявшая на себя шайбу после броска Адриана Кемпе.

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О том, что произошло на площадке после перерыва, сказано и написано уже очень много — в самый ответственный момент сборная Швеции снова развалилась, на глазах превратившись из суровых викингов в плюшевых зверушек. У гостей все начало валиться из рук. Тогда как игроков чешской команды посетило вдохновение.

Третью шайбу в свои ворота привез защитник Расмус Далин, небрежно сыгравший у борта в своей зоне. От этого удара судьбы шведы поплыли. В атаке сборной Чехии уничтожала оборону соперника тройка Кубалик — Кампф — Нечас, забросившая четыре из пяти шайб своей команды ко второму перерыву. При счете 4:2 арбитры проглядели явный удар локтем в голову шведскому форварду Исаку Лундестрему. Просто удивительно, что хамски сыгравший защитник Ян Руута остался безнаказанным.

Чехия празднует победу над Швецией.
Фото Reuters

Хоккеистов в желтых свитерах хватило на один гол, подаривший скромную надежду на вероятность камбэка. Но чехи были злее, агрессивнее и сконцентрированнее в каждом эпизоде. Обыграть их можно было, только продемонстрировав те же самые качества. У «Трех Корон» с ними наблюдался очевидный дефицит.

Когда бывшая звезда «Трактора» Лукаш Седлак убежал один на один и легко обманул голкипера Самуэля Эрссона, отправив ему шайбу между щитков, то стало ясно, что в историю выступлений сборной Швеции будет вписана еще одна поучительная страница о том, как, считаясь фаворитом, потерять на ровном месте все нажитое непосильным трудом. Похоже, найти действенное средство от этой болезни скандинавам пока не суждено.

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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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