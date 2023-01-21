Прогноз и ставка на матч Про Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» 22 января 2023 года

Криштиану готов к дебюту в чемпионате Саудовской Аравии.

22 января команда Криштиану Роналду «Аль-Наср» примет в матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак». Португалец наконец сможет принять участие в игре, ведь отбыл срок дисквалификации. Команды встретятся на стадионе Mrsool Park в городе Эр-Рияд, матч начнется в 20.30 по московскому времени. В России местную Про Лигу не транслируют.

Коэффициенты букмекеров на матч Про Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» 22 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев огромными фаворитами матча: поставить на победу «Аль-Насра» можно с коэффициентом 1.24, что составляет примерно 79% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 10.5 (8%), ничья идет за гораздо меньшие 5.60 (16%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают существенное преимущество команды из Эр-Рияда:

• победа «Аль-Насра» 2:0 идет за 5.70;

• успех 1:0 — за 6.70;

• разгром 3:0 — за 7.10.

Аналитики ждут, что дебютный матч Роналду в Саудовской Аравии получится результативным: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.20. Неудивительно, ведь «Аль-Наср» — самая атакующая команда этого сезона Про Лиги: за 13 туров настреляла уже 27 мячей.

Вероятность увидеть забитые мячи от обоих коллективов оценена в 2.08, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.67. Последняя встреча команд закончилась как раз результативной ничьей (2:2).

«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: прогноз и анализ матча Про Лиги 22 января 2023 года

Команда Криштиану борется за чемпионство: «Аль-Наср» идет вторым в чемпионате Саудовской Аравии и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» лишь на одно очко, но имеет игру в запасе. «Аль-Иттифак» выступает не так удачно (идет лишь 10-м), хотя, согласно данным Transfermarkt, имеет пятый по стоимости состав в лиге.

«Аль-Наср» — самая забивающая команда чемпионата: за 13 игр настреляла уже 27 голов. Помимо Роналду, в коллективе из Эр-Рияда выступают имеющие богатый опыт игры в Европе Андерсон Талиска, Луис Густаво, Давид Оспина и Альваро Гонсалес.

Считаете, что в предстоящем матче хозяева без проблем увеличат счетчик забитых мячей? Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 1.5 гола можно взять за 1.35, ИТМ1 (1.5) — за 2.90.

Команда Роналду показывает в этом сезоне мощный футбол: «Аль-Наср» не только забивает больше всех в Про Лиге, но и лучше всех действует в обороне. За 13 туров «всемирный клуб» пропустил всего шесть мячей и лишь однажды в сезоне вынул мяч из сетки больше раза — от «Аль-Хиляля» в 10-м туре чемпионата (2:2).

Также «Аль-Наср» почти не проигрывает: за 14 матчей во всех турнирах уступил только «Аль-Таавуну» во втором туре чемпионата (0:2).

Соперник Криштиану не такой грозный: из игроков с опытом выступления в больших европейских лигах в «Аль-Иттифаке» выступают экс-игрок ЦСКА Витиньо, а также Робин Куасон, Наим Слити и еще менее известные игроки.

В чемпионате «Аль-Иттифак» идет 10-м и выступает очень неровно: еще ни разу в сезоне не одержал две победы подряд, а за 13 туров потерпел уже пять поражений.

Также доступны персональные ставки на Роналду: тотал больше 1.5 результативных действий от португальца идет за 2.40, ТМ 1.5 — за 1.51. Португалец уже провел один матч в Саудовской Аравии и дважды отличился в товарищеской игре против «ПСЖ».

Прогноз и ставка на матч Про Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» 22 января 2023 года

Команда Криша находится в классной форме: подошла к матчу на серии из трех матчей без пропущенных мячей, в которых дважды выиграла. Всего за 14 матчей сезона «Аль-Наср» сохранил ворота в неприкосновенности девять раз. «Аль-Иттифак» же испытывает проблемы в атаке: за последние три матча забил лишь дважды, а в среднем по сезону отличается жалкие 0.85 раза за игру.

Рекомендуемая ставка: «Аль-Наср» победит и не пропустит за 2.00.