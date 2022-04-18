«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: даже горячего Роналду не хватит для борьбы с командой Клоппа
Матч 30-го тура АПЛ должны были сыграть еще в конце марта, но после выхода «Ливерпуля» в четвертьфинал Кубка Англии встречу с «Манчестер Юнайтед» перенесли. Но 19 апреля северо-западное дерби все же состоится. Встреча начнется в 22.00 мск на «Энфилде».
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 19 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ железным фаворитом считают «Ливерпуль», на победу хозяев можно поставить за 1.39 (71%). А вот на то, что победит Роналду и партнеры, коэффициент гораздо выше — 7.30 (13%). Ничья идет с котировкой 5.20 (16%).
Если вы верите в тренерский гений Ральфа Рангника или в то, что Криштиану затащит, можете поставить Х2 за 3.00.
Матч обязан получиться острым, а значит, логично взять «обе забьют — да» с коэффициентом 1.74.
А еще ожидается повышенная результативность — в первом круге «Ливерпуль» переехал «дьяволов» на «Олд Траффорд» со счетом 5:0. Сейчас это маловероятно, но тотал больше 4.5 мяча можно взять за 3.90.
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча АПЛ 19 апреля 2022 года
«Ливерпуль» проводит феноменальный сезон, выкрутив все атакующие и защитные показатели на максимум. И очередной тяжелый отрезок, который мог подсветить слабые стороны красных, почти закончен — за 11 дней Клопп сыграл по два матча с «Бенфикой» и «Манчестер Сити». Итог: выход в финал Кубка Англии и полуфинал Лиги чемпионов.
Да, второй матч против «Сити» получился легким, а ответная игра с «Бенфикой» почти ничего не значила. Но это скорее факт в пользу «Ливерпуля», потому что ошибки и слабости состава «горожан» команда ощутила очень четко и ударила по ним очень сильно. Если верите, что сейчас исключений не будет, можете поставить на ИТБ2.5 за 2.32.
Юрген Клопп в ноябре 2021-го говорил: «К сожалению, в «МЮ» едет очень хороший тренер». Это точно был не сарказм — Рангника он действительно помнил с лучшей стороны. К тому же из 13 матчей против Ральфа Юрген выиграл только два. Однако предсказание о немецком коллеге (имевшее под собой основание) не сбылось: под руководством Рангника манкунианцы вылетели из ЛЧ и не борются за медали в АПЛ.
«Дьяволы» только недавно прервали серию из трех матчей без побед — матчем против «Норвича». Да, хет-трик Роналду, включая его гол со штрафного, поднимает настроение, но это все-таки был «Норвич». Стоит напомнить, что «Ливерпуль» последние десять дней бодался с одним из лучших клубов мира и с сильнейшим клубом Португалии, победил дважды. А «Юнайтед» не без труда одолел последнюю команду АПЛ. А до этого — проиграл «Эвертону» и не справился с «Лестером».
Гений Криштиану — хорошо, но он же был и в первом матче против «Ливерпуля» на «Олд Траффорд», а отметился только яростным пинком по животу Кёртиса Джонса. Сейчас Роналду в чуть лучшей форме, но такому «Манчестеру» выигрывать топ-встречи все равно очень тяжело. Хотя в ход может пойти любое оружие, поэтому нельзя забывать про пенальти за 2.40.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
В середине недели в Англии встретятся команды из разных весовых категорий. При этом бюджеты клубов сопоставимы, у обоих неплохие тренеры, отличные игроки, но одна команда громит сильнейших и идет без поражений уже много туров, а вторая в перманентном кризисе и играет на уровне слабейших команд лиги. Но такова реальность нынешнего северо-западного дерби, и пока Юрген Клопп с Ральфом Рангником тренируют команды разных комплекций, верить в андердога = носить розовые очки. На внезапные прозрения, приливы мотивации и прочий околофутбол здесь надеяться нет смысла. Есть просто безжалостный «Ливерпуль», есть откровенно плывущий «Манчестер Юнайтед», и закончится все именно в пользу красных — у них чемпионская гонка в разгаре.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ2.5 за 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0