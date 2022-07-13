«Реал» не купил Мбаппе и Холанна, но будет бороться за чемпионство. Сможет вновь обойти «Барселону»?

Ставки и прогнозы на гонку в ла лиге между «Реалом» и «Барселоной»

В прошлый раз все получилось.

Перед стартом чемпионата Испании традиционно есть две темы для обсуждения: кто станет чемпионом и как относительно друг друга выступят «Реал» с «Барселоной». Второй вопрос актуален и интересен даже в том случае, если команды будут барахтаться на дне таблицы. Но такое возможно даже в меньшей степени, чем падение на Землю пришельцев верхом на астероиде.

Так что же, кто окажется выше и выиграет эпическую битву двух клубов в новом сезоне? Разбираются «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ.

«Реал» пока фаворит, но многое решат трансферы «Барсы»

В прошлом году мадридцы очень быстро решили задачу по нейтрализации «Барселоны». Хотя каталонцы в большей степени сами виноваты в том, как провели ключевую стартовую часть сезона: игроки мучились без Месси и совсем потеряли связь с Роналдом Куманом. Уже в ноябре голландца заменил Хави, но его идеи также долго доходили до футболистов — более-менее команда заиграла только после Нового года, но мадридцы к тому моменту были уже далеко впереди.

Сезон-2022/23 «Барса» начнет уже со знакомым тренером и с готовой рабочей схемой, которую отладит до совершенства в межсезонье. Новые игроки помогут поднять общий уровень, правда, пока до конца не понятно, кто же пополнит команду. Например, очень помог бы Роберт Левандовски, который по-прежнему воюет с руководителями «Баварии» за право покинуть Мюнхен.

Сейчас ситуация с трансферами следующая: клуб по окончании аренды покинули Адама Траоре и Люк де Йонг, бесплатно ушел Дани Алвес, до сих пор контракт не подписан с Дембеле. Коутиньо окончательно покинул Каталонию ради «Астон Виллы», а Клеман Лангле отправился в аренду в «Тоттенхэм». В списке приобретений выделяется экс-защитник «Челси» Андреас Кристенсен, а также полузащитник «Милана» Франк Кессье. Тринкау и Пьянич вернулись из аренд.

Если на «Камп Ноу» все же приедет Левандовски, а еще вингер «Лидса» и сборной Бразилии Рафинья, «Барселона» сможет конкурировать с «Реалом». Пока же на то, что она обгонит мадридцев, котировка 2.30.

У бланкос ситуация значительно лучше, чем у главного конкурента. После победы в Лиге чемпионов вряд ли кто-то из игроков самостоятельно захочет покинуть команду, поэтому мадридцы избавлялись исключительно от стариков и засидевшихся скамеечников. Так, «Сантьяго Бернабеу» покинули Марсело, Иско, Бэйл и Йович. Пришли двое: Антонио Рюдигера забрали у «Челси» свободным агентом, а за молодого таланта «Монако» Орельена Тчуамени «Реал» заплатил 80 млн евро.

Проблема в том, что Флорентино Перес в последний момент упустил Килиана Мбаппе, которого «ПСЖ» уговорил остаться шелестом зеленых бумажек. А когда владелец спохватился о замене, понял, что Эрлинг Холанн уже перешел в «Манчестер Сити». Поэтому есть вариант, при котором мадридцы останутся без реально звездных приобретений. Но в то же время они никого не потеряли и продолжат играть с налаженными связями, поэтому на их победу над «Барсой» по итогам сезона коэффициент 1.55.