«Барса» ждет в гости аутсайдера ла лиги, чтобы прервать серию из трех игр без побед. Но «Альмерия» уйдет от разгрома
20 декабря «Барселона» примет «Альмерию» в 18-м туре чемпионата Испании. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Альмерия» 20 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали действующих чемпионов Испании безоговорочными фаворитами: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.17, что составляет примерно 82% вероятности. Триумф «Альмерии» оценили в 15.00 (7%). Ничью — в 8.75 (11%).
Красно-белые пока ни разу не отбирали очки у «Барсы» в Каталонии. Считаете, что серия поражений гостей прервется? Опция Х2 доступна за 5.55.
Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше трех мячей идет за 1.42, ТМ 3 — за 2.90.
Рынок на обмен голами предложили за 1.86, обратный вариант дали за 1.95.
Эксперты считают, что счет откроет Роберт Левандовски. Взятие ворот в исполнении поляка можно взять за 3.30.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
«Барселона» — «Альмерия»: прогноз и анализ матча ла лиги 20 декабря 2023 года
Каталонцы впервые не выиграли в трех поединках подряд — худший отрезок в сезоне вместил себя поражения «Жироне» (2:4), «Антверпену» (2:3) и ничью с «Валенсией» (1:1). За последние полтора месяца у сине-гранатовых одинаковое количество побед и неудач — по четыре. Плюс два «мирных» результата. А ведь до конца октября «Барса» в принципе не проигрывала — серия составила 13 встреч и оборвалась в класико против «Реала» (1:2).
Одна из главных проблем — реализация моментов. Согласно Marca, по эффективности ударов среди команд из топ-5 лиг «блауграна» занимает 58-е место из 96. В нынешнем сезоне парни Хави забили 31 мяч после 275 ударов — выходит, на один гол им требовалось 8,87 удара. Это уровень середняка ла лиги «Хетафе» (9 ударов) и аутсайдера «Гранады» (8,65 удара). Причем идущие в зоне вылета андалусийцы в завершении атак даже эффективнее, чем действующие чемпионы Испании.
По реализации попаданий в створ дела не сильно лучше — на гол у «Барсы» уходило 3,45 удара, и это лишь 40-е место среди команд топ-5 лиг. Аналогичные показатели у того же «Хетафе» (3,48) и «Бетиса» (3,32). Не все в порядке и внутри клуба: каталонская пресса сыпет инсайдами о том, что президент Жоан Лапорта недоволен некоторыми методами Хави. А игроков удивляет то, сколько выходных дает им главный тренер на фоне неудачных результатов.
Последним испытанием сине-гранатовых в календарном году станет матч с «Альмерией» — и кажется, что на этом отрезке сезона лучшего соперника для Роберта Левандовски и компании просто не найти. В нынешнем чемпионате красно-белые не выиграли еще ни разу и осели на дне таблицы. А еще коллектив Гаиски Гаритано — худший в примере по пропущенным мячам: их набралось уже 39. В среднем андалусийцы получают 2.3 гола за тур.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Альмерия»
Красно-белые — безнадежные аутсайдеры. Но это не означает, что андалусийцам грозит разгром на Монжуике. Во-первых, за последний месяц парни Гаиски Гаритано ни разу не пропустили больше двух голов за 90 минут. Да и это произошло с «Альмерией» всего дважды — против «Хетафе» и «Атлетико» (оба раза по 1:2). Каталонцы же испытывают большие проблемы с реализацией моментов, а с крупным счетом не выигрывали уже три месяца. Кстати, прошлогодняя домашняя победа «Барсы» над «Альмерией» получилась как раз «низовой» (2:0).
Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 мяча за 2.08.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5