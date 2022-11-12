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12 ноября, 10:15

«Аталанта» — «Интер»: Лаутаро ускорит падение бывшей команды Миранчука?

Прогноз и ставка на матч серии А «Аталанта» — «Интер» 13 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press
У аргентинца 5+3 с начала октября.

13 ноября в матче 15-го тура серии А сыграют «Аталанта» и «Интер». Матч начнется в 14.30 по московскому времени на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Прямой эфир стартует в 14.25 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 15-й тур
13 нояб, 14:30. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Интер

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Аталанта» — «Интер» 13 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей фаворитами. Поставить на победу «Интера» можно за 2.26, это примерно 44% вероятности исхода. Успех хозяев доступен за 3.20 (31%), ничья — за 3.70.

Если считаете, что «Аталанта» не уступит дома, оформите ставку за 1.68.

Можете подстраховаться при помощи форы: Ф1(0) оценена в 2.34, Ф2(0) — в 1.64.

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В последних десяти встречах обе команды сыграли всухую всего по четыре раза. А если с обороной и у тех и у других такой непорядок, можно поставить на «обе забьют» за 1.63.

У «Аталанты» «верх» по голам прошел в двух матчах подряд, а «Интер» в прошедшем туре закинул шесть мячей в ворота «Болоньи». Ожидаете результативную встречу? Возьмите тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.90.

«Аталанта» — «Интер»: прогноз и анализ матча серии А 13 ноября 2022 года

Бергамаски на старте сезона шли в лидирующей группе и на считаные очки отставали от «Наполи», однако ноябрь существенно испортил картину. После домашнего поражения от команды Спаллетти (1:2) и неудачи в игре с «Лечче» (1:2) бывший клуб Алексея Миранчука рухнул на шестую позицию.

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Особенно удивил последний проигрыш. Парни Гасперини провели не лучшую игру и пропустили два гола подряд (на 28-й и 30-й минутах). Неслаженные действия в обороне вообще характерная тенденция для последних игр «Аталанты». В шести предыдущих матчах бергамаски четырежды пропустили больше одного мяча. Хотя в восьми матчах до этого их огорчили всего три раза. Если рассчитываете, что «Интер» воспользуется проблемами соперника, поставьте на ИТБ2 (1.5) за 1.96.

Миланцы могут забить довольно много. Подопечные Симоне Индзаги — вторые по результативности в серии А (31) после «Наполи» (34). И хотя в ноябре было краткосрочное затишье («Интер» не забил в двух встречах подряд), уже в игре с «Болоньей» нерадзурри устроили побоище (6:1). Да, с топ-клубами у нерадзурри получается далеко не все — разгромов в этом сезоне еще не было. Однако 3:3 с «Барселоной» или 4:3 с «Фиорентиной» доказывают, что «Интер» готов играть весело и результативно.

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Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Интер»

«Аталанта» откатывается на привычные пятую-шестую позиции, и «Интер» может придать ей ускорение. У бергамасков стремительно рушится оборона, в последних шести встречах они пропустили девять мячей. В восьми матчах до этого — только три. Против них выступит одна из самых результативных команд Италии, за которую играет Лаутаро Мартинес — у него за последние 30 дней 5+3. Аргентинец в компании с Джеко и другими партнерами должны пофеерить.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

Футбол
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ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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