«Торпедо» — «Зенит»: Малком и Вендел красиво уйдут на перерыв
Лидер чемпионата России «Зенит» в 17-м туре сыграет с последней командой турнира — московским «Торпедо». Игра состоится в «Лужниках» 12 ноября и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» безоговорочным фаворитом встречи, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.17, что приблизительно 85% вероятности исхода. Даже ничья идет за крупные 7.80 (12%), а успех «Торпедо» — за невероятные 19.0 (3%).
В первом круге сине-бело-голубые победили 2:0, но испытали серьезные сложности — забили оба мяча после 80-й минуты. На то, что на этот раз «Торпедо» выстоит против сильнейшей команды России, котировка — 5.50.
Можете выбрать один из множества вариантов для ставки на количество голов:
Забьют ли на этот раз москвичи? Эксперты не верят, коэффициент — 2.10.
В связи с этим низкие шансы и на обмен голами, он оценен в 2.28. Обратный результат идет за 1.63.
Пенальти можете взять за 2.20, удаление — за 3.20.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу команды Сергея Семака за 5.80.
«Торпедо» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 17-го тура РПЛ 12 ноября 2022 года
В 16-м туре «Зенит» преподнес сенсацию — впервые в 2021 году проиграл в рамках РПЛ на домашнем поле. Сине-бело-голубые, по сути, все сделали сами: подарили «Ахмату» преимущество в два мяча на старте, а потом 80 минут атаковали, но забили лишь раз. Всех собак спустили на защитника Дмитрия Чистякова, который отдал мяч Конате в эпизоде со вторым голом, а еще допустил несколько грубых ошибок в передачах. После игры генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что футболист выведен из основной команды.
Вопреки словам босса о якобы намеренно плохой игре Чистякова, партнеры поддержали его в соцсетях. В результате у команды и директора случилась конфронтация мнений — эта ситуация обсуждалась всю неделю. Несмотря на то что вокруг клуба витает негативный фон, вряд ли это серьезно отразится на исходе матча против безоговорочно худшего коллектива этого сезона — московского «Торпедо».
В данном случае все говорит в пользу чемпиона. Команда Семака в 16 турах забила 45 мячей (2.81 за игру), пропустила всего семь голов (0.43) и набрала 39 очков из 48 возможных. На то, что гости положат в ворота противника три и более мяча, котировка — 1.85.
У «Торпедо» показатели абсолютно противоположные: семь забито (0.43) и 28 пропущено (1.75). Команда Андрея Талалаева набрала всего шесть очков и отстает от «Химок», которые идут 15-ми, на те же шесть баллов.
Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Зенит»
Несмотря на счет матча с «Ахматом», играл «Зенит» достаточно мощно. Если бы не подвела реализация (19 ударов, шесть в створ), сине-бело-голубые могли победить. Все игроки были очень заряжены — вряд ли настрой за неделю куда-то улетучится.
Питерцы постараются быстро и громко уйти на перерыв: по некоторым данным, бразильцы и некоторые другие игроки уже сидят на чемоданах, но выйти на поле им все же придется. Отбывать номер, чтобы последовать за Чистяковым, никто не станет. Победить «Торпедо», у которого 12 поражений в этом сезоне РПЛ, чемпиону не составит труда.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2