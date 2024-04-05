Педро уже размялся на «Спартаке» и готов пригубить «Балтику». В этом ему помогут другие бразильцы Семака
7 апреля «Зенит» в 23-м туре чемпионата России примет «Балтику». Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 16.20 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Балтика» 7 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в успехе хозяев. На выигрыш «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1.27, вероятность такого исхода — примерно 77%. Ничья доступна за 6.20 (15%), триумф калининградцев — за 11.0 (8%).
«Балтика» не победила в семи выездах РПЛ подряд. Верите, что парни Сергея Игнашевича не уступят самому богатому клубу страны? Для фантастов есть опция Х2 за 3.97.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.64, ТМ 2.5 — в 2.22. Обмен результативными ударами идет за 2.15, обратный рынок получил котировку 1.68.
Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 2:0. На этот исход дан коэффициент 5.20.
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«Зенит» — «Балтика»: прогноз и анализ матча 23-го тура РПЛ 7 апреля 2024 года
Сине-бело-голубые ворвались во вторую половину сезона довольно успешно — три победы и две ничьих во всех турнирах. В чемпионате питерцы потеряли очки с «Крыльями» на выезде (1:1) и «Спартаком» дома (0:0). Зато отомстили красно-белым в первом полуфинале Кубка России (2:1).
Благодаря тому, что конкуренты в минувший уик-энд тоже оступились, бразильская группировка Сергея Семака возглавляет забег за титулом: отрыв от «Краснодара» составляет один балл, а от «Динамо» — три. «Зенит» забил больше всех в РПЛ (40), а по пропущенным (19) лучше лидера только «Краснодар» (18).
Главный снайпер питерского клуба — Матео Кассьерра, который набрал 18+5 во всех турнирах. На втором месте — Иван Сергеев (11+3). Еще один перспективный бомбардир — новичок Педро, дважды огорчивший «Спартак».
Семаку недоступны два латераля — Марио Фернандес и Даниил Круговой. Первый травмирован, второй отправлен в «Зенит-2» до конца сезона. Плюс вызывает вопросы состояние Андрея Мостового — во встрече со «Спартаком» полузащитника заменили из-за повреждения.
Против «Балтики» сине-бело-голубые играли редко — всего четыре раза в XXI веке. На 2023-й пришлось сразу три разборки: обменялись домашними победами на групповом этапе Кубка России (1:0 в Калининграде и 2:1 в Санкт-Петербурге), также «Зенит» оказался сильнее в первом круге чемпионата (2:0).
После перерыва калининграды выступают кисло — всего одна победа за пять матчей. Команда Сергея Игнашевича провела два поединка с конкурентами по борьбе за выживание, но с «Сочи» разошлась «миром» (0:0), а «Оренбургу» и вовсе проиграла (0:1). Сейчас «Балтика» на 15-м месте, до спасительной 12-й строчки не хватает трех очков.
В первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России тоже не повезло — калининградцы дома уступили ЦСКА (0:1).
Лучший бомбардир коллектива Игнашевича — Анхело Родригес. Чилиец забил шесть мячей во всех турнирах. Лучший по гол+пас — атакующий полузащитник набрал 2+6. У «Балтики» двое травмированных: Иван Остойич и Гедеон Гузина.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Балтика»
Преимущество сине-бело-голубых колоссально во всем. Сложно представить, что питерцы помогут конкурентам за титул и не обыграют аутсайдера — еще и дома. Единственный вопрос — как это будет. «Балтика» — самая незабивная команда сезона, которая выдавила всего 14 мячей за 21 тур. И «Зенит», как обладатель второй по надежности обороны в лиге, вряд ли ощутит угрозу со стороны парней Игнашевича.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5