Роналду не станет помехой для «Ливерпуля» в борьбе за титул

Команда Клоппа на классе уберет «МЮ».

Во вторник, 19 апреля, на стадионе «Энфилд» состоится очередной раунд великого английского противостояния — «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед». Команды сыграют в перенесенном матче 30-го тура АПЛ. Сделать ставку на эту игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Команда Юргена Клоппа проводит великолепный сезон — красные во второй половине апреля сохраняют шансы на победу во всех четырех турнирах, где они участвовали. «Ливерпуль» уже выиграл Кубок лиги, на выходных вышел в финал Кубка Англии, дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Как ни странно, наиболее сложная задача в чемпионате страны — там «Ливерпуль» отстает от «Манчестер Сити» всего на одно очко, но у конкурента намного проще календарь на финише.

Красных же ждет несколько принципиальных матчей, в которых нет права на ошибку. Первый на очереди — «Манчестер Юнайтед». Команда Ральфа Рангника борется за место в топ-4 и попадание в Лигу чемпионов. На выходных «красные дьяволы» дома победили «Норвич» (3:2), а Криштиану Роналду сделал хет-трик. Но это был первый успех «МЮ» за месяц, да еще и в матче с главным аутсайдером АПЛ. На «Энфилде» португальцу придется намного сложнее.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом предстоящего матча «Ливерпуль». Коэффициент на победу хозяев — 1.39, на «МЮ» — 7.50, на ничью — 5.00.

В двух последних матчах друг с другом команды забили 11 мячей. Девять из них отправились в сетку ворот «Юнайтед» — 2:4 и 0:5. Но то было на «Олд Траффорд», где в январе прошлого года было весело и в Кубке Англии — 3:2. А вот на «Энфилде» все куда строже и суше — 0:0, 2:0, 3:1, 0:0, 0:0, 0:1. Это результаты в эпоху Клоппа. Плюс «Ливерпуль» отдал много сил и эмоций в субботней битве с «Манчестер Сити» в Кубке Англии. Есть основания полагать, что низовая тенденция сохранится.

Прогноз «СЭ»: тотал меньше 2,5 гола с хорошим коэффициентом 2.30.

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