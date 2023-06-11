ЦСКА победит «Краснодар» в суперфинале Кубка России? Клиенты PARI ставят на армейцев
11 июня сезон-2022/23 в российском футболе завершится матчем за Кубок страны. В суперфинале сыграют ЦСКА и «Краснодар». Встреча состоится в «Лужниках» и начнется в 17.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы претендентов на трофей и изучила, как ставят клиенты на решающий матч турнира.
По оценкам аналитиков PARI, ЦСКА подходит к суперфиналу в статусе фаворита. Поставить на то, что столичный клуб станет победителем турнира, можно по коэффициенту 1.57. Это соответствует примерно 62% вероятности. Если же трофей достанется «Краснодару», сыграет котировка 2.55 (около 38%).
В линии на исход встречи по итогам 90 минут расклады также в пользу ЦСКА. Сделать ставку на победу армейцев в основное время можно за 2.03 (47% вероятности). Ничья котируется за 3.50 (примерно 28%), а триумф «Краснодара» — за 4.00 (приблизительно 25%).
Клиенты PARI уверенно ставят на победу красно-синих — около 79% от всего объема ставок на исход встречи приходится на москвичей. На «Краснодар» и ничейный исход сделано 12% и 9% соответственно. Если говорить о распределении ставок на победителя с учетом всех возможных сценариев игры, то и здесь предпочтения игроков на стороне армейцев — 89% против 11% на «быков».
Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 400 000 рублей на то, что обе команды забьют и ЦСКА не проиграет в основное время, по коэффициенту 2.10. Беттор добавил этот исход в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 5.15.
Прогноз легенды российского футбола и амбассадора PARI Андрея Тихонова
«В первом финале обновленного формата Кубка страны сыграют достойные друг друга соперники, атакующие команды, способные показать яркий футбол. Правда, совсем недавно они уже играли в чемпионате и голов не забили, показали, что и осторожничать тоже умеют. Возможно, это была репетиция и прощупывание друг друга перед суперфиналом.
Что можно сказать по состоянию команд в конце сезона? ЦСКА в полном порядке, выбили себе серебро, разгромив одного из главных конкурентов — «Ростов». «Быки» выдали менее стабильную концовку и остались на шестой строчке, что не отменяет взрывного характера коллектива и особой мотивации лидера команды Сперцяна, которым серьезно заинтересовался «Аякс». Теперь перед ним задача не только выиграть трофей, но и показать себя голландцам в самом выгодном свете. Стандарты обязательно будут, а он в них мастер.
Наставник армейцев Федотов стал тренером сезона и что-нибудь интересное наверняка придумает. Матч обещает быть зрелищным и непредсказуемым. Номинально ЦСКА чуть сильнее, но в таких матчах на первый план выходят другие качества — желание, настрой, боевой дух. Посмотрим, у кого крепче нервы».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9