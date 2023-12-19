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«Бавария» мечтает уйти на рождественские каникулы красиво. «Вольфсбург» не помешает планам мюнхенцев

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария» 20 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Ким Мин Джэ и Харри Кейн («Бавария»).
Фото Global Look Press
«Волки» проиграли в четырех декабрьских встречах из пяти.

20 декабря в 16-м туре чемпионата Германии «Бавария» приедет в гости к «Вольфсбургу». Поединок на «Фольксваген-Арене» начнется в 22.30 по московскому времени со свистком судьи Саши Штегеманна. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 22.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
20 дек, 22:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Бавария

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария» 20 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе гостей: поставить на парней Томаса Тухеля можно с котировкой 1.38, это примерно 69% вероятности. Триумф «Вольфсбурга» оценили в 7.17 (14%). Ничью — за 5.78 (17%).

Предыдущий выезд «Баварии» в бундеслиге закончился разгромом от «Айнтрахта» (1:5). Верите, что «волки» тоже как минимум не уступят красным? Опция 1Х ждет вас за 3.25.

В прошлом сезоне мюнхенцы разгромили зелено-белых на «Фольксваген-Арене» (4:2). Тотал больше трех мячей идет за 1.56, обратный вариант — за 2.44.

Эксперты считают, что соперники огорчат друг друга. Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.62, «обе забьют — нет» дали за 2.31.

Харри Кейн — лучший бомбардир чемпионата с 20 голами. На меткий выстрел англичанина в игре с «Вольфсбургом» предложили коэффициент 1.66.

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«Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз и анализ матча бундеслиги 20 декабря 2023 года

На выходных мюнхенцы как следует искупили вину за разгром от «Айнтрахта» (1:5) — на «Альянц Арене» низвергли одну из главных сенсаций сезона «Штутгарт» (3:0). А за пять дней до этого в эконом-режиме справились с «Манчестер Юнайтед» (1:0) и продлили отрезок без поражений на групповом этапе ЛЧ до 40 встреч. Рекордная серия турнира стартовала в 2017 году и насчитывает 36 побед и 4 ничьих. В нынешнем розыгрыше «Бавария» потеряла очки лишь однажды — разошлись «миром» с «Копенгагеном» (0:0).

Лютует Харри Кейн: англичанин оформил 20 голов в бундеслиге всего за 14 туров и побил рекорд Уве Зеелера. Причем легенде «Гамбурга» для достижения этой отметки потребовался 21 матч. Если не учитывать винтажные времена, то даже Эрлину Холанну понадобилось больше — 22 поединка! Суммарно в 21 игре за мюнхенский клуб во всех соревнованиях форвард набрал 32 (24+8) балла по системе «гол+пас». Неудивительно, что в ноябре Харри во второй раз подряд получил награду лучшему футболисту месяца в «Баварии». И кажется, будет главным претендентом на то, чтобы забрать этот приз и в декабре.

После дубля в ворота «Штутгарта» Кейн заявил о желании уйти на зимние каникулы красиво. С соперником в последней разборке перед Рождеством «Баварии» повезло. «Вольфсбург» влетел в трех последних встречах из пяти, причем дважды — всухую. Это было с гладбахской «Боруссией» в Кубке и «Фрайбургом» в чемпионате (оба раза по 0:1). Среди представителей топ-10 у зелено-белых больше всего поражений — восемь. Да и атака работает так себе: «волки» забили 19 мячей, а это меньше, чем у кого бы то ни было в первой десятке. Столько же — у идущего шестым «Фрайбурга».

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Прогноз и ставка на матч «Вольфсбург» — «Бавария»

Пять последних визитов мюнхенцев на «Фольксваген-Арену» получились результативными — ни разу не влетало меньше четырех мячей на двоих. Причем хозяева не отличились лишь однажды, но теперь у них есть риск повторить сценарий с сухим поражением. Красные отладили игру в защите и не пропустили в двух встречах подряд, тогда как «волки» уступили и не забили в половине из шести предыдущих поединков.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют — нет» и победа «Баварии» за 2.55.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Бенхамин Гарре

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П
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Квинси Промес

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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