«Бавария» мечтает уйти на рождественские каникулы красиво. «Вольфсбург» не помешает планам мюнхенцев
20 декабря в 16-м туре чемпионата Германии «Бавария» приедет в гости к «Вольфсбургу». Поединок на «Фольксваген-Арене» начнется в 22.30 по московскому времени со свистком судьи Саши Штегеманна. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 22.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария» 20 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе гостей: поставить на парней Томаса Тухеля можно с котировкой 1.38, это примерно 69% вероятности. Триумф «Вольфсбурга» оценили в 7.17 (14%). Ничью — за 5.78 (17%).
Предыдущий выезд «Баварии» в бундеслиге закончился разгромом от «Айнтрахта» (1:5). Верите, что «волки» тоже как минимум не уступят красным? Опция 1Х ждет вас за 3.25.
В прошлом сезоне мюнхенцы разгромили зелено-белых на «Фольксваген-Арене» (4:2). Тотал больше трех мячей идет за 1.56, обратный вариант — за 2.44.
Эксперты считают, что соперники огорчат друг друга. Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.62, «обе забьют — нет» дали за 2.31.
Харри Кейн — лучший бомбардир чемпионата с 20 голами. На меткий выстрел англичанина в игре с «Вольфсбургом» предложили коэффициент 1.66.
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«Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз и анализ матча бундеслиги 20 декабря 2023 года
На выходных мюнхенцы как следует искупили вину за разгром от «Айнтрахта» (1:5) — на «Альянц Арене» низвергли одну из главных сенсаций сезона «Штутгарт» (3:0). А за пять дней до этого в эконом-режиме справились с «Манчестер Юнайтед» (1:0) и продлили отрезок без поражений на групповом этапе ЛЧ до 40 встреч. Рекордная серия турнира стартовала в 2017 году и насчитывает 36 побед и 4 ничьих. В нынешнем розыгрыше «Бавария» потеряла очки лишь однажды — разошлись «миром» с «Копенгагеном» (0:0).
Лютует Харри Кейн: англичанин оформил 20 голов в бундеслиге всего за 14 туров и побил рекорд Уве Зеелера. Причем легенде «Гамбурга» для достижения этой отметки потребовался 21 матч. Если не учитывать винтажные времена, то даже Эрлину Холанну понадобилось больше — 22 поединка! Суммарно в 21 игре за мюнхенский клуб во всех соревнованиях форвард набрал 32 (24+8) балла по системе «гол+пас». Неудивительно, что в ноябре Харри во второй раз подряд получил награду лучшему футболисту месяца в «Баварии». И кажется, будет главным претендентом на то, чтобы забрать этот приз и в декабре.
После дубля в ворота «Штутгарта» Кейн заявил о желании уйти на зимние каникулы красиво. С соперником в последней разборке перед Рождеством «Баварии» повезло. «Вольфсбург» влетел в трех последних встречах из пяти, причем дважды — всухую. Это было с гладбахской «Боруссией» в Кубке и «Фрайбургом» в чемпионате (оба раза по 0:1). Среди представителей топ-10 у зелено-белых больше всего поражений — восемь. Да и атака работает так себе: «волки» забили 19 мячей, а это меньше, чем у кого бы то ни было в первой десятке. Столько же — у идущего шестым «Фрайбурга».
Прогноз и ставка на матч «Вольфсбург» — «Бавария»
Пять последних визитов мюнхенцев на «Фольксваген-Арену» получились результативными — ни разу не влетало меньше четырех мячей на двоих. Причем хозяева не отличились лишь однажды, но теперь у них есть риск повторить сценарий с сухим поражением. Красные отладили игру в защите и не пропустили в двух встречах подряд, тогда как «волки» уступили и не забили в половине из шести предыдущих поединков.
Рекомендуемая ставка: «Обе забьют — нет» и победа «Баварии» за 2.55.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5