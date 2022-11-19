Узбекистан — Россия: Соболев и Шомуродов развеют скуку после матча с Таджикистаном
20 ноября сборная России проведет очередной товарищеский матч в условиях отстранения от международных турниров. Команда Валерия Карпина сыграет с Узбекистаном на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Время начала — 15:00 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч Узбекистан — Россия 20 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 2.50, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш хозяев предложен за 3.10 (30%), ничья доступна с такой же котировкой.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают небольшое преимущество команды Карпина:
• победа гостей 1:0 идет за 5.80:
• ничья 1:1 — за 5.90;
• успех хозяев 1:0 — за 7.10.
Узбекистан в 2022 году провел девять матчей во всех турнирах: восемь раз выиграл и уступил Коста-Рике (1:2). Считаете, что «белые волки» не проиграют в предстоящей встрече? Этот рынок оценен в 1.53.
Аналитики не сильно верят в большое количество голов. ТБ 2.5 можно взять за 2.40, ТМ 2.5 — за 1.57.
По мнению экспертов, лучшие шансы отличиться среди игроков обеих команды у Александра Соболева. Гол нападающего «Спартака» доступен за 3.20, его отсутствие — за 1.30.
Узбекистан — Россия: прогноз и анализ товарищеского матча 20 ноября 2022 года
Узбекистан неплохо выступает в 2022 году: команда всухую выиграла три матча квалификации Кубка Азии, забив соперникам девять мячей. В товарищеских встречах «белые волки» тоже смотрелись прилично: победили пять раз в шести встречах, в том числе разделались с участником чемпионата мира в Катаре Камеруном (2:0).
Азиатская сборная ярко атакует: в среднем в 2022 году забивает 2.7 гола за матч. В нападении сосредоточились главные звезды команды — Элдор Шомуродов из «Ромы», Джалолиддин Машарипов («Ан-Наср») и Игорь Сергеев («Тобол»). При этом Узбекистан не много пропускает: шесть раз победил всухую, а в остальных трех играх ни разу не пропустил больше двух мячей.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 3.40, ИТМ1 (1.5) — за 1.32.
Сборную России еще весной отстранили от международных соревнований. Теперь команда Карпина проводит только товарищеские игры, в которых тренер просматривает молодых игроков. Многие из них впервые попали в национальную команду. Правда, результаты сборной на фоне этого не впечатляют: россияне обыграли Киргизию (2:1) и сгоняли ничью с Таджикистаном (0:0).
Прогноз и ставка на матч Узбекистан — Россия 20 ноября 2022 года
«Белые волки» отличились во всех матчах в 2022 году и только в одном забили меньше двух мячей. Главный нападающий страны Шомуродов отлично выступает за сборную: оформил 32 гола за 58 игр и отметился результативными действиями в пяти последних встречах (5+3 по системе «гол+пас»).
В составе сборной России тоже есть качественные форварды: Александр Соболев, Федор Чалов, Николай Комличенко и другие. С Таджикистаном команда Карпина провалилась, не забив ни одного мяча. При этом выступала в сильно экспериментальном составе, а до этого вонзила Киргизии два.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.17.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2