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Сегодня, 10:15

Бразилия забьет больше других, Франция — лучшая сборная Европы. Спецставки на ЧМ-2022

Евгений Коростелев
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Неймар.
Фото Getty Images
Садио Мане.
Фото Global Look Press
Фанат сборной Мексики.
Фото Getty Images
Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press
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Лучший молодой игрок сыграет за Англию.

20 ноября матчем Катар — Эквадор стартует 22-й чемпионат мира по футболу. За сутки до начала праздника планетарного масштаба аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают ознакомиться с некоторыми необычными линиями для ставок на турнир.

Лучшие команды конфедераций

Франция — лидер от Европы

Из 32 команд чемпионата мира 13 представляют Европу. Эксперты считают, что фаворит от УЕФА — сборная Франции. На то, что она пройдет дальше других соперников из этой конфедерации, котировка 4.50. Мбаппе, Гризманн, Бензема и стальные французские топ-игроки не прочь повторить путь из 2018-го — в России они стали чемпионами.

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На втором месте сборная с самым дорогим составом среди всех участников — Англия (5.50). Но нельзя забывать, что команда Гарета Саутгейта не выиграла ни одного из шести матчей за последние полгода, а на ЧМ нужно победить как минимум пять раз в семи встречах. Замыкает топ-3 Испания (6.50). Гави, Педри и другие вундеркинды «Красной фурии» мечтают стать героями страны, при этом им уже на групповом этапе нужно преодолеть сопротивление Германии (7.50).

На Нидерланды и Португалию — коэффициент 9.00; на Бельгию — 10.0.

Кто помешает Бразилии и Аргентине?

Фаворит от Южноамериканской конфедерации — Бразилия с Неймаром, Винисиусом и еще несколькими шикарными нападающими (1.76). А ее единственный реальный конкурент — Аргентина (2.20). Эти две сборные с высокой долей вероятности выйдут в плей-офф, а дальше многое будет зависеть от сетки и качества игры лидеров.

На Уругвай котировка — 13.0, на Эквадор — вообще 40.0.

Травма Мане помешает Сенегалу?

В САФ выделяется команда Сенегала (2.90) — действующий обладатель Кубка Африки. Эксперты считают, что ей по силам обойти других соперников по конфедерации даже без Садио Мане. «Львам Теранги» повезло с жеребьевкой группового этапа — за второе место (первое наверняка займут Нидерланды) они сразятся с Катаром и Эквадором.

Садио Мане. Фото Global Look Press
Садио Мане.
Фото Global Look Press

У остальных африканских сборных шансы стать лучшими в конфередации значительно ниже: Марокко — 4.30, Гана — 5.30, Камерун и Тунис — 6.50.

Корея с Кон Хын Мином — фаворит среди команд из Азии

Возможно, вы удивитесь, но самые большие шансы на прорыв среди шести азиатских команд у Южной Кореи (4.10). Она сыграет в группе с Португалией, Уругваем и Ганой. Учитывая, что на последнем ЧМ южнокорейцы опередили Германию, нынешних соперников им также по силам оставить позади.

На втором месте среди команд АФС сразу три сборные: Австралия, Катар и Япония (5.00). За 6.00 можно взять успех Ирана, за 9.50 — Саудовской Аравии.

Мексика в восьмой раз пробьется в плей-офф?

Мексиканцы выходили в 1/8 на последних семи мундиалях и постараются сделать это снова. Тем более, помимо устрашающей Аргентины, в группе у них только Польша и Саудовская Аравия. Компанию им от КОНКАКАФ вполне могут составить США, которым предстоит побороться за плей-офф с Уэльсом, Ираном и Англией. Коэффициент на обе сборные — 2.50. Именно они претендуют на звание лучших в своей конфедерации.

Фанат сборной Мексики. Фото Getty Images
Фанат сборной Мексики.
Фото Getty Images

Далее с большим отставанием идут Канада (5.50) и Коста-Рика (9.00).

Какая сборная пропустит больше всех на групповом этапе

В фавориты этой линии эксперты определили Саудовскую Аравию и Коста-Рику (10.0). Арабская сборная в 2018-м пропустила семь мячей в трех матчах, пять из них — от сборной России. На этот раз ей предстоит сыграть в группе с Аргентиной, Польшей и Мексикой — у Левандовски и Месси будет возможность порезвиться. Коста-Рике не повезло оказаться в одном квартете с Германией, Испанией и Японией, но у нее есть супергерой в лице Кейлора Наваса — вратарь «ПСЖ» сделает все возможное, чтобы пропустить как можно меньше.

За 13.0 идут Канада, Катар и Япония, за 15.0 — Австралия и Тунис. Эксперты считают, что лучшие шансы по-максимуму сохранить ворота в неприкосновенности у Франции, Англии, Аргентины, Португалии и — неожиданно — у Уругвая (на всех коэффициент — 50.0). Вряд ли они пропустят больше саудовцев и костариканцев.

Какая сборная забьет больше всех

У Бразилии есть Неймар, Винисиус, Родриго и Габи Жезус, у Франции — Мбаппе, Гризманн и Бензема. Очевидно, что такой подбор нападающих позволит этим командам забить на ЧМ больше остальных. Коэффициент на их победу одинаковый — 5.50.

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За 6.50 можно поставить на Аргентину во главе с Лео Месси. Как можно больше забить ему поможет Лаутаро. Котировка 8.00 выставлена на сборную Англии, которая в шести играх Лиги наций отличилась всего четырьмя мячами. За 9.00 доступна Испания с Альваро Моратой в нападении (у него нет прямой альтернативы). Чуть больше коэффициент на Германию (11.0), где вся надежда на мюнхенскую связку нападающих Гнабри-Сане.

Лучший вратарь турнира

Эксперты считают, что наилучшие шансы забрать трофей лучшего вратаря турнира у голкипера сборной Бразилии Алисона Беккера. На его победу можно поставить с коэффициентом 6.00. Соперники у футболиста «Ливерпуля» очень серьезные. Например, Тибо Куртуа (6.50), который забрал награду в 2018-м. Правда, бельгийцу будет сложнее, так как его сборная не такой большой фаворит ЧМ, как «пентакампеоны».

Тибо Куртуа. Фото Global Look Press
Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press

В топ-3 претендентов вошел Мануэль Нойер (7.00). Вратарю «Баварии» уже 36 лет, и, возможно, для него это будет последний крупный международный турнир, но он, как и прежде, хорош. Немцы проведут первый большой матч уже на групповом этапе против Испании, который покажет, на что сможет рассчитывать Ману.

Одинаковая котировка 9.00 на француза Уго Льориса, испанца Унаи Симона и аргентинца Эмилиано Мартинеса. Лишь за 13.0 доступен Джордан Пикфорд — 11-й по стоимости вратарь мира и голкипер сборной Англии.

Лучший молодой игрок

На чемпионате мира выступят пять действительно ярких юнцов, которые уже сейчас заслужили звание топ-игроков. Возглавляет список атакующий полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем (4.50). Будущим летом за игрока дортмундской «Боруссии» развернется мощная битва между богатейшими клубами мира. Поговаривают, что ближе остальных к трансферу футболиста «Ливерпуль» и «МЮ».

Вторым в списке аналитиков идет Джамал Мусиала (6.00). Немцу всего 19 лет, но он уже стал одним из лидеров «Баварии», в этом сезоне сделал 9+8 во всех турнирах. Проблема, что в сборной он еще не основной игрок, а значит, шансов опередить Беллингема у него не много.

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В топ-5 ожидаемо попали двое испанцев: Педри (6.50) и Гави (10.0). Игроки «Барселоны» будут выжигать центр поля и делать все возможное, чтобы вернуть своей стране футбольную славу конца нулевых — начала десятых.

Между ними вклинился Букайо Сака (8.50). Вингер «Арсенала» блестяще выступает за клуб и будет важным элементом в построениях Гарета Саутгейта. Останется только не смазать решающий пенальти, как он это сделал в финале Евро.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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