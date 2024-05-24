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24 мая, 23:40

Клиент букмекера поставил 250 000 рублей на матч «Краснодара» с «Динамо» в 30-м туре РПЛ

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Луис Чавес.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

25 мая в 30-м туре российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Динамо». Матч состоится на стадионе ФК «Краснодар» и начнется в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящую встречу претендентов на титул чемпиона России.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

В преддверии встречи букмекеры не считают явным фаворитом ни одну из команд, но оценивают чуть выше шансы южан. На победу «Краснодара» можно сделать ставку по коэффициенту 2.35, что соответствует примерно 41% вероятности. Вероятность триумфа «Динамо» котируется за 2.90 (около 33%). Ничья в линии идет за 3.75 (около 26%).

Клиенты ставят на успех гостей. На победу «Динамо» приходится 57% от общего объема ставок на исход игры. Еще 36% от всего объема пари распределено в пользу триумфа «Краснодара», а 7% сделано на ничью.

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Аналитики ждут результативной игры от команд Мурада Мусаева и Марцела Лички. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.62. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5 гола) котируется за2.30. Кроме того, по оценкам экспертов, ни одной из команд не удастся сыграть в этом матче «на ноль». Вероятность обмена голами оценивается коэффициентом 1.52. Котировки на обратный исход составляют 2.55.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — ничья 1:1. Спрогнозировать этот результат можно за 8.00. Если «Динамо» откроет счет, сыграет ставка за 2.07. Поставить на первый гол встречи в исполнении «Краснодара» можно за 1.80.

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Самая крупная ставка на игру в Краснодаре — 250 000 рублей. Клиент букмекера рискнул этой суммой, выбрав ставку «обе забьют» за 1.55.

Перед воскресным матчем «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 56 очками по итогам 29 туров. Москвичи на два балла опережают идущий вторым «Зенит», отрыв от «Краснодара» составляет три очка. На победу в чемпионате России сезона-2023/24 претендуют все три клуба. Важный фактор — чемпионский опыт «Зенита». Петербуржцы — девятикратные чемпионы России, в их активе победы в пяти предыдущих сезонах. «Динамо» выигрывало золото только в советской истории, а у «Краснодара» вообще нет титулов.

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Согласно турнирным раскладам на финише, ничья в Краснодаре гарантирует «Динамо» чемпионский титул. «Зенит» может стать чемпионом в случае домашней победы над «Ростовом» и поражения «Динамо» от «Краснодара». Наконец, южному клубу для завоевания золота необходимо побеждать москвичей и ждать, что «Ростов» отнимет очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге.

В линии БК можно сделать ставку на исход чемпионской гонки РПЛ. Котировки на победу «Динамо» составляют 1.60, на триумф «Зенита» — 3.00, а шансы «Краснодара» завоевать золото оцениваются коэффициентом 10.0. Поставить против южан можно за 1.05, против петербуржцев — за 1.40, против москвичей — за 2.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Хави уволили из «Барселоны». В последнем матче у руля каталонцев ему противостоит вялая «Севилья»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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