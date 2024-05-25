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25 мая, 23:30

Канада провалилась на ЧМ. В финал вышла Швейцария

Канада проиграла Швейцарии в полуфинале чемпионата мира
Михаил Зислис
Обозреватель
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Швейцария обыграла Канаду (3:2 Б) и вышла в финал чемпионата мира. Сейв Леонардо Дженони.
Фото Reuters
Такое в истории уже было.

Чемпионат мира. 1/2 финала
Канада — Швейцария — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Фиала — 7 (бол., Леффель, Андригетто), 15:06 — 0:1. Нидеррайтер — 3 (бол., Йоси, Фиала), 17:16 — 0:2. Танев — 4 (Зеллвегер, Дюбуа), 34:07 — 1:2. Таварес — 2 (бол., Бедард, Пауэр), 57:53 — 2:2.
Победный буллит: Андригетто.
Вратари: Биннингтон — Дженони.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 44 (8+13+20+3) — 30 (17+6+4+3).
Судьи: Хольм, Хрибик.
25 мая. Прага. o2 Arena. 11 159 зрителей.

Действующий чемпион мира, который восемь раз за последние девять лет выходил в финал, после поражения от швейцарцев может теперь рассчитывать только на бронзовые медали. В воскресенье сборную Канады в матче за третье место ждут шведы. «Кленовые» совершили камбэк в основное время, сравняв счет за две с небольшим минуты до конца третьего периода. На большее их не хватило. Швейцарцы, победив, как и в 2018-м, на этой же стадии Канаду, попытаются с третьей попытки взять титул — два предыдущих финала они проиграли шведам.

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В первом периоде могло сложиться впечатление, что канадцы выскочили на лед прямиком из увеселительных заведений Праги. Фаворит уступал сборной Швейцарии в движении и агрессии, постоянно удаляясь. Альпийская команда сумела пригласить на турнир большинство своих звезд, выступающих в НХЛ. Роман Йоси, Кевин Фиала, Нико Хишер на текущий момент, пожалуй, превосходят лучших канадских игроков, приехавших в Чехию, — Джона Тавареса, Коннора Бедарда, Дилана Казенса. Швейцарцы в стартовые 20 минут реализовали две из трех своих попыток в большинстве.

Сборная Канады раскачивалась долго, включившись на полную мощность только к середине матча. Хотя моменты у нее возникали и раньше. Чего стоят только три выхода один на один в течение игры с вратарем Леонардо Дженони! Ветеран был надежен, так же как и в ключевые моменты в серии послематчевых бросков.

Весь третий период канадцы прессовали соперника, не давая ему поднять головы. Разница по броскам в створ на этом отрезке была невероятной (20:4)! Но швейцарцы, глупо удалившись за нарушение численного состава в конце основного времени при счете 2:2, выстояли и в овертайме смотрелись не хуже.

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Сборная Канады по хоккею
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