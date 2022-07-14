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ЦСКА — «Урал»: новые мучения для Федотова и Чалова

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Урал» 16 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Федор Чалов, ЦСКА.
Фото Global Look Press

Армейцы пропускают в каждой игре.

16 июля 2022 года ЦСКА проведет первый матч нового сезона российской премьер-лиги. Соперником армейцев по матчу стартового тура будет «Урал». Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 14.55 мск, встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Урал» 16 июля 2022 года

У ЦСКА достаточно большой перевес над соперником — так считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех армейцев в предстоящей встрече можно взять с коэффициентом 1.68, это приблизительно 59% вероятности исхода. Ничью предлагается оформить за 4.00 (23%), триумф «Урала» — за 5.20 (18%).

В прошлом сезоне «Урал» набрал в Москве одно очко, причем ЦСКА спасся лишь благодаря голу с пенальти на 94-й минуте. Если считаете, что екатеринбуржцам по силам снова остановить соперника, возьмите вариант Х2 за 2.27.

Команда Игоря Шалимова в конце прошлого розыгрыша РПЛ проводила очень результативные матчи: в шести подряд с ее участием было забито три и больше гола. На ТБ 2.5 котировка 2.05, на ТМ 2.5 — 1.82.

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ЦСКА только в одном из четырех матчей в межсезонье обменялся голами с соперником и он же остается единственным из десяти предыдущих, где сыграла ставка «обе забьют». На равно результативный матч можно поставить за 2.02. На то, что хотя бы одна из команд не отличится, — за 1.79.

Удивительно, но аналитики считают, что ЦСКА по силам забить два и более гола, потому что на ИТБ1 (1.5) котировка 1.87. На ИТМ1 (1.5) — 1.93. У «Урала» хотя бы один забитый мяч доступен за 1.65.

В двух из трех последних очных матчах ЦСКА бил пенальти. 11-метровый в ближайшей игре можно оформить за 2.35, а удаление взять за 2.95.

Наиболее вероятный точный счет — минимальная победа хозяев 1:0 за 5.90.

ЦСКА — «Урал»: прогноз и анализ матча первого тура РПЛ 16 июля 2022 года

Армейцы провели короткий межсезонный отрезок в поисках себя. Команду принял новый главный тренер Владимир Федотов, который в прошлом сезоне слепил боевую машину из средненького «Сочи» и привел команду к серебру РПЛ. От него ждали чудес с первых же матчей, но на раскачку ушло очень много времени. Сначала ЦСКА проиграл «Велесу» из ФНЛ (0:2), а затем больно приложился о «Зенит» (0:3) в Кубке Матч Премьер. Самое главное, что в обеих встречах москвичи были пассивны и безрезультативны в атаке.

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Игра с «Нижним Новгородом» тоже закончилась тотальным провалом (0:2), и только в заключительном матче получилось прервать серию из поражений — победа пришла против «Сочи» (2:1). Интересно, что успех совпал с полноценным возвращением в команду Федора Чалова. Прошлый сезон форвард провел в аренде в «Базеле» и не хотел возвращаться в Москву, но пришлось — швейцарцы не выкупили его контракт. В игре с «НН» Федор вышел на поле только во втором тайме, а первое попадание в стартовый состав отметил голом уже на шестой минуте.

Если считаете, что Чалов поможет ЦСКА забить быстрый мяч и в игре с «Уралом», на гол с 1-й по 29-ю минуту котировка — 1.96.

«Урал» тоже не впечатлил в межсезонье, но хотя бы забивал чаще армейцев. Екатеринбуржцы потерпели поражения в матчах с «Крыльями Советов» (0:3) и «Уфой» (1:4), а также сыграли вничью с «Акроном» (2:2) и в повторной встрече с «Уфой» (1:1).

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Урал»

С 2014-го «Урал» потерпел в гостях у ЦСКА семь поражений подряд, но в последние годы научился играть с армейцами именно на выезде — добыл три ничьи, причет две из них завершились со счетом 2:2. Возможно, екатеринбуржцам помогает расслабленность, ведь они понимают, что за поражение от одного из сильнейших клубов РПЛ на его поле их отчитывать не будут.

Учитывая, что это будет только первый тур и команды по-прежнему раскачиваются и ищут игру, можно, как в прошлые годы, снова ждать результативного матча. И поставить не на победу или ничью «Урала», а на более приземленное и реальное достижение, такое как забитый мяч.

Рекомендуемая ставка: «Урал» забьет за 1.65.

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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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