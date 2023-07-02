Андрей Рублев — Макс Перселл: австралиец создаст проблемы второй ракетке России
3 июля вторая ракетка России Андрей Рублев стартует на Уимблдоне матчем против австралийца Макса Перселла. Встреча состоится первым запуском на корте №3 и начнется в 13.00 по московскому времени, на территории РФ она легально показана не будет. Счет личного противостояния — 2:0 в пользу Рублева.
Андрей идет очень серьезным фаворитом предстоящей игры. В букмекерской компании Olimpbet на его победу можно поставить с коэффициентом 1.07, что примерно 93% вероятности исхода. А успех Перселла доступен за 8.50 (7%).
Ставка в 1000 рублей на австралийца в случае его выигрыша принесет выплату в 8500 рублей, а чистая прибыль составит 7500 рублей.
Тотал больше 32.5 гейма оценен в 1.85, ТМ 32.5 — в 1.96.
Считаете, что Рублев победит с серьезным преимуществом по геймам? Ф1(-7.5) идет за 1.72, а Ф2(+7.5) в противовес — за 1.72.
Тай-брейк хотя бы в одной партии предложен за 1.67. В двух предыдущих встречах теннисисты разыгрывали 13-й гейм.
Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Макс Перселл
У Перселла нет трофеев уровня ATP в одиночном разряде, но при этом он неплохо играет на различных покрытиях. В том числе на траве: в прошлом году выиграл Уимблдон в паре, а еще за последние два сезона одержал на этом покрытии несколько ярких побед — над Куэрри, Маннарино, Монфисом, Андерсоном.
С Рублевым Макс тоже уже играл и дважды оказался слабее, но оба раза — в трех сетах. Причем одна очная встреча случилась на траве — в Истбурне в 2019-м. Да, с тех пор Андрей прибавил, но непредсказуемость покрытия сделает матч более близким. Подача у Перселла есть, а значит, хотя бы один сет на условном тай-брейке он забрать может.
Рекомендуемая ставка: Перселл выиграет хотя бы один сет за 2.15.
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5
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11
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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