У бразильского дуэта уже 18 голов.

Лидер чемпионата России «Зенит» в 17-м туре сыграет с последней командой турнира — московским «Торпедо». Игра состоится в «Лужниках» 12 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.17, что приблизительно 85% вероятности исхода. Даже ничья идет за крупные 7.80 (12%), а успех «Торпедо» — за невероятные 19.0 (3%).

В первом круге сине-бело-голубые победили 2:0, но испытали серьезные сложности — забили оба мяча после 80-й минуты. На то, что на этот раз «Торпедо» выстоит против сильнейшей команды России, котировка — 5.50.

Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество голов:

тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.65;

ТБ 3.5 — за 2.20, ТМ 3.5 — за 1.67.

Забьют ли на этот раз москвичи? Эксперты не верят, коэффициент — 2.10.

В связи с этим низкие шансы и на обмен голами, он оценен в 2.28. Обратный результат идет за 1.63.

Пенальти можете взять за 2.20, удаление — за 3.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу команды Сергея Семака за 5.80.

«Торпедо» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 17-го тура РПЛ 12 ноября 2022 года

В 16-м туре «Зенит» преподнес сенсацию — впервые в 2021 году проиграл в рамках РПЛ на домашнем поле. Сине-бело-голубые, по сути, все сделали сами: подарили «Ахмату» преимущество в два мяча на старте, а потом 80 минут атаковали, но забили лишь раз. Всех собак спустили на защитника Дмитрия Чистякова, который отдал мяч Конате в эпизоде со вторым голом, а еще допустил несколько грубых ошибок в передачах. После игры генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что футболист выведен из основной команды.

Вопреки словам босса о якобы намеренно плохой игре Чистякова, партнеры поддержали его в соцсетях. В результате у команды и директора случилась конфронтация мнений — эта ситуация обсуждалась всю неделю. Несмотря на то что вокруг клуба витает негативный фон, вряд ли это серьезно отразится на исходе матча против безоговорочно худшего коллектива этого сезона — московского «Торпедо».

В данном случае все говорит в пользу чемпиона. Команда Семака в 16 турах забила 45 мячей (2.81 за игру), пропустила всего семь голов (0.43) и набрала 39 очков из 48 возможных. На то, что гости положат в ворота противника три и более мяча, котировка — 1.85.

У «Торпедо» показатели абсолютно противоположные: семь забито (0.43) и 28 пропущено (1.75). Команда Андрея Талалаева набрала всего шесть очков и отстает от «Химок», которые идут 15-ми, на те же шесть баллов.

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Зенит»

Несмотря на счет матча с «Ахматом», играл «Зенит» достаточно мощно. Если бы не подвела реализация (19 ударов, шесть в створ), сине-бело-голубые могли победить. Все игроки были очень заряжены — вряд ли настрой за неделю куда-то улетучится.

Питерцы постараются быстро и громко уйти на перерыв: по некоторым данным, бразильцы и некоторые другие игроки уже сидят на чемоданах, но выйти на поле им все же придется. Отбывать номер, чтобы последовать за Чистяковым, никто не станет. Победить «Торпедо», у которого 12 поражений в этом сезоне РПЛ, чемпиону не составит труда.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.62.