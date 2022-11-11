Конец эпохи Адесаньи? За чемпионом пришел его ночной кошмар

Прогноз и ставка на бой UFC Адесанья — Перейра 13 ноября 2022 года

У претендента уже есть две победы над Повелителем стихий.

Ранним утром 13 ноября в среднем дивизионе UFC может смениться чемпион: Исраэль Адесанья встретится с мощным нокаутером Алексом Перейрой. Турнир UFC 281 пройдет в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Ивент стартует в 2.00 по московскому времени, главный бой состоится примерно в 7.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают действующего чемпиона серьезным фаворитом: поставить на победу Иззи можно с коэффициентом 1.50, что составляет примерно 64% вероятности. Успех претендента предложен с котировкой 2.70 (35%), ничья идет за 70.0 (1%).

Сколько бойцы продержатся в октагоне?

Перейра круто ворвался в UFC: провел всего три боя и выиграл в каждом из них. Причем до судейского решения дошел только один поединок бразильца — соотечественник Бруну Силва продержался три раунда.

Адесанья тоже часто заканчивает поединки досрочно. Правда, в последнее время Иззи подходит к боям более рационально: три предыдущие защиты пояса он выиграл судейским решением. До этого новозеландец ярко вынес бразильца Паулу Косту во втором раунде.

Ждете быстрого окончания поединка? Поставить на то, что бой завершится в первые 60 секунд, можно с коэффициентом 20.0.

Также вы можете сделать ставки на финиш в конкретных пятиминутках:

• победа в первом раунде идет за 5.30;

• во втором — за 6.70,

• в третьем — за 7.50;

• в четвертом — за 9.50;

• в пятом — за 13.0.

Выигрыш по очкам можно взять за 1.87.

Кто из бойцов ближе к нокауту?

Адесанья и Перейра владеют топовой ударной техникой: оба пришли в ММА из кикбоксинга, где даже провели два совместных боя в китайском промоушене Glory of Heroes. Алекс забрал оба поединка и запомнился смачным нокаутом во втором: бразилец вырубил Исраэля мощным боковым в начале третьего раунда.

Поставить на то, что Каменная Рука снова снесет новозеландца, можно с коэффициентом 3.75, обратный рынок доступен за 1.25.

Перейру преподносят как самого грозного соперника для Адесаньи. Израэль давно зачистил средний дивизион UFC и пять раз успешно защитил чемпионский пояс. Он тоже выделяется серьезной ударной техникой: 68% побед за всю карьеру Иззи добыл нокаутами либо техническими нокаутами. Котировка на то, что Адесанья отправит Перейру спать, — 3.95.

Оба бойца нечасто прибегают к джиу-джитсу. Новозеландец — обладатель пурпурного пояса по БЖЖ, но за всю карьеру в смешанных единоборствах ни разу не победил сабмишенами. Зато оформил 15 побед нокаутами и семь — решениями. Поставить на то, что Адесанья выиграет болевым или удушающим, можно с коэффициентом 20.0. Этот рынок на Перейру идет за 25.0.

Ставка на то, что бой в принципе закончится чей-то победой нокаутом или техническим нокаутом, доступна за 2.17. Аналитики не сильно верят в финиш приемом: коэффициент на это — 15.0.

Соперники совладают с эмоциями?

Бойцы проведут друг с другом уже третий бой, который преподносится как по-настоящему принципиальное сражение. Адесанья любит устраивать шоу в октагоне, но справится ли он с эмоциями в предстоящем поединке? Поставить на то, что с Иззи будет снято очко, можно за 13.0. Такая же котировка на штраф для Перейры.

Рынок на остановку боя из-за удара в пах оценен в 3.30. Ставка на паузу из-за тычка в глаз доступна с таким же коэффициентом.