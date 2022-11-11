Конец эпохи Адесаньи? За чемпионом пришел его ночной кошмар
Ранним утром 13 ноября в среднем дивизионе UFC может смениться чемпион: Исраэль Адесанья встретится с мощным нокаутером Алексом Перейрой. Турнир UFC 281 пройдет в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Ивент стартует в 2.00 по московскому времени, главный бой состоится примерно в 7.30 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Боец» и сервис UFC Fight Pass.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают действующего чемпиона серьезным фаворитом: поставить на победу Иззи можно с коэффициентом 1.50, что составляет примерно 64% вероятности. Успех претендента предложен с котировкой 2.70 (35%), ничья идет за 70.0 (1%).
Сколько бойцы продержатся в октагоне?
Перейра круто ворвался в UFC: провел всего три боя и выиграл в каждом из них. Причем до судейского решения дошел только один поединок бразильца — соотечественник Бруну Силва продержался три раунда.
Адесанья тоже часто заканчивает поединки досрочно. Правда, в последнее время Иззи подходит к боям более рационально: три предыдущие защиты пояса он выиграл судейским решением. До этого новозеландец ярко вынес бразильца Паулу Косту во втором раунде.
Ждете быстрого окончания поединка? Поставить на то, что бой завершится в первые 60 секунд, можно с коэффициентом 20.0.
Также вы можете сделать ставки на финиш в конкретных пятиминутках:
• победа в первом раунде идет за 5.30;
• во втором — за 6.70,
• в третьем — за 7.50;
• в четвертом — за 9.50;
• в пятом — за 13.0.
Выигрыш по очкам можно взять за 1.87.
Кто из бойцов ближе к нокауту?
Адесанья и Перейра владеют топовой ударной техникой: оба пришли в ММА из кикбоксинга, где даже провели два совместных боя в китайском промоушене Glory of Heroes. Алекс забрал оба поединка и запомнился смачным нокаутом во втором: бразилец вырубил Исраэля мощным боковым в начале третьего раунда.
Поставить на то, что Каменная Рука снова снесет новозеландца, можно с коэффициентом 3.75, обратный рынок доступен за 1.25.
Перейру преподносят как самого грозного соперника для Адесаньи. Израэль давно зачистил средний дивизион UFC и пять раз успешно защитил чемпионский пояс. Он тоже выделяется серьезной ударной техникой: 68% побед за всю карьеру Иззи добыл нокаутами либо техническими нокаутами. Котировка на то, что Адесанья отправит Перейру спать, — 3.95.
Оба бойца нечасто прибегают к джиу-джитсу. Новозеландец — обладатель пурпурного пояса по БЖЖ, но за всю карьеру в смешанных единоборствах ни разу не победил сабмишенами. Зато оформил 15 побед нокаутами и семь — решениями. Поставить на то, что Адесанья выиграет болевым или удушающим, можно с коэффициентом 20.0. Этот рынок на Перейру идет за 25.0.
Ставка на то, что бой в принципе закончится чей-то победой нокаутом или техническим нокаутом, доступна за 2.17. Аналитики не сильно верят в финиш приемом: коэффициент на это — 15.0.
Соперники совладают с эмоциями?
Бойцы проведут друг с другом уже третий бой, который преподносится как по-настоящему принципиальное сражение. Адесанья любит устраивать шоу в октагоне, но справится ли он с эмоциями в предстоящем поединке? Поставить на то, что с Иззи будет снято очко, можно за 13.0. Такая же котировка на штраф для Перейры.
Рынок на остановку боя из-за удара в пах оценен в 3.30. Ставка на паузу из-за тычка в глаз доступна с таким же коэффициентом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2