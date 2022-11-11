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11 ноября, 18:15

Конец эпохи Адесаньи? За чемпионом пришел его ночной кошмар

Прогноз и ставка на бой UFC Адесанья — Перейра 13 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press
У претендента уже есть две победы над Повелителем стихий.

Ранним утром 13 ноября в среднем дивизионе UFC может смениться чемпион: Исраэль Адесанья встретится с мощным нокаутером Алексом Перейрой. Турнир UFC 281 пройдет в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Ивент стартует в 2.00 по московскому времени, главный бой состоится примерно в 7.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают действующего чемпиона серьезным фаворитом: поставить на победу Иззи можно с коэффициентом 1.50, что составляет примерно 64% вероятности. Успех претендента предложен с котировкой 2.70 (35%), ничья идет за 70.0 (1%).

Сколько бойцы продержатся в октагоне?

Перейра круто ворвался в UFC: провел всего три боя и выиграл в каждом из них. Причем до судейского решения дошел только один поединок бразильца — соотечественник Бруну Силва продержался три раунда.

Адесанья тоже часто заканчивает поединки досрочно. Правда, в последнее время Иззи подходит к боям более рационально: три предыдущие защиты пояса он выиграл судейским решением. До этого новозеландец ярко вынес бразильца Паулу Косту во втором раунде.

Ждете быстрого окончания поединка? Поставить на то, что бой завершится в первые 60 секунд, можно с коэффициентом 20.0.

Также вы можете сделать ставки на финиш в конкретных пятиминутках:

• победа в первом раунде идет за 5.30;

• во втором — за 6.70,

• в третьем — за 7.50;

• в четвертом — за 9.50;

• в пятом — за 13.0.

Выигрыш по очкам можно взять за 1.87.

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Кто из бойцов ближе к нокауту?

Адесанья и Перейра владеют топовой ударной техникой: оба пришли в ММА из кикбоксинга, где даже провели два совместных боя в китайском промоушене Glory of Heroes. Алекс забрал оба поединка и запомнился смачным нокаутом во втором: бразилец вырубил Исраэля мощным боковым в начале третьего раунда.

Поставить на то, что Каменная Рука снова снесет новозеландца, можно с коэффициентом 3.75, обратный рынок доступен за 1.25.

Перейру преподносят как самого грозного соперника для Адесаньи. Израэль давно зачистил средний дивизион UFC и пять раз успешно защитил чемпионский пояс. Он тоже выделяется серьезной ударной техникой: 68% побед за всю карьеру Иззи добыл нокаутами либо техническими нокаутами. Котировка на то, что Адесанья отправит Перейру спать, — 3.95.

Оба бойца нечасто прибегают к джиу-джитсу. Новозеландец — обладатель пурпурного пояса по БЖЖ, но за всю карьеру в смешанных единоборствах ни разу не победил сабмишенами. Зато оформил 15 побед нокаутами и семь — решениями. Поставить на то, что Адесанья выиграет болевым или удушающим, можно с коэффициентом 20.0. Этот рынок на Перейру идет за 25.0.

Ставка на то, что бой в принципе закончится чей-то победой нокаутом или техническим нокаутом, доступна за 2.17. Аналитики не сильно верят в финиш приемом: коэффициент на это — 15.0.

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Соперники совладают с эмоциями?

Бойцы проведут друг с другом уже третий бой, который преподносится как по-настоящему принципиальное сражение. Адесанья любит устраивать шоу в октагоне, но справится ли он с эмоциями в предстоящем поединке? Поставить на то, что с Иззи будет снято очко, можно за 13.0. Такая же котировка на штраф для Перейры.

Рынок на остановку боя из-за удара в пах оценен в 3.30. Ставка на паузу из-за тычка в глаз доступна с таким же коэффициентом.

Прогнозы на спорт
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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 12
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П
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Спартак

 6
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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