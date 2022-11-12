«Аталанта» — «Интер»: Лаутаро ускорит падение бывшей команды Миранчука?
13 ноября в матче 15-го тура серии А сыграют «Аталанта» и «Интер». Матч начнется в 14.30 по московскому времени на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Прямой эфир стартует в 14.25 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Аталанта» — «Интер» 13 ноября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей фаворитами. Поставить на победу «Интера» можно за 2.26, это примерно 44% вероятности исхода. Успех хозяев доступен за 3.20 (31%), ничья — за 3.70.
Если считаете, что «Аталанта» не уступит дома, оформите ставку за 1.68.
Можете подстраховаться при помощи форы: Ф1(0) оценена в 2.34, Ф2(0) — в 1.64.
В последних десяти встречах обе команды сыграли всухую всего по четыре раза. А если с обороной и у тех и у других такой непорядок, можно поставить на «обе забьют» за 1.63.
У «Аталанты» «верх» по голам прошел в двух матчах подряд, а «Интер» в прошедшем туре закинул шесть мячей в ворота «Болоньи». Ожидаете результативную встречу? Возьмите тотал больше 2.5 мяча за 1.73.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.90.
«Аталанта» — «Интер»: прогноз и анализ матча серии А 13 ноября 2022 года
Бергамаски на старте сезона шли в лидирующей группе и на считаные очки отставали от «Наполи», однако ноябрь существенно испортил картину. После домашнего поражения от команды Спаллетти (1:2) и неудачи в игре с «Лечче» (1:2) бывший клуб Алексея Миранчука рухнул на шестую позицию.
Особенно удивил последний проигрыш. Парни Гасперини провели не лучшую игру и пропустили два гола подряд (на 28-й и 30-й минутах). Неслаженные действия в обороне вообще характерная тенденция для последних игр «Аталанты». В шести предыдущих матчах бергамаски четырежды пропустили больше одного мяча. Хотя в восьми матчах до этого их огорчили всего три раза. Если рассчитываете, что «Интер» воспользуется проблемами соперника, поставьте на ИТБ2 (1.5) за 1.96.
Миланцы могут забить довольно много. Подопечные Симоне Индзаги — вторые по результативности в серии А (31) после «Наполи» (34). И хотя в ноябре было краткосрочное затишье («Интер» не забил в двух встречах подряд), уже в игре с «Болоньей» нерадзурри устроили побоище (6:1). Да, с топ-клубами у нерадзурри получается далеко не все — разгромов в этом сезоне еще не было. Однако 3:3 с «Барселоной» или 4:3 с «Фиорентиной» доказывают, что «Интер» готов играть весело и результативно.
Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Интер»
«Аталанта» откатывается на привычные пятую-шестую позиции, и «Интер» может придать ей ускорение. У бергамасков стремительно рушится оборона, в последних шести встречах они пропустили девять мячей. В восьми матчах до этого — только три. Против них выступит одна из самых результативных команд Италии, за которую играет Лаутаро Мартинес — у него за последние 30 дней 5+3. Аргентинец в компании с Джеко и другими партнерами должны пофеерить.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2