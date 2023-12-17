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ФОНБЕТ пожертвовал 622 100 рублей клубу болельщиков ЦСКА с инвалидностью

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В субботу, 16 декабря, на арене «Live Сколково» в Москве состоялся Матч всех звезд FONBET Кубка России, участие в котором приняли не только футболисты сборных Пути РПЛ и Пути регионов, но и знаменитые члены жюри.

Во время мероприятия, помимо самого матча и конкурсов, прошла автограф-сессия с участием Игоря Акинфеева, Андрея Кириленко, Евгении Медведевой, а также игроков медиафутбольного клуба 2Drots.

Кроме того, букмекерская компания ФОНБЕТ пожертвовала 622 100 рублей клубу болельщиков ЦСКА с инвалидностью. Чек был вручен за лучший гол ЦСКА в ноябре, по мнению болельщиков. Им стал мяч, забитый Виктором Давилой в ворота воронежского «Факела». Средства передал амбассадор FONTEAM Игорь Акинфеев.

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Неделя

«Реал» — «Вильярреал»: прогноз на матч ла лиги 17 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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