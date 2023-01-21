«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: сколько Роналду забьет в первом матче за «Аль-Наср»?
22 января команда Криштиану Роналду «Аль-Наср» примет в матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак». Португалец наконец сможет принять участие в игре, ведь отбыл срок дисквалификации. Команды встретятся на стадионе Mrsool Park в городе Эр-Рияд, матч начнется в 20.30 по московскому времени. В России местную Про Лигу не транслируют.
Коэффициенты букмекеров на матч Про Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» 22 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев огромными фаворитами матча: поставить на победу «Аль-Насра» можно с коэффициентом 1.24, что составляет примерно 79% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 10.5 (8%), ничья идет за гораздо меньшие 5.60 (16%).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают существенное преимущество команды из Эр-Рияда:
• победа «Аль-Насра» 2:0 идет за 5.70;
• успех 1:0 — за 6.70;
• разгром 3:0 — за 7.10.
Аналитики ждут, что дебютный матч Роналду в Саудовской Аравии получится результативным: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.20. Неудивительно, ведь «Аль-Наср» — самая атакующая команда этого сезона Про Лиги: за 13 туров настреляла уже 27 мячей.
Вероятность увидеть забитые мячи от обоих коллективов оценена в 2.08, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.67. Последняя встреча команд закончилась как раз результативной ничьей (2:2).
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: прогноз и анализ матча Про Лиги 22 января 2023 года
Команда Криштиану борется за чемпионство: «Аль-Наср» идет вторым в чемпионате Саудовской Аравии и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» лишь на одно очко, но имеет игру в запасе. «Аль-Иттифак» выступает не так удачно (идет лишь 10-м), хотя, согласно данным Transfermarkt, имеет пятый по стоимости состав в лиге.
«Аль-Наср» — самая забивающая команда чемпионата: за 13 игр настреляла уже 27 голов. Помимо Роналду, в коллективе из Эр-Рияда выступают имеющие богатый опыт игры в Европе Андерсон Талиска, Луис Густаво, Давид Оспина и Альваро Гонсалес.
Считаете, что в предстоящем матче хозяева без проблем увеличат счетчик забитых мячей? Индивидуальный тотал «Аль-Насра» больше 1.5 гола можно взять за 1.35, ИТМ1 (1.5) — за 2.90.
Команда Роналду показывает в этом сезоне мощный футбол: «Аль-Наср» не только забивает больше всех в Про Лиге, но и лучше всех действует в обороне. За 13 туров «всемирный клуб» пропустил всего шесть мячей и лишь однажды в сезоне вынул мяч из сетки больше раза — от «Аль-Хиляля» в 10-м туре чемпионата (2:2).
Также «Аль-Наср» почти не проигрывает: за 14 матчей во всех турнирах уступил только «Аль-Таавуну» во втором туре чемпионата (0:2).
Соперник Криштиану не такой грозный: из игроков с опытом выступления в больших европейских лигах в «Аль-Иттифаке» выступают экс-игрок ЦСКА Витиньо, а также Робин Куасон, Наим Слити и еще менее известные игроки.
В чемпионате «Аль-Иттифак» идет 10-м и выступает очень неровно: еще ни разу в сезоне не одержал две победы подряд, а за 13 туров потерпел уже пять поражений.
Также доступны персональные ставки на Роналду: тотал больше 1.5 результативных действий от португальца идет за 2.40, ТМ 1.5 — за 1.51. Португалец уже провел один матч в Саудовской Аравии и дважды отличился в товарищеской игре против «ПСЖ».
Прогноз и ставка на матч Про Лиги «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» 22 января 2023 года
Команда Криша находится в классной форме: подошла к матчу на серии из трех матчей без пропущенных мячей, в которых дважды выиграла. Всего за 14 матчей сезона «Аль-Наср» сохранил ворота в неприкосновенности девять раз. «Аль-Иттифак» же испытывает проблемы в атаке: за последние три матча забил лишь дважды, а в среднем по сезону отличается жалкие 0.85 раза за игру.
Рекомендуемая ставка: «Аль-Наср» победит и не пропустит за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2