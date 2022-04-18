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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: даже горячего Роналду не хватит для борьбы с командой Клоппа

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 19 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Криштиану Роналду празднует гол «Норвичу».
Фото Global Look Press
Криш приедет на «Энфилд» после хет-трика «Норвичу».

Матч 30-го тура АПЛ должны были сыграть еще в конце марта, но после выхода «Ливерпуля» в четвертьфинал Кубка Англии встречу с «Манчестер Юнайтед» перенесли. Но 19 апреля северо-западное дерби все же состоится. Встреча начнется в 22.00 мск на «Энфилде».

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
19 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 19 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ железным фаворитом считают «Ливерпуль», на победу хозяев можно поставить за 1.39 (71%). А вот на то, что победит Роналду и партнеры, коэффициент гораздо выше — 7.30 (13%). Ничья идет с котировкой 5.20 (16%).

Если вы верите в тренерский гений Ральфа Рангника или в то, что Криштиану затащит, можете поставить Х2 за 3.00.

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Матч обязан получиться острым, а значит, логично взять «обе забьют — да» с коэффициентом 1.74.

А еще ожидается повышенная результативность — в первом круге «Ливерпуль» переехал «дьяволов» на «Олд Траффорд» со счетом 5:0. Сейчас это маловероятно, но тотал больше 4.5 мяча можно взять за 3.90.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча АПЛ 19 апреля 2022 года

«Ливерпуль» проводит феноменальный сезон, выкрутив все атакующие и защитные показатели на максимум. И очередной тяжелый отрезок, который мог подсветить слабые стороны красных, почти закончен — за 11 дней Клопп сыграл по два матча с «Бенфикой» и «Манчестер Сити». Итог: выход в финал Кубка Англии и полуфинал Лиги чемпионов.

Да, второй матч против «Сити» получился легким, а ответная игра с «Бенфикой» почти ничего не значила. Но это скорее факт в пользу «Ливерпуля», потому что ошибки и слабости состава «горожан» команда ощутила очень четко и ударила по ним очень сильно. Если верите, что сейчас исключений не будет, можете поставить на ИТБ2.5 за 2.32.

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Юрген Клопп в ноябре 2021-го говорил: «К сожалению, в «МЮ» едет очень хороший тренер». Это точно был не сарказм — Рангника он действительно помнил с лучшей стороны. К тому же из 13 матчей против Ральфа Юрген выиграл только два. Однако предсказание о немецком коллеге (имевшее под собой основание) не сбылось: под руководством Рангника манкунианцы вылетели из ЛЧ и не борются за медали в АПЛ.

«Дьяволы» только недавно прервали серию из трех матчей без побед — матчем против «Норвича». Да, хет-трик Роналду, включая его гол со штрафного, поднимает настроение, но это все-таки был «Норвич». Стоит напомнить, что «Ливерпуль» последние десять дней бодался с одним из лучших клубов мира и с сильнейшим клубом Португалии, победил дважды. А «Юнайтед» не без труда одолел последнюю команду АПЛ. А до этого — проиграл «Эвертону» и не справился с «Лестером».

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Гений Криштиану — хорошо, но он же был и в первом матче против «Ливерпуля» на «Олд Траффорд», а отметился только яростным пинком по животу Кёртиса Джонса. Сейчас Роналду в чуть лучшей форме, но такому «Манчестеру» выигрывать топ-встречи все равно очень тяжело. Хотя в ход может пойти любое оружие, поэтому нельзя забывать про пенальти за 2.40.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

В середине недели в Англии встретятся команды из разных весовых категорий. При этом бюджеты клубов сопоставимы, у обоих неплохие тренеры, отличные игроки, но одна команда громит сильнейших и идет без поражений уже много туров, а вторая в перманентном кризисе и играет на уровне слабейших команд лиги. Но такова реальность нынешнего северо-западного дерби, и пока Юрген Клопп с Ральфом Рангником тренируют команды разных комплекций, верить в андердога = носить розовые очки. На внезапные прозрения, приливы мотивации и прочий околофутбол здесь надеяться нет смысла. Есть просто безжалостный «Ливерпуль», есть откровенно плывущий «Манчестер Юнайтед», и закончится все именно в пользу красных — у них чемпионская гонка в разгаре.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» и ТБ2.5 за 1.95.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Локомотив

 6
И К Ж
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 13 1 4
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 15 1 0
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