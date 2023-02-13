«Милан» — «Тоттенхэм»: Жиру и Леау не спасут хозяев от ярости Кейна
14 февраля в первом матче 1/8 Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.45 мск. Главным арбитром назначен швейцарец Сандро Шерер.
Коэффициент букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» 14 февраля 2023 года
Букмекеры не смогли выделить явного фаворита этого матча. На победу «Милана» предложен коэффициент 2.80, вероятность такого исхода оценена в 36%. В то же время успех «Тоттенхэма» доступен за 2.65 (38%). Ничья в первом матче 1/8 Лиги чемпионов, по мнению аналитиков, наименее реальна — 3.40 (26%).
В плей-офф Лиги чемпионов первые матчи часто бывают закрытыми: например, в 2022 году четыре из восьми стартовых встреч завершились вничью. Так что если поставить 1000 рублей именно на этот исход, то можно в случае успеха выиграть 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.
Аналитики верят, что команды забьют несколько мячей. На тотал больше 2.5 гола выставлена котировка — 1.96, на тотал меньше 2.5 — 1.90.
После паузы на чемпионат мира «Тоттенхэм» пропускает в среднем 1.4 мяча за матч, «Милан» — 2.1. ИТБ1 (1.5) идет за 2.27, ИТБ2 (1.5) — за 2.60.
Команды играли между собой шесть раз: «Тоттенхэм» оказался сильнее в четырех матчах, а еще дважды клубы сыграли вничью — «Милан» не побеждал лондонцев ни разу.
По разнице мячей «шпоры» сильно впереди — 7:2, и лишь один матч между клубами завершился без мячей. Котировка на то, что «Тоттенхэм» забьет — 1.31. Эксперты верят, что мячей от команды Харри Кейна будет два — 2.27.
Если решитесь рискнуть, то можете взять точное количество голов: аналитики утверждают, что их будет два — 3.20.
Эксперты не особо верят в выход в четвертьфинал «Милана», который после паузы на чемпионат мира выиграл лишь два матча из девяти. Коэффициент на проход россонери в 1/4 — 2.37, «шпор» — 1.63.
А вот три самых вероятных счета:
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0:1 — 8.10;
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1:0 — 8:20;
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2:1 — 9.60.
«Милан» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча первой 1/8 Лиги чемпионов 13 февраля 2023 года
Для «Милана» защита завоеванного в прошлом году титула в серии A оказалась неподъемной из-за фантастической игры «Наполи». А теперь команда Стефано Пиоли вовсе пытается зацепиться за место в Лиге чемпионов.
После зимней паузы «Милан» — другая команда. В худшем смысле из возможных. Россонери выиграли всего два из девяти матчей, а разница мячей у них просто чудовищная — 9:19.
Серия из четырех поражений и семи матчей без побед прервалась лишь в последнем туре чемпионата — «Милан» обыграл «Торино» (1:0), единственный мяч забил Оливье Жиру. В результате красно-черные поднялись на пятую строчку в таблице и вернулись в зону ЛЧ (столько же очков у «Ромы» и «Аталанты»). Пиоли назвал это событие «возрождением».
Правда, чтобы полноценно вернуться, миланцам нужно дождаться возвращения всех лидеров. А в лазарете сейчас пятеро игроков: Алессандро Флоренци, Майк Меньян, Фикайо Томори, Исмаэль Беннасер и Сержиньо Дест залечивают травмы и не помогут в ближайшем матче.
На групповом этапе ЛЧ «Милан» играл с «Челси», «Зальцбургом» и «Динамо Загреб». Россонери заняли второе место, набрав 10 баллов. Они потерпели два поражения — оба от «Челси» (0:3, 0:2).
«Тоттенхэм» тоже штормит. После паузы на ЧМ команда Антонио Конте победила в пяти встречах из десяти, проиграла четыре раза и однажды сыграла вничью. Харри Кейн и компания в чемпионате Англии идут на пятом месте и борются за вторую строчку, так как отставание от «Манчестер Сити» составляет лишь шесть очков.
В последних пяти матчах во всех турнирах «шпоры» болезненно проиграли борющемуся за выживание «Лестеру» (1:4 — крупнейшее поражение в сезоне) и «Ман Сити» (2:4), но сломали «Престон» в Кубке Англии (3:0), «Фулхэм» в АПЛ (1:0) и даже отомстили «горожанам» (1:0).
У «Тоттенхэма» есть серьезные потери. Вратарь Уго Льорис получил травму колена 6 февраля и будет лечиться до второй половины марта. Райан Сессеньон, вероятно, пропустит матч из-за повреждения. А Пьер-Эмиль Хёйбьерг будет отсутствовать из-за дисквалификации. Также до конца сезона из-за повреждения вылетел Родриго Бентанкур.
В группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» накопил 11 очков и вышел в 1/8 финала с первой строчки. «Шпоры» обошли «Айнтрахт» Ф, «Спортинг» и «Марсель».
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Тоттенхэм»
Перед работой в «Тоттенхэме» Антонио Конте два года тренировал «Интер» — принципиального соперника «Милана». За это время алленаторе обыграл россонери в четырех матчах из пяти, так что он знает, как справляться с красно-черными.
В XXI веке «Тоттенхэм» играл с «Миланом» дважды: в 1/8 Лиги чемпионов-2010/11. Тогда англичане победили в Италии (1:0) и прошли в четвертьфинал (ответный матч завершился 0:0)
Несмотря на черную полосу после паузы и проблемы с травмами, у «Милана» остаются козыри — например, Оливье Жиру. 36-летний француз — высококлассный форвард, который умеет решать статусные матчи: на групповом этапе ЛЧ он стал лучшим бомбардиром клуба, забив четыре мяча.
«Тоттенхэм» ярко играет в атаке и идет на третьем месте в АПЛ по забитым мячам (42), но и пропускает изрядно — 35 голов, худший показатель в топ-12 чемпионата Англии.
У «Милана» примерно та же ситуация: третье место в серии А по забитым мячам (38) и один из худших показателей по пропущенным в топ-10 (30). Хуже показатель только у «Болоньи» (31).
Но с учетом ужасной формы «россонери» в 2023 году победа даже неровного «Тоттенхэма» кажется более реалистичной.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 4.5 за 2.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2