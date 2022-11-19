Прогноз и ставка на товарищеский матч Узбекистан — Россия 20 ноября 2022 года

Нет ничего хуже, чем 0:0 в товарищеской встрече.

20 ноября сборная России проведет очередной товарищеский матч в условиях отстранения от международных турниров. Команда Валерия Карпина сыграет с Узбекистаном на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Время начала — 15:00 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч Узбекистан — Россия 20 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 2.50, что составляет примерно 40% вероятности. Выигрыш хозяев предложен за 3.10 (30%), ничья доступна с такой же котировкой.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают небольшое преимущество команды Карпина:

• победа гостей 1:0 идет за 5.80:

• ничья 1:1 — за 5.90;

• успех хозяев 1:0 — за 7.10.

Узбекистан в 2022 году провел девять матчей во всех турнирах: восемь раз выиграл и уступил Коста-Рике (1:2). Считаете, что «белые волки» не проиграют в предстоящей встрече? Этот рынок оценен в 1.53.

Аналитики не сильно верят в большое количество голов. ТБ 2.5 можно взять за 2.40, ТМ 2.5 — за 1.57.

По мнению экспертов, лучшие шансы отличиться среди игроков обеих команды у Александра Соболева. Гол нападающего «Спартака» доступен за 3.20, его отсутствие — за 1.30.

Узбекистан — Россия: прогноз и анализ товарищеского матча 20 ноября 2022 года

Узбекистан неплохо выступает в 2022 году: команда всухую выиграла три матча квалификации Кубка Азии, забив соперникам девять мячей. В товарищеских встречах «белые волки» тоже смотрелись прилично: победили пять раз в шести встречах, в том числе разделались с участником чемпионата мира в Катаре Камеруном (2:0).

Азиатская сборная ярко атакует: в среднем в 2022 году забивает 2.7 гола за матч. В нападении сосредоточились главные звезды команды — Элдор Шомуродов из «Ромы», Джалолиддин Машарипов («Ан-Наср») и Игорь Сергеев («Тобол»). При этом Узбекистан не много пропускает: шесть раз победил всухую, а в остальных трех играх ни разу не пропустил больше двух мячей.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 3.40, ИТМ1 (1.5) — за 1.32.

Сборную России еще весной отстранили от международных соревнований. Теперь команда Карпина проводит только товарищеские игры, в которых тренер просматривает молодых игроков. Многие из них впервые попали в национальную команду. Правда, результаты сборной на фоне этого не впечатляют: россияне обыграли Киргизию (2:1) и сгоняли ничью с Таджикистаном (0:0).

Прогноз и ставка на матч Узбекистан — Россия 20 ноября 2022 года

«Белые волки» отличились во всех матчах в 2022 году и только в одном забили меньше двух мячей. Главный нападающий страны Шомуродов отлично выступает за сборную: оформил 32 гола за 58 игр и отметился результативными действиями в пяти последних встречах (5+3 по системе «гол+пас»).

В составе сборной России тоже есть качественные форварды: Александр Соболев, Федор Чалов, Николай Комличенко и другие. С Таджикистаном команда Карпина провалилась, не забив ни одного мяча. При этом выступала в сильно экспериментальном составе, а до этого вонзила Киргизии два.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.17.