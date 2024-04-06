«Ахмат» позвал тренера сборной Казахстана и примет «Локо» без Тикнизяна с Глушенковым. Железнодорожники в 2024-м еще не побеждали
7 апреля в 23-м туре чемпионата России сыграют «Ахмат» и «Локомотив». Команды встретятся на «Ахмат-Арене» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru запустится в 16.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 7 апреля 2024 года
Эксперты компании Winline не выделили безоговорочного фаворита. На победу хозяев представлен коэффициент 2.50, что примерно соответствует 39% вероятности. Ничья доступна за 3.70 (25%), успех «Локо» — за 2.70 (36%).
Железнодорожники не выиграли в пяти встречах подряд. Верите, что команда Михаила Галактионова хотя бы не уступит? Опция Х2 идет за 1.56.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.09. Вариант «обе забьют» предложили за 1.56, обратный рынок получил котировку 2.38.
Аналитики Winline считают, что наиболее вероятна ничья с однократным обменом голами (1:1). На этот исход дан коэффициент 6.00.
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«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 23-го тура РПЛ 7 апреля 2024 года
Грозненский клуб не слишком успешно выступает после зимней паузы и проиграл в трех из пяти встреч. Агаларов и компания справились с прямыми конкурентами в борьбе за выживание — «Уралом» (1:0). Но уступили «Динамо» (0:2) и «Рубину» (1:2) и вылетели из Кубка России от «Оренбурга» (0:1).
Последняя неудача привела к отставке Мирослава Ромащенко — вместо него бело-зеленых возглавил Магомед Адиев, который тренирует сборную Казахстана и едва не прорвался с ней на Евро-2024. Теперь Адиеву предстоит совершить еще один подвиг — оставить «Ахмат» в РПЛ.
Грозненцы идут на 13-м месте и только по дополнительным показателям опережают «Урал» и «Оренбург» — коллективы из зоны стыков. Бело-зеленые не много забивают (20) — это пятый с конца показатель в турнире. Но и пропускают относительно нечасто (27) — седьмые среди всех клубов чемпионата.
Лучший бомбардир команды Мохамед Конате оформил семь мячей. По гол+пас успешнее остальных себя показал Иван Олейников (4+4). Травм у «Ахмата» нет.
За последние 10 встреч с «Локомотивом» грозненцы выиграли три раза, а уступили в шести поединках. За это время была всего одна ничья — единственный матч соперников с нулями на табло за пять лет.
У железнодорожников нет побед после перерыва на зиму. В чемпионат вернулись с поражения от «Динамо» (1:2) и ничьих с «Сочи» (2:2) и «Краснодаром» (1:1). А из Кубка России вылетели дважды — сначала из Пути РПЛ от «Балтики» (0:0, 6:7 пен.), а затем из Пути регионов от «Урала» (0:1).
В РПЛ команда Галактионова пока что застыла на пятой строчке и отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов. Москвичи забивают наравне с конкурентами (32), но пропустили (28) даже чаще, чем «Ахмат» (27). В первой половине таблицы этот показатель хуже только у «Крыльев Советов» (31).
Максим Глушенков набрал больше всех по гол+пас (8+11 во всех турнирах). Главный снайпер железнодорожников — Наир Тикнизян (9+6). Но оба игрока недоступны: Глушенков перебрал желтых, а Тикнизян пропустил уже две встречи из-за растяжения мышц бедра. Кроме него травмированы Гильерме и Жерзино Ньямси.
Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Локомотив»
Железнодорожники потеряли двух лидеров атаки, а грозненцы и без того забивают очень мало. К этому можно добавить, что московский клуб не проиграл в столице Чечни в семи встречах подряд. Плюс обе команды вернулись после паузы в плохой форме и ничего феерического в очной разборке точно из себя не выдавят — хозяева даже сменили тренера, но далеко не факт, что это придаст необходимый импульс так быстро. Стоит ждать, что соперники покажут очень вялый футбол в созидании и вряд ли наскребут больше одного или, в лучшем случае, двух мячей.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.09.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5