«Наполи» ужасен: шесть поражений в девяти матчах и 17 очков отставания от лидера. А дуэт Хвичи и Осимхена больше не наводит ужас
29 декабря в 18-м туре серии А действующий чемпион «Наполи» сыграет с «Монцей». Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 20.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Монца» 29 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что «Наполи» разберется с середняком. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.98 (25%), успех «Монцы» — за 5.38 (15%).
На то, что гости не уступят, котировка — 2.30. Кстати, последний очный матч между командами завершился как раз в пользу «брианцоли».
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.94.
Если «Наполи» отличится два и более раза, сыграет коэффициент 1.78. Если этого не произойдет, тогда пройдет пари за 2.05.
Обмен голами предложен за 1.90, противоположный результат — за 1.91.
При этом у экспертов нет сомнений, что «Наполи» забьет хотя бы раз (1.15), а вот на гол «Монцы» котировка — 1.61.
Точный удар Виктора Осимхена оценен в 1.94, а на Хвичу Кварацхелию можно поставить за 3.00.
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«Наполи» — «Монца»: прогноз и анализ матча 18-го тура серии А 29 декабря 2023 года
В чемпионате Италии еще не завершен первый круг, а уже ясно, что в этом сезоне триумфатором станет не «Наполи». Точнее, математические шансы командой еще не утрачены, но вероятность крайне мала. После 17 туров неаполитанцы отстают от лидирующего «Интера» уже на 17 очков и располагаются лишь на седьмой строчке — вне еврокубковой зоны.
Такой разрыв между лидером и коллективом Вальтера Мадзарри образовался в последние полтора месяца, которые вышли для «Наполи» крайне неудачными. Из шести последних матчей в серии А «адзурри» проиграли четыре, причем все поражения были сухими. А если смотреть шире, то в девяти встречах во всех турнирах у команды шесть неудач — таким слабым и неуверенным мы чемпиона видеть не привыкли.
Проблем у неаполитанцев очень много. Во-первых, грозная атака, которая уничтожала защитные линии любого соперника в прошлом сезоне, в этом сезоне захандрила. В чемпионате у «Наполи» 28 голов в 17 играх, еще 10 были забиты в ЛЧ. Но этого 21 оказывается недостаточно, когда сбоит оборона: 21 пропущенный в серии А и девять в еврокубке явно помешали Хвиче и Осимхену набрать больше очков.
К слову об этой парочке. В прошлом сезоне грузин и нигериец образовали убийственную пару и терроризировали всех вокруг, но в этом чуть закислились. На счету Квары 5+5 во всех соревнованиях, у Виктора — 8+3. Оба естественно, не входят даже в топ-5 бомбардиров серии А.
Что касается «Монцы», то она находится на своем месте и даже чуть выше ожидаемого — на 11-й строчке. Причем от «Наполи» «брианцоли» отстают всего на шесть баллов. Да, они забивают еще меньше будущего соперника (всего 16 голов), но компенсируют их неплохой игрой в защите — пропустили 18 мячей.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Монца»
Еще в прошлом сезоне игроков «Монцы» мотивировал покойный Сильвио Берлускони — за каждую победу над грандом он обещал футболистам щедрые дары. И команда действительно добилась нескольких сенсационных результатов. В этом сезоне у «брианцоли» с большими соперниками не ладится: одно очко удалось добыть только в противостоянии с «Лацио» (1:1), а «Роме», «Аталанте», «Милану», «Интеру» и «Ювентусу» они проиграли с общим счетом 1:11.
«Наполи», конечно, в кризисе, но все-таки дома футболисты должны вылезти из кожи, чтобы победить. Или хотя бы проявить себя по максимуму в атаке — другого варианта у них нет.
Рекомендуемая ставка: «Наполи» забьет два и более мяча за 1.78.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5