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Сегодня, 12:15

ЦСКА победит «Краснодар» в суперфинале Кубка России? Клиенты PARI ставят на армейцев

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«Краснодар» — ЦСКА.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

11 июня сезон-2022/23 в российском футболе завершится матчем за Кубок страны. В суперфинале сыграют ЦСКА и «Краснодар». Встреча состоится в «Лужниках» и начнется в 17.00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы претендентов на трофей и изучила, как ставят клиенты на решающий матч турнира.

Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
ЦСКА

По оценкам аналитиков PARI, ЦСКА подходит к суперфиналу в статусе фаворита. Поставить на то, что столичный клуб станет победителем турнира, можно по коэффициенту 1.57. Это соответствует примерно 62% вероятности. Если же трофей достанется «Краснодару», сыграет котировка 2.55 (около 38%).

В линии на исход встречи по итогам 90 минут расклады также в пользу ЦСКА. Сделать ставку на победу армейцев в основное время можно за 2.03 (47% вероятности). Ничья котируется за 3.50 (примерно 28%), а триумф «Краснодара» — за 4.00 (приблизительно 25%).

Клиенты PARI уверенно ставят на победу красно-синих — около 79% от всего объема ставок на исход встречи приходится на москвичей. На «Краснодар» и ничейный исход сделано 12% и 9% соответственно. Если говорить о распределении ставок на победителя с учетом всех возможных сценариев игры, то и здесь предпочтения игроков на стороне армейцев — 89% против 11% на «быков».

 
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Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 400 000 рублей на то, что обе команды забьют и ЦСКА не проиграет в основное время, по коэффициенту 2.10. Беттор добавил этот исход в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 5.15.

Прогноз легенды российского футбола и амбассадора PARI Андрея Тихонова

«В первом финале обновленного формата Кубка страны сыграют достойные друг друга соперники, атакующие команды, способные показать яркий футбол. Правда, совсем недавно они уже играли в чемпионате и голов не забили, показали, что и осторожничать тоже умеют. Возможно, это была репетиция и прощупывание друг друга перед суперфиналом.

Что можно сказать по состоянию команд в конце сезона? ЦСКА в полном порядке, выбили себе серебро, разгромив одного из главных конкурентов — «Ростов». «Быки» выдали менее стабильную концовку и остались на шестой строчке, что не отменяет взрывного характера коллектива и особой мотивации лидера команды Сперцяна, которым серьезно заинтересовался «Аякс». Теперь перед ним задача не только выиграть трофей, но и показать себя голландцам в самом выгодном свете. Стандарты обязательно будут, а он в них мастер.

 
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Наставник армейцев Федотов стал тренером сезона и что-нибудь интересное наверняка придумает. Матч обещает быть зрелищным и непредсказуемым. Номинально ЦСКА чуть сильнее, но в таких матчах на первый план выходят другие качества — желание, настрой, боевой дух. Посмотрим, у кого крепче нервы».

 
Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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