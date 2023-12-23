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Роналду подчинил себе саудовскую лигу: лидирует в списке бомбардиров и по «гол плюс пас». Что будет с Кришем в 2024 году?

Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
Фото Global Look Press
Суммарно за «Аль-Наср» и сборную португалец настрелял 51 мяч.

Криштиану Роналду разрывает за «Аль-Наср»: в 16 турах чемпионата Саудовской Аравии оформил 17 мячей и девять ассистов. Португалец не только возглавляет список лучших бомбардиров, но и находится на первом месте в лиге по системе «гол плюс пас».

Если же рассматривать все турниры, то число результативных действий форварда в составе клуба из Эр-Рияда перевалило за 30 (21+11). А на прошлой неделе Роналду достиг отметки 50 голов за клуб и сборную Португалии в 2023 году. Причем сделал это быстрее Харри Кейна и Килиана Мбаппе, а раньше Криша управился лишь Эрлин Холанн.

«Все это благодаря непоколебимой поддержке моих партнеров по команде, болельщиков и моей семьи! В этом году остается время еще для нескольких голов», — так 38-летний нападающий высказался о своем достижении.

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22 декабря португалец нанес 51-й результативный удар в календарном году, но ранее Кейн и Мбаппе тоже улучшили показатели — на счету форвардов «Баварии» и «ПСЖ» по 52 мяча. С той же цифрой 50 голов остался только Холанн — норвежец из «Манчестер Сити» пропустил почти весь декабрь из-за травмы.

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Сможет ли пятикратный обладатель «Золотого мяча» перенести текущий уровень скорострельности в 2024 год? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ склоняются к тому, что к концу сезона саудовской лиги Криштиану оформит 33-34 гола. На тотал больше 33.5 можно поставить с коэффициентом 1.90, ТМ 33.5 идет за близкие 1.80. В последний раз отметку 30 точных выстрелов в национальном чемпионате Роналду перешагнул в серии А-2019/20, когда забил 31 мяч за «Ювентус».

В нынешнем сезоне португалец реализовал лишь один прямой удар со штрафного, но специалисты верят в меткость нападающего при исполнении стандартов: ТБ 1.5 оценили в 1.50, ТМ 1.5 — в 2.45.

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Также Криштиану положил четыре гола с пенальти, но эксперты не уверены, будет ли их больше девяти по итогам всего чемпионата: ТБ 8.5 предложили за 1.80, ТМ 8.5 — за 1.90.

За 16 туров Роналду сделал девять голевых передач — больше, чем за три предыдущих сезона, вместе взятых (восемь). Если верите, что подвиги португальца в подыгрыше продолжатся, присмотритесь к ТБ 16.5 ассиста — его дали за 1.80, ТМ 16.5 доступен за 1.90.

С дисциплиной у форварда все прекрасно — ни одной желтой и красной карточки. ТБ 2.5 предупреждения представили за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.62. На то, что Криш удалится как минимум однажды, можно сыграть за 3.85, ТМ 0.5 — за 1.22.

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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