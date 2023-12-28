Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:55

«Наполи» ужасен: шесть поражений в девяти матчах и 17 очков отставания от лидера. А дуэт Хвичи и Осимхена больше не наводит ужас

Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Монца» 29 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.
Фото Getty Images
На двоих забили 12 мячей.

29 декабря в 18-м туре серии А действующий чемпион «Наполи» сыграет с «Монцей». Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 20.25 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 20:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Монца

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Монца» 29 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что «Наполи» разберется с середняком. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.98 (25%), успех «Монцы» — за 5.38 (15%).

На то, что гости не уступят, котировка — 2.30. Кстати, последний очный матч между командами завершился как раз в пользу «брианцоли».

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.94.

Если «Наполи» отличится два и более раза, сыграет коэффициент 1.78. Если этого не произойдет, тогда пройдет пари за 2.05.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вест Хэм&raquo;. «Арсенал» — рождественский чемпион АПЛ. Сохранят ли Жезус и Сака лидерство после игры с «Вест Хэмом»?

Обмен голами предложен за 1.90, противоположный результат — за 1.91.

При этом у экспертов нет сомнений, что «Наполи» забьет хотя бы раз (1.15), а вот на гол «Монцы» котировка — 1.61.

Точный удар Виктора Осимхена оценен в 1.94, а на Хвичу Кварацхелию можно поставить за 3.00.

Супербонус от OLIMPBET! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

«Наполи» — «Монца»: прогноз и анализ матча 18-го тура серии А 29 декабря 2023 года

В чемпионате Италии еще не завершен первый круг, а уже ясно, что в этом сезоне триумфатором станет не «Наполи». Точнее, математические шансы командой еще не утрачены, но вероятность крайне мала. После 17 туров неаполитанцы отстают от лидирующего «Интера» уже на 17 очков и располагаются лишь на седьмой строчке — вне еврокубковой зоны.

Игроки &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo;. «Металлург» — кошмар для «Ак Барса». Билялетдинову не поможет даже каменная оборона

Такой разрыв между лидером и коллективом Вальтера Мадзарри образовался в последние полтора месяца, которые вышли для «Наполи» крайне неудачными. Из шести последних матчей в серии А «адзурри» проиграли четыре, причем все поражения были сухими. А если смотреть шире, то в девяти встречах во всех турнирах у команды шесть неудач — таким слабым и неуверенным мы чемпиона видеть не привыкли.

Проблем у неаполитанцев очень много. Во-первых, грозная атака, которая уничтожала защитные линии любого соперника в прошлом сезоне, в этом сезоне захандрила. В чемпионате у «Наполи» 28 голов в 17 играх, еще 10 были забиты в ЛЧ. Но этого 21 оказывается недостаточно, когда сбоит оборона: 21 пропущенный в серии А и девять в еврокубке явно помешали Хвиче и Осимхену набрать больше очков.

К слову об этой парочке. В прошлом сезоне грузин и нигериец образовали убийственную пару и терроризировали всех вокруг, но в этом чуть закислились. На счету Квары 5+5 во всех соревнованиях, у Виктора — 8+3. Оба естественно, не входят даже в топ-5 бомбардиров серии А.

Что касается «Монцы», то она находится на своем месте и даже чуть выше ожидаемого — на 11-й строчке. Причем от «Наполи» «брианцоли» отстают всего на шесть баллов. Да, они забивают еще меньше будущего соперника (всего 16 голов), но компенсируют их неплохой игрой в защите — пропустили 18 мячей.

Малком. Митрович и Малком забили 25 мячей в про-лиге и тащат «Аль-Хиляль» к чемпионству. «Аль-Фейха» не остановить фаворита

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Монца»

Еще в прошлом сезоне игроков «Монцы» мотивировал покойный Сильвио Берлускони — за каждую победу над грандом он обещал футболистам щедрые дары. И команда действительно добилась нескольких сенсационных результатов. В этом сезоне у «брианцоли» с большими соперниками не ладится: одно очко удалось добыть только в противостоянии с «Лацио» (1:1), а «Роме», «Аталанте», «Милану», «Интеру» и «Ювентусу» они проиграли с общим счетом 1:11.

«Наполи», конечно, в кризисе, но все-таки дома футболисты должны вылезти из кожи, чтобы победить. Или хотя бы проявить себя по максимуму в атаке — другого варианта у них нет.

Рекомендуемая ставка: «Наполи» забьет два и более мяча за 1.78.

Супербонус от OLIMPBET! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Монца
ФК Наполи
2
3
Читайте также
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо»
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрович и Малком забили 25 мячей в про-лиге и тащат «Аль-Хиляль» к чемпионству. «Аль-Фейха» не остановить фаворита
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости