Криш приедет на «Энфилд» после хет-трика «Норвичу».

Матч 30-го тура АПЛ должны были сыграть еще в конце марта, но после выхода «Ливерпуля» в четвертьфинал Кубка Англии встречу с «Манчестер Юнайтед» перенесли. Но 19 апреля северо-западное дерби все же состоится. Встреча начнется в 22.00 мск на «Энфилде».

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 19 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ железным фаворитом считают «Ливерпуль», на победу хозяев можно поставить за 1.39 (71%). А вот на то, что победит Роналду и партнеры, коэффициент гораздо выше — 7.30 (13%). Ничья идет с котировкой 5.20 (16%).

Если вы верите в тренерский гений Ральфа Рангника или в то, что Криштиану затащит, можете поставить Х2 за 3.00.

Матч обязан получиться острым, а значит, логично взять «обе забьют — да» с коэффициентом 1.74.

А еще ожидается повышенная результативность — в первом круге «Ливерпуль» переехал «дьяволов» на «Олд Траффорд» со счетом 5:0. Сейчас это маловероятно, но тотал больше 4.5 мяча можно взять за 3.90.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча АПЛ 19 апреля 2022 года

«Ливерпуль» проводит феноменальный сезон, выкрутив все атакующие и защитные показатели на максимум. И очередной тяжелый отрезок, который мог подсветить слабые стороны красных, почти закончен — за 11 дней Клопп сыграл по два матча с «Бенфикой» и «Манчестер Сити». Итог: выход в финал Кубка Англии и полуфинал Лиги чемпионов.

Да, второй матч против «Сити» получился легким, а ответная игра с «Бенфикой» почти ничего не значила. Но это скорее факт в пользу «Ливерпуля», потому что ошибки и слабости состава «горожан» команда ощутила очень четко и ударила по ним очень сильно. Если верите, что сейчас исключений не будет, можете поставить на ИТБ2.5 за 2.32.

Юрген Клопп в ноябре 2021-го говорил: «К сожалению, в «МЮ» едет очень хороший тренер». Это точно был не сарказм — Рангника он действительно помнил с лучшей стороны. К тому же из 13 матчей против Ральфа Юрген выиграл только два. Однако предсказание о немецком коллеге (имевшее под собой основание) не сбылось: под руководством Рангника манкунианцы вылетели из ЛЧ и не борются за медали в АПЛ.

«Дьяволы» только недавно прервали серию из трех матчей без побед — матчем против «Норвича». Да, хет-трик Роналду, включая его гол со штрафного, поднимает настроение, но это все-таки был «Норвич». Стоит напомнить, что «Ливерпуль» последние десять дней бодался с одним из лучших клубов мира и с сильнейшим клубом Португалии, победил дважды. А «Юнайтед» не без труда одолел последнюю команду АПЛ. А до этого — проиграл «Эвертону» и не справился с «Лестером».

Гений Криштиану — хорошо, но он же был и в первом матче против «Ливерпуля» на «Олд Траффорд», а отметился только яростным пинком по животу Кёртиса Джонса. Сейчас Роналду в чуть лучшей форме, но такому «Манчестеру» выигрывать топ-встречи все равно очень тяжело. Хотя в ход может пойти любое оружие, поэтому нельзя забывать про пенальти за 2.40.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

В середине недели в Англии встретятся команды из разных весовых категорий. При этом бюджеты клубов сопоставимы, у обоих неплохие тренеры, отличные игроки, но одна команда громит сильнейших и идет без поражений уже много туров, а вторая в перманентном кризисе и играет на уровне слабейших команд лиги. Но такова реальность нынешнего северо-западного дерби, и пока Юрген Клопп с Ральфом Рангником тренируют команды разных комплекций, верить в андердога = носить розовые очки. На внезапные прозрения, приливы мотивации и прочий околофутбол здесь надеяться нет смысла. Есть просто безжалостный «Ливерпуль», есть откровенно плывущий «Манчестер Юнайтед», и закончится все именно в пользу красных — у них чемпионская гонка в разгаре.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ2.5 за 1.95.