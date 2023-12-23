Роналду подчинил себе саудовскую лигу: лидирует в списке бомбардиров и по «гол плюс пас». Что будет с Кришем в 2024 году?
Криштиану Роналду разрывает за «Аль-Наср»: в 16 турах чемпионата Саудовской Аравии оформил 17 мячей и девять ассистов. Португалец не только возглавляет список лучших бомбардиров, но и находится на первом месте в лиге по системе «гол плюс пас».
Если же рассматривать все турниры, то число результативных действий форварда в составе клуба из Эр-Рияда перевалило за 30 (21+11). А на прошлой неделе Роналду достиг отметки 50 голов за клуб и сборную Португалии в 2023 году. Причем сделал это быстрее Харри Кейна и Килиана Мбаппе, а раньше Криша управился лишь Эрлин Холанн.
«Все это благодаря непоколебимой поддержке моих партнеров по команде, болельщиков и моей семьи! В этом году остается время еще для нескольких голов», — так 38-летний нападающий высказался о своем достижении.
Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS
22 декабря португалец нанес 51-й результативный удар в календарном году, но ранее Кейн и Мбаппе тоже улучшили показатели — на счету форвардов «Баварии» и «ПСЖ» по 52 мяча. С той же цифрой 50 голов остался только Холанн — норвежец из «Манчестер Сити» пропустил почти весь декабрь из-за травмы.
Сможет ли пятикратный обладатель «Золотого мяча» перенести текущий уровень скорострельности в 2024 год? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ склоняются к тому, что к концу сезона саудовской лиги Криштиану оформит 33-34 гола. На тотал больше 33.5 можно поставить с коэффициентом 1.90, ТМ 33.5 идет за близкие 1.80. В последний раз отметку 30 точных выстрелов в национальном чемпионате Роналду перешагнул в серии А-2019/20, когда забил 31 мяч за «Ювентус».
В нынешнем сезоне португалец реализовал лишь один прямой удар со штрафного, но специалисты верят в меткость нападающего при исполнении стандартов: ТБ 1.5 оценили в 1.50, ТМ 1.5 — в 2.45.
Также Криштиану положил четыре гола с пенальти, но эксперты не уверены, будет ли их больше девяти по итогам всего чемпионата: ТБ 8.5 предложили за 1.80, ТМ 8.5 — за 1.90.
За 16 туров Роналду сделал девять голевых передач — больше, чем за три предыдущих сезона, вместе взятых (восемь). Если верите, что подвиги португальца в подыгрыше продолжатся, присмотритесь к ТБ 16.5 ассиста — его дали за 1.80, ТМ 16.5 доступен за 1.90.
С дисциплиной у форварда все прекрасно — ни одной желтой и красной карточки. ТБ 2.5 предупреждения представили за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.62. На то, что Криш удалится как минимум однажды, можно сыграть за 3.85, ТМ 0.5 — за 1.22.
Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5