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Педро уже размялся на «Спартаке» и готов пригубить «Балтику». В этом ему помогут другие бразильцы Семака

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Зенит» — «Балтика» 7 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Педро («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
Команда Сергея Игнашевича забила меньше всех в чемпионате.

7 апреля «Зенит» в 23-м туре чемпионата России примет «Балтику». Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 16.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Балтика

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Балтика» 7 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в успехе хозяев. На выигрыш «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.27, вероятность такого исхода — примерно 77%. Ничья доступна за 6.20 (15%), триумф калининградцев — за 11.0 (8%).

«Балтика» не победила в семи выездах РПЛ подряд. Верите, что парни Сергея Игнашевича не уступят самому богатому клубу страны? Для фантастов есть опция Х2 за 3.97.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.64, ТМ 2.5 — в 2.22. Обмен результативными ударами идет за 2.15, обратный рынок получил котировку 1.68.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 2:0. На этот исход дан коэффициент 5.20.

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«Зенит» — «Балтика»: прогноз и анализ матча 23-го тура РПЛ 7 апреля 2024 года

Сине-бело-голубые ворвались во вторую половину сезона довольно успешно — три победы и две ничьих во всех турнирах. В чемпионате питерцы потеряли очки с «Крыльями» на выезде (1:1) и «Спартаком» дома (0:0). Зато отомстили красно-белым в первом полуфинале Кубка России (2:1).

Благодаря тому, что конкуренты в минувший уик-энд тоже оступились, бразильская группировка Сергея Семака возглавляет забег за титулом: отрыв от «Краснодара» составляет один балл, а от «Динамо» — три. «Зенит» забил больше всех в РПЛ (40), а по пропущенным (19) лучше лидера только «Краснодар» (18).

Главный снайпер питерского клуба — Матео Кассьерра, который набрал 18+5 во всех турнирах. На втором месте — Иван Сергеев (11+3). Еще один перспективный бомбардир — новичок Педро, дважды огорчивший «Спартак».

Семаку недоступны два латераля — Марио Фернандес и Даниил Круговой. Первый травмирован, второй отправлен в «Зенит-2» до конца сезона. Плюс вызывает вопросы состояние Андрея Мостового — во встрече со «Спартаком» полузащитника заменили из-за повреждения.

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Против «Балтики» сине-бело-голубые играли редко — всего четыре раза в XXI веке. На 2023-й пришлось сразу три разборки: обменялись домашними победами на групповом этапе Кубка России (1:0 в Калининграде и 2:1 в Санкт-Петербурге), также «Зенит» оказался сильнее в первом круге чемпионата (2:0).

После перерыва калининграды выступают кисло — всего одна победа за пять матчей. Команда Сергея Игнашевича провела два поединка с конкурентами по борьбе за выживание, но с «Сочи» разошлась «миром» (0:0), а «Оренбургу» и вовсе проиграла (0:1). Сейчас «Балтика» на 15-м месте, до спасительной 12-й строчки не хватает трех очков.

В первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России тоже не повезло — калининградцы дома уступили ЦСКА (0:1).

Лучший бомбардир коллектива Игнашевича — Анхело Родригес. Чилиец забил шесть мячей во всех турнирах. Лучший по гол+пас — атакующий полузащитник набрал 2+6. У «Балтики» двое травмированных: Иван Остойич и Гедеон Гузина.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Балтика»

Преимущество сине-бело-голубых колоссально во всем. Сложно представить, что питерцы помогут конкурентам за титул и не обыграют аутсайдера — еще и дома. Единственный вопрос — как это будет. «Балтика» — самая незабивная команда сезона, которая выдавила всего 14 мячей за 21 тур. И «Зенит», как обладатель второй по надежности обороны в лиге, вряд ли ощутит угрозу со стороны парней Игнашевича.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.68.

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РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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