Великий ждет претендентов.

16 июля в специальном мероприятии ивенте UFC on ABC 3 на UBS Arena в Элмонте в главном событии вечера встретятся Брайан Ортега и Яир Родригес. Бойцы занимают вторую и третью строчки рейтинга полулегкого дивизиона соответственно.

Где смотреть в прямом эфире?

Мексиканские полулегковесы встретятся ориентировочно в 21.00 по московскому времени, а посмотреть в прямом эфире их бой можно будет на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Боец» и сервисе UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 18.00 мск.

Брайан Ортега

Брайан Ортега уже был максимально близок к титулу полулегкого дивизиона, но оба раза не срослось. Первый раз его отбросил Макс Холлоуэй (их бой незадолго до этого пришлось перенести), второй раз к заветному поясу мексиканца не пропустил Алекс Волкановски.

С такой мощнейшей оппозицией наверху Ортеге будет очень тяжело — сначала успешно защитился один легендарный боец, потом второй. Однако Брайан не сдается, к тому же он по-прежнему второй номер полулегкого дивизиона, а значит, ему рукой подать до реванша с Великим. Мотивация отомстить у него запредельная, да и скиллы что надо — отсюда и коэффициент 1.62 на его победу, это примерно 61% вероятности.

Яир Родригес

Родригес пока еще не такой именитый, как Ортега, зато двигается он поступательно. Да, в последнем бою мексиканец проиграл Холлоуэю, но вряд ли это что-то глобально значит — Брайан точно также уступал Благословленному.

Ударная техника Яира — его козырь против в целом универсального соперника. Проблемы он создать сможет, как создавал уже пять раз, когда побеждал нокаутом либо техническим нокаутом. В борьбе Родригес тоже кое-что умеет — в общем, шансы в предстоящем поединке неплохие: коэффициент на победу — 2.37, это 38% вероятности.

Возможна ли ничья?

С однопроцентной вероятностью, ведь котировка на «мирный» исход встречи — 70.0. Ничьих в карьере обоих бойцов не случалось. Однако случались бои без результата вследствие тех или иных нарушений: Родригеса отправили на реванш из-за неосторожного тычка в глаз, а у Ортеги отменяли бой из-за Атлетической комиссии.