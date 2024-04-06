«Ахмат» позвал тренера сборной Казахстана и примет «Локо» без Тикнизяна с Глушенковым. Железнодорожники в 2024-м еще не побеждали

Магомед Адиев почти прорвался на Евро-2024.

7 апреля в 23-м туре чемпионата России сыграют «Ахмат» и «Локомотив». Команды встретятся на «Ахмат-Арене» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru запустится в 16.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив» 7 апреля 2024 года

Эксперты компании Winline не выделили безоговорочного фаворита. На победу хозяев представлен коэффициент 2.50, что примерно соответствует 39% вероятности. Ничья доступна за 3.70 (25%), успех «Локо» — за 2.70 (36%).

Железнодорожники не выиграли в пяти встречах подряд. Верите, что команда Михаила Галактионова хотя бы не уступит? Опция Х2 идет за 1.56.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.09. Вариант «обе забьют» предложили за 1.56, обратный рынок получил котировку 2.38.

Аналитики Winline считают, что наиболее вероятна ничья с однократным обменом голами (1:1). На этот исход дан коэффициент 6.00.

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«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча 23-го тура РПЛ 7 апреля 2024 года

Грозненский клуб не слишком успешно выступает после зимней паузы и проиграл в трех из пяти встреч. Агаларов и компания справились с прямыми конкурентами в борьбе за выживание — «Уралом» (1:0). Но уступили «Динамо» (0:2) и «Рубину» (1:2) и вылетели из Кубка России от «Оренбурга» (0:1).

Последняя неудача привела к отставке Мирослава Ромащенко — вместо него бело-зеленых возглавил Магомед Адиев, который тренирует сборную Казахстана и едва не прорвался с ней на Евро-2024. Теперь Адиеву предстоит совершить еще один подвиг — оставить «Ахмат» в РПЛ.

Магомед Адиев (сборная Казахстана). Фото Getty Images

Грозненцы идут на 13-м месте и только по дополнительным показателям опережают «Урал» и «Оренбург» — коллективы из зоны стыков. Бело-зеленые не много забивают (20) — это пятый с конца показатель в турнире. Но и пропускают относительно нечасто (27) — седьмые среди всех клубов чемпионата.

Лучший бомбардир команды Мохамед Конате оформил семь мячей. По гол+пас успешнее остальных себя показал Иван Олейников (4+4). Травм у «Ахмата» нет.

За последние 10 встреч с «Локомотивом» грозненцы выиграли три раза, а уступили в шести поединках. За это время была всего одна ничья — единственный матч соперников с нулями на табло за пять лет.

У железнодорожников нет побед после перерыва на зиму. В чемпионат вернулись с поражения от «Динамо» (1:2) и ничьих с «Сочи» (2:2) и «Краснодаром» (1:1). А из Кубка России вылетели дважды — сначала из Пути РПЛ от «Балтики» (0:0, 6:7 пен.), а затем из Пути регионов от «Урала» (0:1).

В РПЛ команда Галактионова пока что застыла на пятой строчке и отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов. Москвичи забивают наравне с конкурентами (32), но пропустили (28) даже чаще, чем «Ахмат» (27). В первой половине таблицы этот показатель хуже только у «Крыльев Советов» (31).

Максим Глушенков набрал больше всех по гол+пас (8+11 во всех турнирах). Главный снайпер железнодорожников — Наир Тикнизян (9+6). Но оба игрока недоступны: Глушенков перебрал желтых, а Тикнизян пропустил уже две встречи из-за растяжения мышц бедра. Кроме него травмированы Гильерме и Жерзино Ньямси.

Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Локомотив»

Железнодорожники потеряли двух лидеров атаки, а грозненцы и без того забивают очень мало. К этому можно добавить, что московский клуб не проиграл в столице Чечни в семи встречах подряд. Плюс обе команды вернулись после паузы в плохой форме и ничего феерического в очной разборке точно из себя не выдавят — хозяева даже сменили тренера, но далеко не факт, что это придаст необходимый импульс так быстро. Стоит ждать, что соперники покажут очень вялый футбол в созидании и вряд ли наскребут больше одного или, в лучшем случае, двух мячей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.09.

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