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«Милан» — «Тоттенхэм»: Жиру и Леау не спасут хозяев от ярости Кейна

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» 14 февраля 2022 года.
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press
В начале февраля Харри побил рекорд Гривза по голам за лондонцев.

14 февраля в первом матче 1/8 Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 22.45 мск. Главным арбитром назначен швейцарец Сандро Шерер.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Тоттенхэм

Коэффициент букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» 14 февраля 2023 года

Букмекеры не смогли выделить явного фаворита этого матча. На победу «Милана» предложен коэффициент 2.80, вероятность такого исхода оценена в 36%. В то же время успех «Тоттенхэма» доступен за 2.65 (38%). Ничья в первом матче 1/8 Лиги чемпионов, по мнению аналитиков, наименее реальна — 3.40 (26%).

В плей-офф Лиги чемпионов первые матчи часто бывают закрытыми: например, в 2022 году четыре из восьми стартовых встреч завершились вничью. Так что если поставить 1000 рублей именно на этот исход, то можно в случае успеха выиграть 3400 рублей, а чистая прибыль составит 2400 рублей.

Аналитики верят, что команды забьют несколько мячей. На тотал больше 2.5 гола выставлена котировка — 1.96, на тотал меньше 2.5 — 1.90.

После паузы на чемпионат мира «Тоттенхэм» пропускает в среднем 1.4 мяча за матч, «Милан» — 2.1. ИТБ1 (1.5) идет за 2.27, ИТБ2 (1.5) — за 2.60.

Команды играли между собой шесть раз: «Тоттенхэм» оказался сильнее в четырех матчах, а еще дважды клубы сыграли вничью — «Милан» не побеждал лондонцев ни разу.

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По разнице мячей «шпоры» сильно впереди — 7:2, и лишь один матч между клубами завершился без мячей. Котировка на то, что «Тоттенхэм» забьет — 1.31. Эксперты верят, что мячей от команды Харри Кейна будет два — 2.27.

Если решитесь рискнуть, то можете взять точное количество голов: аналитики утверждают, что их будет два — 3.20.

Эксперты не особо верят в выход в четвертьфинал «Милана», который после паузы на чемпионат мира выиграл лишь два матча из девяти. Коэффициент на проход россонери в 1/4 — 2.37, «шпор» — 1.63.

А вот три самых вероятных счета:

  • 0:1 — 8.10;

  • 1:0 — 8:20;

  • 2:1 — 9.60.

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Для «Милана» защита завоеванного в прошлом году титула в серии A оказалась неподъемной из-за фантастической игры «Наполи». А теперь команда Стефано Пиоли вовсе пытается зацепиться за место в Лиге чемпионов.

После зимней паузы «Милан» — другая команда. В худшем смысле из возможных. Россонери выиграли всего два из девяти матчей, а разница мячей у них просто чудовищная — 9:19.

Серия из четырех поражений и семи матчей без побед прервалась лишь в последнем туре чемпионата — «Милан» обыграл «Торино» (1:0), единственный мяч забил Оливье Жиру. В результате красно-черные поднялись на пятую строчку в таблице и вернулись в зону ЛЧ (столько же очков у «Ромы» и «Аталанты»). Пиоли назвал это событие «возрождением».

Правда, чтобы полноценно вернуться, миланцам нужно дождаться возвращения всех лидеров. А в лазарете сейчас пятеро игроков: Алессандро Флоренци, Майк Меньян, Фикайо Томори, Исмаэль Беннасер и Сержиньо Дест залечивают травмы и не помогут в ближайшем матче.

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На групповом этапе ЛЧ «Милан» играл с «Челси», «Зальцбургом» и «Динамо Загреб». Россонери заняли второе место, набрав 10 баллов. Они потерпели два поражения — оба от «Челси» (0:3, 0:2).

«Тоттенхэм» тоже штормит. После паузы на ЧМ команда Антонио Конте победила в пяти встречах из десяти, проиграла четыре раза и однажды сыграла вничью. Харри Кейн и компания в чемпионате Англии идут на пятом месте и борются за вторую строчку, так как отставание от «Манчестер Сити» составляет лишь шесть очков.

В последних пяти матчах во всех турнирах «шпоры» болезненно проиграли борющемуся за выживание «Лестеру» (1:4 — крупнейшее поражение в сезоне) и «Ман Сити» (2:4), но сломали «Престон» в Кубке Англии (3:0), «Фулхэм» в АПЛ (1:0) и даже отомстили «горожанам» (1:0).

У «Тоттенхэма» есть серьезные потери. Вратарь Уго Льорис получил травму колена 6 февраля и будет лечиться до второй половины марта. Райан Сессеньон, вероятно, пропустит матч из-за повреждения. А Пьер-Эмиль Хёйбьерг будет отсутствовать из-за дисквалификации. Также до конца сезона из-за повреждения вылетел Родриго Бентанкур.

В группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» накопил 11 очков и вышел в 1/8 финала с первой строчки. «Шпоры» обошли «Айнтрахт» Ф, «Спортинг» и «Марсель».

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Тоттенхэм»

Перед работой в «Тоттенхэме» Антонио Конте два года тренировал «Интер» — принципиального соперника «Милана». За это время алленаторе обыграл россонери в четырех матчах из пяти, так что он знает, как справляться с красно-черными.

В XXI веке «Тоттенхэм» играл с «Миланом» дважды: в 1/8 Лиги чемпионов-2010/11. Тогда англичане победили в Италии (1:0) и прошли в четвертьфинал (ответный матч завершился 0:0)

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Несмотря на черную полосу после паузы и проблемы с травмами, у «Милана» остаются козыри — например, Оливье Жиру. 36-летний француз — высококлассный форвард, который умеет решать статусные матчи: на групповом этапе ЛЧ он стал лучшим бомбардиром клуба, забив четыре мяча.

«Тоттенхэм» ярко играет в атаке и идет на третьем месте в АПЛ по забитым мячам (42), но и пропускает изрядно — 35 голов, худший показатель в топ-12 чемпионата Англии.

У «Милана» примерно та же ситуация: третье место в серии А по забитым мячам (38) и один из худших показателей по пропущенным в топ-10 (30). Хуже показатель только у «Болоньи» (31).

Но с учетом ужасной формы «россонери» в 2023 году победа даже неровного «Тоттенхэма» кажется более реалистичной.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 4.5 за 2.80.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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