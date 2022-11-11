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11 ноября, 10:15

«Торпедо» — «Зенит»: Малком и Вендел красиво уйдут на перерыв

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Малком.
Фото Global Look Press
У бразильского дуэта уже 18 голов.

Лидер чемпионата России «Зенит» в 17-м туре сыграет с последней командой турнира — московским «Торпедо». Игра состоится в «Лужниках» 12 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:2
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.17, что приблизительно 85% вероятности исхода. Даже ничья идет за крупные 7.80 (12%), а успех «Торпедо» — за невероятные 19.0 (3%).

В первом круге сине-бело-голубые победили 2:0, но испытали серьезные сложности — забили оба мяча после 80-й минуты. На то, что на этот раз «Торпедо» выстоит против сильнейшей команды России, котировка — 5.50.

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Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество голов:

  • тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.65;

  • ТБ 3.5 — за 2.20, ТМ 3.5 — за 1.67.

Забьют ли на этот раз москвичи? Эксперты не верят, коэффициент — 2.10.

В связи с этим низкие шансы и на обмен голами, он оценен в 2.28. Обратный результат идет за 1.63.

Пенальти можете взять за 2.20, удаление — за 3.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу команды Сергея Семака за 5.80.

«Торпедо» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 17-го тура РПЛ 12 ноября 2022 года

В 16-м туре «Зенит» преподнес сенсацию — впервые в 2021 году проиграл в рамках РПЛ на домашнем поле. Сине-бело-голубые, по сути, все сделали сами: подарили «Ахмату» преимущество в два мяча на старте, а потом 80 минут атаковали, но забили лишь раз. Всех собак спустили на защитника Дмитрия Чистякова, который отдал мяч Конате в эпизоде со вторым голом, а еще допустил несколько грубых ошибок в передачах. После игры генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что футболист выведен из основной команды.

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Вопреки словам босса о якобы намеренно плохой игре Чистякова, партнеры поддержали его в соцсетях. В результате у команды и директора случилась конфронтация мнений — эта ситуация обсуждалась всю неделю. Несмотря на то что вокруг клуба витает негативный фон, вряд ли это серьезно отразится на исходе матча против безоговорочно худшего коллектива этого сезона — московского «Торпедо».

В данном случае все говорит в пользу чемпиона. Команда Семака в 16 турах забила 45 мячей (2.81 за игру), пропустила всего семь голов (0.43) и набрала 39 очков из 48 возможных. На то, что гости положат в ворота противника три и более мяча, котировка — 1.85.

У «Торпедо» показатели абсолютно противоположные: семь забито (0.43) и 28 пропущено (1.75). Команда Андрея Талалаева набрала всего шесть очков и отстает от «Химок», которые идут 15-ми, на те же шесть баллов.

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Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Зенит»

Несмотря на счет матча с «Ахматом», играл «Зенит» достаточно мощно. Если бы не подвела реализация (19 ударов, шесть в створ), сине-бело-голубые могли победить. Все игроки были очень заряжены — вряд ли настрой за неделю куда-то улетучится.

Питерцы постараются быстро и громко уйти на перерыв: по некоторым данным, бразильцы и некоторые другие игроки уже сидят на чемоданах, но выйти на поле им все же придется. Отбывать номер, чтобы последовать за Чистяковым, никто не станет. Победить «Торпедо», у которого 12 поражений в этом сезоне РПЛ, чемпиону не составит труда.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.62.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Торпедо (Москва)
1
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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