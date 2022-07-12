Брайан Ортега — Яир Родригес: мексиканцы решат, кто отправится в погоню за Волкановски
16 июля в специальном мероприятии ивенте UFC on ABC 3 на UBS Arena в Элмонте в главном событии вечера встретятся Брайан Ортега и Яир Родригес. Бойцы занимают вторую и третью строчки рейтинга полулегкого дивизиона соответственно.
Где смотреть в прямом эфире?
Мексиканские полулегковесы встретятся ориентировочно в 21.00 по московскому времени, а посмотреть в прямом эфире их бой можно будет на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Боец» и сервисе UFC Fight Pass. Начало трансляции — в 18.00 мск.
Брайан Ортега
Брайан Ортега уже был максимально близок к титулу полулегкого дивизиона, но оба раза не срослось. Первый раз его отбросил Макс Холлоуэй (их бой незадолго до этого пришлось перенести), второй раз к заветному поясу мексиканца не пропустил Алекс Волкановски.
С такой мощнейшей оппозицией наверху Ортеге будет очень тяжело — сначала успешно защитился один легендарный боец, потом второй. Однако Брайан не сдается, к тому же он по-прежнему второй номер полулегкого дивизиона, а значит, ему рукой подать до реванша с Великим. Мотивация отомстить у него запредельная, да и скиллы что надо — отсюда и коэффициент 1.62 на его победу, это примерно 61% вероятности.
Яир Родригес
Родригес пока еще не такой именитый, как Ортега, зато двигается он поступательно. Да, в последнем бою мексиканец проиграл Холлоуэю, но вряд ли это что-то глобально значит — Брайан точно также уступал Благословленному.
Ударная техника Яира — его козырь против в целом универсального соперника. Проблемы он создать сможет, как создавал уже пять раз, когда побеждал нокаутом либо техническим нокаутом. В борьбе Родригес тоже кое-что умеет — в общем, шансы в предстоящем поединке неплохие: коэффициент на победу — 2.37, это 38% вероятности.
Возможна ли ничья?
С однопроцентной вероятностью, ведь котировка на «мирный» исход встречи — 70.0. Ничьих в карьере обоих бойцов не случалось. Однако случались бои без результата вследствие тех или иных нарушений: Родригеса отправили на реванш из-за неосторожного тычка в глаз, а у Ортеги отменяли бой из-за Атлетической комиссии.
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -