«Спартак» без Промеса — безжизненное тело. Смолов и Тюкавин объяснят Абаскалю, что такое отставка
7 апреля в 23-м туре РПЛ сыграют «Динамо» и «Спартак». Дерби пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует с 19.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 7 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев. На успех «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2.33, вероятность такого исхода — примерно 42%. Ничья доступна за 3.60 (26%), триумф гостей — за 3.00 (31%).
Красно-белые не уступили динамовцам в 10 из 12 недавних встреч в РПЛ. Непоражение команды Гильермо Абаскаля предложили за 1.64.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.15. Обмен результативными ударами идет за 1.53, обратный рынок получил котировку 2.45.
Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На нее дали коэффициент 6.00.
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«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 23-го тура РПЛ 7 апреля 2024 года
Бело-голубые вернулись после зимней паузы относительно удачно. К положительным моментам можно отнести две победы в РПЛ — над «Локо» (2:1) и «Ахматом» (2:0). Другой успех настиг в четвертьфинале Пути регионов Кубка России — выбили «СКА Хабаровск» (2:1). К минусам можно отнести вылет в тот самый Путь регионов из Пути РПЛ: проиграли «Зениту» (0:2). А в чемпионате России внезапно провалились в игре с «Ростовом» на своем поле (1:4).
Впрочем, конкуренты динамовцев в борьбе за титул тоже потеряли очки, и разрыв не стал существенным. Сейчас парни Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на три балла, а «Краснодара» — на два. Соперники москвичей лучше и по дополнительным показателям. «Динамо» идет на четвертом месте по забитым мячам (34) и лишь на восьмом по пропущенным (27).
Лучший бомбардир и ассистент команды Лички — Константин Тюкавин (10+8 во всех турнирах). Но в атаке бело-голубых опасны все: у Бителло — 7+2, Федор Смолов оформил 5+4, еще трое футболистов отличились по четыре раза, а двое — по три. Серьезная травма только у одного игрока — Станислав Бессмертный сломал ключицу еще в феврале, но представителем основного состава его не назвать.
Динамовцы не уступили в половине из 10 последних встреч со «Спартаком»: выиграли трижды, а еще два матча завершились «миром». В этом сезоне команды сталкивались дважды: в первом круге РПЛ красно-белые были сильнее (1:0), но на групповом этапе Кубка России бело-голубые разгромили парней Абаскаля (3:0).
Красно-белые — на шестой строчке РПЛ, от лидирующего «Зенита» отстают на девять очков, а от закрывающего тройку «Динамо» — на шесть баллов. В первой восьмерке реже «Спартака» (27) забивал только «Рубин» (20). Защита тоже не слишком надежна (26 пропущенных). Если брать первую половину таблицы, то хуже показатели только у «Крыльев» (32), «Локо» (28) и «Динамо» с ЦСКА (по 27).
В Кубке России Абаскалю тоже похвастаться нечем: в 1/4 финала Пути РПЛ остановили «Оренбург» (3:1), но в первом полуфинале проиграли дома «Зениту» (1:2). В целом после зимней паузы у «Спартака» всего одна победа в пяти матчах.
Травм и дисквалификаций у москвичей нет. Лучший снайпер команды Квинси Промес (8+8 во всех турнирах) занят прической в салоне закрытого типа в ОАЭ и, вероятно, отправится на длительные процедуры на родину. Второй лучший форвард — Александр Соболев (7+7). Пять мячей у Тео Бонгонды, четыре — у Антона Зиньковского, а еще четверо футболистов забили по три раза. То есть даже без голландского предпринимателя есть кому острить в атаке, но красно-белые все равно не набирают очки.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»
Команда Абаскаля после зимней паузы выглядит крайне слабо. Всего одна победа за пять встреч, поражение от «Зенита», беспомощность с «Уралом» (0:0) и «Факелом» (0:2). Без Промеса «Спартак» разучился забивать: отправил три мяча в ворота «Оренбурга», а в остальных четырех поединках отличился всего однажды.
В то же время «Динамо» борется за титул, хоть и отстает от лидера. Да, клуб неожиданно влетел «Ростову» дома с крупным счетом (1:4), а «Зениту» — в Кубке (0:2). Но в трех других играх бело-голубые оформили по два гола и уверенно победили. Лидеры атаки в порядке и стабильно попадают в ворота. А в прошлом очном матче парни Лички разгромили красно-белых (3:0) и показали, что этот «Спартак» для них не проблема. В ближайшем дерби они приблизят отставку Абаскаля.
Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.33.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5