Прогноз и ставка на матч серии А «Аталанта» — «Интер» 13 ноября 2022 года

У аргентинца 5+3 с начала октября.

13 ноября в матче 15-го тура серии А сыграют «Аталанта» и «Интер». Матч начнется в 14.30 по московскому времени на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Прямой эфир стартует в 14.25 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Аталанта» — «Интер» 13 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей фаворитами. Поставить на победу «Интера» можно за 2.26, это примерно 44% вероятности исхода. Успех хозяев доступен за 3.20 (31%), ничья — за 3.70.

Если считаете, что «Аталанта» не уступит дома, оформите ставку за 1.68.

Можете подстраховаться при помощи форы: Ф1(0) оценена в 2.34, Ф2(0) — в 1.64.

В последних десяти встречах обе команды сыграли всухую всего по четыре раза. А если с обороной и у тех и у других такой непорядок, можно поставить на «обе забьют» за 1.63.

У «Аталанты» «верх» по голам прошел в двух матчах подряд, а «Интер» в прошедшем туре закинул шесть мячей в ворота «Болоньи». Ожидаете результативную встречу? Возьмите тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.90.

«Аталанта» — «Интер»: прогноз и анализ матча серии А 13 ноября 2022 года

Бергамаски на старте сезона шли в лидирующей группе и на считаные очки отставали от «Наполи», однако ноябрь существенно испортил картину. После домашнего поражения от команды Спаллетти (1:2) и неудачи в игре с «Лечче» (1:2) бывший клуб Алексея Миранчука рухнул на шестую позицию.

Особенно удивил последний проигрыш. Парни Гасперини провели не лучшую игру и пропустили два гола подряд (на 28-й и 30-й минутах). Неслаженные действия в обороне вообще характерная тенденция для последних игр «Аталанты». В шести предыдущих матчах бергамаски четырежды пропустили больше одного мяча. Хотя в восьми матчах до этого их огорчили всего три раза. Если рассчитываете, что «Интер» воспользуется проблемами соперника, поставьте на ИТБ2 (1.5) за 1.96.

Миланцы могут забить довольно много. Подопечные Симоне Индзаги — вторые по результативности в серии А (31) после «Наполи» (34). И хотя в ноябре было краткосрочное затишье («Интер» не забил в двух встречах подряд), уже в игре с «Болоньей» нерадзурри устроили побоище (6:1). Да, с топ-клубами у нерадзурри получается далеко не все — разгромов в этом сезоне еще не было. Однако 3:3 с «Барселоной» или 4:3 с «Фиорентиной» доказывают, что «Интер» готов играть весело и результативно.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Интер»

«Аталанта» откатывается на привычные пятую-шестую позиции, и «Интер» может придать ей ускорение. У бергамасков стремительно рушится оборона, в последних шести встречах они пропустили девять мячей. В восьми матчах до этого — только три. Против них выступит одна из самых результативных команд Италии, за которую играет Лаутаро Мартинес — у него за последние 30 дней 5+3. Аргентинец в компании с Джеко и другими партнерами должны пофеерить.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.