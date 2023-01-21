«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Сака и Эдегор выкинут манкунианцев из гонки за титул?
22 января в центральном матче 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед». Игра состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 22 января 2023 года
«Арсенал» — безоговорочный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех лидера АПЛ оценен коэффициентом 1.90, вероятность такого исхода — 52%. Триумф «МЮ» доступен за 4.10 (22%), ничья идет за чуть меньшие 3.90 (26%).
В первом круге манкунианцы нанесли «канонирам» неожиданное поражение со счетом 3:1. На то, что команда Эрика тен Хага не проиграет и на этот раз, котировка — 1.96.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.17.
Обмен результативными атаками предложено взять за 1.69, противоположный результат оценен в 2.17.
Шикарный коэффициент на то, что «МЮ» заберет хотя бы один тайм, — 2.38. У «Арсенала» это условие доступно за 1.43.
Кто выиграет гонку до двух голов? Хозяева — 2.06, гости — 4.10, никто — 2.90.
На гол ногой можно поставить за 1.13, головой — за 2.40, со штрафного — за 8.00.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.10.
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 21-го тура АПЛ 22 января 2023 года
Для «Манчестер Юнайтед» предстоящий матч станет, вероятно, главным в этом сезоне АПЛ. В случае поражения команда тен Хага отстанет от «Арсенала» на 11 очков и почти распрощается с шансами на чемпионство (с учетом того, что у лондонцев есть игра в запасе). А вот победа манкунианцев нереально раскрутит интригу: «красные дьяволы» приблизятся к лидеру на расстояние пяти баллов, да и «Манчестер Сити» окажется совсем неподалеку.
Однако набрать три очка на «Эмирейтс» будет очень проблематично — в этом сезоне победить там удалось только «Брайтону» в Кубке лиги, когда «канониры» играли неосновным составом. Всего же в 12 домашних матчах во всех турнирах у «Арсенала» 10 побед, ничья и поражение. В АПЛ больше очков, чем команда Артеты, на своем поле набрал только «Ман Сити» (22 против 25). Но нужно учитывать, что «горожане» провели на «Этихаде» 10 матчей (против восьми).
У себя «Арсенал» забивает почти три мяча за 90 минут и пропускает ровно один. А вот «МЮ» в гостях далеко не так хорош. Хотя по набранным очкам манкунианцы идут третьими, в десяти матчах они отличились 13 раз, но пропустили сумасшедшие 17 — в среднем 1.7. На то, что лондонцы пробьют де Хеа хотя бы дважды, коэффициент — 1.78.
«Красные дьяволы» не побеждают на «Эмирейтс» с января 2019 года — три поражения и ничья. На этом отрезке им удалось забить всего один мяч, а пропустили они семь.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
Сейчас «МЮ» на подъеме, даже несмотря на ничью с «Кристал Пэлас» в последнем туре — соперник забил на 91-й минуте сумасшедшим ударом со штрафного и выкрал одно очко. При этом судья ошибся и не дал чистый пенальти на Мактомини. «Арсенал» в то же время очень мощно сыграл против «Тоттенхэма» — оформил два безответных мяча. Однако нельзя сказать, что «канониры» были стеной в обороне — Рамсдэйлу пришлось несколько раз выручить команду.
«Манчестер» вряд ли будет так же расточителен, как Кейн и партнеры. Манкунианцы забивают в 16 матчах подряд, 14 января дважды вспороли «Сити». Плюс в шикарной форме находятся Бруну и Рэшфорд: португалец отметился голами в двух последних играх, а у англичанина — восемь в восьми. Один гол они точно придумают.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2