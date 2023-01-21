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«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: сколько Роналду забьет в первом матче за «Аль-Наср»?

Прогноз и ставка на матч Про Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» 22 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
Фото Global Look Press
Криштиану готов к дебюту в чемпионате Саудовской Аравии.

22 января команда Криштиану Роналду «Аль-Наср» примет в матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак». Португалец наконец сможет принять участие в игре, ведь отбыл срок дисквалификации. Команды встретятся на стадионе Mrsool Park в городе Эр-Рияд, матч начнется в 20.30 по московскому времени. В России местную Про Лигу не транслируют.

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Коэффициенты букмекеров на матч Про Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» 22 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев огромными фаворитами матча: поставить на победу «Аль-Насра» можно с коэффициентом 1.24, что составляет примерно 79% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 10.5 (8%), ничья идет за гораздо меньшие 5.60 (16%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают существенное преимущество команды из Эр-Рияда:

• победа «Аль-Насра» 2:0 идет за 5.70;

• успех 1:0 — за 6.70;

• разгром 3:0 — за 7.10.

Аналитики ждут, что дебютный матч Роналду в Саудовской Аравии получится результативным: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.20. Неудивительно, ведь «Аль-Наср» — самая атакующая команда этого сезона Про Лиги: за 13 туров настреляла уже 27 мячей.

Вероятность увидеть забитые мячи от обоих коллективов оценена в 2.08, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.67. Последняя встреча команд закончилась как раз результативной ничьей (2:2).

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«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: прогноз и анализ матча Про Лиги 22 января 2023 года

Команда Криштиану борется за чемпионство: «Аль-Наср» идет вторым в чемпионате Саудовской Аравии и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» лишь на одно очко, но имеет игру в запасе. «Аль-Иттифак» выступает не так удачно (идет лишь 10-м), хотя, согласно данным Transfermarkt, имеет пятый по стоимости состав в лиге.

«Аль-Наср» — самая забивающая команда чемпионата: за 13 игр настреляла уже 27 голов. Помимо Роналду, в коллективе из Эр-Рияда выступают имеющие богатый опыт игры в Европе Андерсон Талиска, Луис Густаво, Давид Оспина и Альваро Гонсалес.

Считаете, что в предстоящем матче хозяева без проблем увеличат счетчик забитых мячей? Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 1.5 гола можно взять за 1.35, ИТМ1 (1.5) — за 2.90.

Команда Роналду показывает в этом сезоне мощный футбол: «Аль-Наср» не только забивает больше всех в Про Лиге, но и лучше всех действует в обороне. За 13 туров «всемирный клуб» пропустил всего шесть мячей и лишь однажды в сезоне вынул мяч из сетки больше раза — от «Аль-Хиляля» в 10-м туре чемпионата (2:2).

Также «Аль-Наср» почти не проигрывает: за 14 матчей во всех турнирах уступил только «Аль-Таавуну» во втором туре чемпионата (0:2).

Соперник Криштиану не такой грозный: из игроков с опытом выступления в больших европейских лигах в «Аль-Иттифаке» выступают экс-игрок ЦСКА Витиньо, а также Робин Куасон, Наим Слити и еще менее известные игроки.

В чемпионате «Аль-Иттифак» идет 10-м и выступает очень неровно: еще ни разу в сезоне не одержал две победы подряд, а за 13 туров потерпел уже пять поражений.

Также доступны персональные ставки на Роналду: тотал больше 1.5 результативных действий от португальца идет за 2.40, ТМ 1.5 — за 1.51. Португалец уже провел один матч в Саудовской Аравии и дважды отличился в товарищеской игре против «ПСЖ».

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Прогноз и ставка на матч Про Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» 22 января 2023 года

Команда Криша находится в классной форме: подошла к матчу на серии из трех матчей без пропущенных мячей, в которых дважды выиграла. Всего за 14 матчей сезона «Аль-Наср» сохранил ворота в неприкосновенности девять раз. «Аль-Иттифак» же испытывает проблемы в атаке: за последние три матча забил лишь дважды, а в среднем по сезону отличается жалкие 0.85 раза за игру.

Рекомендуемая ставка: «Аль-Наср» победит и не пропустит за 2.00.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 - : -
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