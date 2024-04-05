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«Спартак» без Промеса — безжизненное тело. Смолов и Тюкавин объяснят Абаскалю, что такое отставка

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 7 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль («Спартак»).
Фото Global Look Press
У красно-белых всего одна победа в пяти матчах после зимней паузы.

7 апреля в 23-м туре РПЛ сыграют «Динамо» и «Спартак». Дерби пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует с 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 7 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев. На успех «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2.33, вероятность такого исхода — примерно 42%. Ничья доступна за 3.60 (26%), триумф гостей — за 3.00 (31%).

Красно-белые не уступили динамовцам в 10 из 12 недавних встреч в РПЛ. Непоражение команды Гильермо Абаскаля предложили за 1.64.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.15. Обмен результативными ударами идет за 1.53, обратный рынок получил котировку 2.45.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На нее дали коэффициент 6.00.

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«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 23-го тура РПЛ 7 апреля 2024 года

Бело-голубые вернулись после зимней паузы относительно удачно. К положительным моментам можно отнести две победы в РПЛ — над «Локо» (2:1) и «Ахматом» (2:0). Другой успех настиг в четвертьфинале Пути регионов Кубка России — выбили «СКА Хабаровск» (2:1). К минусам можно отнести вылет в тот самый Путь регионов из Пути РПЛ: проиграли «Зениту» (0:2). А в чемпионате России внезапно провалились в игре с «Ростовом» на своем поле (1:4).

Впрочем, конкуренты динамовцев в борьбе за титул тоже потеряли очки, и разрыв не стал существенным. Сейчас парни Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на три балла, а «Краснодара» — на два. Соперники москвичей лучше и по дополнительным показателям. «Динамо» идет на четвертом месте по забитым мячам (34) и лишь на восьмом по пропущенным (27).

Лучший бомбардир и ассистент команды Лички — Константин Тюкавин (10+8 во всех турнирах). Но в атаке бело-голубых опасны все: у Бителло — 7+2, Федор Смолов оформил 5+4, еще трое футболистов отличились по четыре раза, а двое — по три. Серьезная травма только у одного игрока — Станислав Бессмертный сломал ключицу еще в феврале, но представителем основного состава его не назвать.

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Динамовцы не уступили в половине из 10 последних встреч со «Спартаком»: выиграли трижды, а еще два матча завершились «миром». В этом сезоне команды сталкивались дважды: в первом круге РПЛ красно-белые были сильнее (1:0), но на групповом этапе Кубка России бело-голубые разгромили парней Абаскаля (3:0).

Красно-белые — на шестой строчке РПЛ, от лидирующего «Зенита» отстают на девять очков, а от закрывающего тройку «Динамо» — на шесть баллов. В первой восьмерке реже «Спартака» (27) забивал только «Рубин» (20). Защита тоже не слишком надежна (26 пропущенных). Если брать первую половину таблицы, то хуже показатели только у «Крыльев» (32), «Локо» (28) и «Динамо» с ЦСКА (по 27).

В Кубке России Абаскалю тоже похвастаться нечем: в 1/4 финала Пути РПЛ остановили «Оренбург» (3:1), но в первом полуфинале проиграли дома «Зениту» (1:2). В целом после зимней паузы у «Спартака» всего одна победа в пяти матчах.

Травм и дисквалификаций у москвичей нет. Лучший снайпер команды Квинси Промес (8+8 во всех турнирах) занят прической в салоне закрытого типа в ОАЭ и, вероятно, отправится на длительные процедуры на родину. Второй лучший форвард — Александр Соболев (7+7). Пять мячей у Тео Бонгонды, четыре — у Антона Зиньковского, а еще четверо футболистов забили по три раза. То есть даже без голландского предпринимателя есть кому острить в атаке, но красно-белые все равно не набирают очки.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Команда Абаскаля после зимней паузы выглядит крайне слабо. Всего одна победа за пять встреч, поражение от «Зенита», беспомощность с «Уралом» (0:0) и «Факелом» (0:2). Без Промеса «Спартак» разучился забивать: отправил три мяча в ворота «Оренбурга», а в остальных четырех поединках отличился всего однажды.

В то же время «Динамо» борется за титул, хоть и отстает от лидера. Да, клуб неожиданно влетел «Ростову» дома с крупным счетом (1:4), а «Зениту» — в Кубке (0:2). Но в трех других играх бело-голубые оформили по два гола и уверенно победили. Лидеры атаки в порядке и стабильно попадают в ворота. А в прошлом очном матче парни Лички разгромили красно-белых (3:0) и показали, что этот «Спартак» для них не проблема. В ближайшем дерби они приблизят отставку Абаскаля.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.33.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
21
12
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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25 тур
26 тур
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29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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