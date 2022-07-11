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Победы Джоковича и Рыбакиной на Уимблдоне принесли игроку букмекера почти 3 000 000 рублей

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Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
Автор ставки поверил в андердога — а он его не подвел.

В воскресенье, 10 июля, в Великобритании завершился Уимблдон. У мужчин третий крупнейший турнир сезона в четвертый раз подряд выиграл Новак Джокович, а у женщин первый «Шлем» в карьере забрала представляющая Казахстан москвичка Елена Рыбакина.

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Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ использовал свой шанс и правильно определил обоих чемпионов, взяв их в короткий экспресс из двух событий. В результате поставленные 934 635 рублей при перемножении на общий коэффициент 2.976 принесли выигрыш в 2 781 473 рубля.

Такими были котировки на победителей в победном купоне:

Новак Джокович — Ник Кирьос, П1 — 1.24 (счет — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6)

Елена Рыбакина — Онс Жабер П1 — 2.40 (счет — 3:6, 6:2, 6:2)

Итоговый коэффициент: 1.24 х 2.40 = 2.976

Камбэк Рыбакиной подарил клиенту радость и деньги

Женский финал состоялся на сутки раньше мужского, 9 июля. Рыбакина, не входящая в топ-20 рейтинга, была аутсайдером в противостоянии со второй ракеткой мира из Туниса. Даже несмотря на то, что по ходу турнира Жабер ни разу не встречалась с игроками экстра-класса, а Елена выбила саму Симону Халеп. Но первая партия подтвердила притязания Онс на титул: она нервничала явно меньше соперницы и взяла игру под контроль. Результатом стали 11 заработанных брейк-пойнтов и две взятые у соперницы подачи.

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Казалось, Рыбакина так и не вернется в игру, но во второй партии она резко преобразилась: стала действовать агрессивнее в геймах Жабер и убедительнее в своих. Так игра перешла в третий сет, где москвичка сделала быстрый брейк и удержала преимущество.

На следующий день в мужском финале сошлись экс-враги, а теперь почти товарищи — Новак Джокович и Ник Кирьос. Победная серия серба на турнире насчитывала 27 матчей, а последнее поражение ему нанес в 2017-м Томаш Бердых. Если же быть точнее, Ноле проигрывал и снялся из-за травмы.

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Кирьос уверенно вел 2-0 в личных встречах против Джоковича, но этот факт не остановил автора ставки. При этом первая партия осталась за австралийцем, и неприятный нерв наверняка заколол в теле экс-обладателя 934 000 рублей. Но Новак неоднократно побеждал даже с 0-2 по партиям — в этот раз задача оказалась еще проще. Серб включился и больше не дал австралийцу возможностей, закрыв матч в четырех партиях. А клиент букмекера стал богаче почти на три миллиона рублей.

Wimbledon
Прогнозы на спорт
Елена Рыбакина
Новак Джокович
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2
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5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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9
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 - : -
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