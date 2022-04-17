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Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Роналду не станет помехой для «Ливерпуля» в борьбе за титул

Прогнозы и коэффициенты на матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «МЮ» 19 апреля
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Команда Клоппа на классе уберет «МЮ».

Во вторник, 19 апреля, на стадионе «Энфилд» состоится очередной раунд великого английского противостояния — «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед». Команды сыграют в перенесенном матче 30-го тура АПЛ. Сделать ставку на эту игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
19 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

Команда Юргена Клоппа проводит великолепный сезон — красные во второй половине апреля сохраняют шансы на победу во всех четырех турнирах, где они участвовали. «Ливерпуль» уже выиграл Кубок лиги, на выходных вышел в финал Кубка Англии, дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Как ни странно, наиболее сложная задача в чемпионате страны — там «Ливерпуль» отстает от «Манчестер Сити» всего на одно очко, но у конкурента намного проще календарь на финише.

Красных же ждет несколько принципиальных матчей, в которых нет права на ошибку. Первый на очереди — «Манчестер Юнайтед». Команда Ральфа Рангника борется за место в топ-4 и попадание в Лигу чемпионов. На выходных «красные дьяволы» дома победили «Норвич» (3:2), а Криштиану Роналду сделал хет-трик. Но это был первый успех «МЮ» за месяц, да еще и в матче с главным аутсайдером АПЛ. На «Энфилде» португальцу придется намного сложнее.

Нападающий &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Криштиану Роналду. Роналду не забивал месяц и сделал хет-трик с беспомощным соперником, безумное спасение «Ювентуса», Эмери снова выиграл

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом предстоящего матча «Ливерпуль». Коэффициент на победу хозяев — 1.39, на «МЮ» — 7.50, на ничью — 5.00.

В двух последних матчах друг с другом команды забили 11 мячей. Девять из них отправились в сетку ворот «Юнайтед» — 2:4 и 0:5. Но то было на «Олд Траффорд», где в январе прошлого года было весело и в Кубке Англии — 3:2. А вот на «Энфилде» все куда строже и суше — 0:0, 2:0, 3:1, 0:0, 0:0, 0:1. Это результаты в эпоху Клоппа. Плюс «Ливерпуль» отдал много сил и эмоций в субботней битве с «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Есть основания полагать, что низовая тенденция сохранится.

Прогноз «СЭ»: тотал меньше 2,5 гола с хорошим коэффициентом 2.30.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 0
Локомотив 0
1-й тайм

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Криштиану Роналду
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
3
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
14
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 0 : 1
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 3 : 2
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 0
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 1 : 2
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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