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«Зенит» в Химках сделает первый шаг к девятому чемпионству. У команды Семака не осталось конкурентов

Прогнозы и ставки на матч открытия РПЛ «Химки» — «Зенит» 15 июля 2022 года
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Вендел, «Зенит».
Фото Global Look Press
Новичок «Зенита» Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press
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Клуб из Санкт-Петербурга уже размялся на «Спартаке».

Команда Сергея Семака превратилась в доминатора чемпионата России и не собирается отдавать лидерство. Даже в сложные для отечественных команд времена сине-бело-голубым удалось не просто сохранить состав, но и прокачать его заметными игроками прошлого сезона. Теперь побеждать будет еще легче, а путь к титулу клуб начнет поездкой в Подмосковье к «Химкам». Добавить интереса игре вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч открытия РПЛ «Химки» — «Зенит»

Игру 15 июля 2022 года примет 18-тысячная «Арена Химки». Она начнется в 20.00 по московскому времени после свистка арбитра Евгения Кукуляка. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 19.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

«Химки» — «Зенит»: прогноз и ставка на матч открытия РПЛ 15 июля 2022 года

Новый сезон РПЛ еще не стартовал, а многие эксперты уже примерили на игроков санкт-петербургского клуба золотые медали. «У «Зенита» в России нет конкурентов. Это объективная реальность. Они хорошо укомплектованы. Семак отлично работает, внедряет новые тенденции футбола, которые видит в европейских чемпионатах», — поделилась мнением бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.

Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России четырежды подряд и явно не собираются останавливаться на достигнутом. Об этом говорит хотя бы трансферная политика клуба: в период, когда отечественные команды отстранены от еврокубков и нуждаются в игроках лишь для внутреннего пользования, «Зенит» приложил все усилия, чтобы удержать лидеров. И добавил к ним качественных новичков, легким шелестом ценных бумажек ослабив прямых конкурентов.

Новичок «Зенита» Матео Кассьерра. Фото Global Look Press
Новичок «Зенита» Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press

У команды Сергея Семака нет проблем, а к самому ему нет претензий, поэтому на днях с тренером продлили контракт до 2025 года. С ним клуб ни разу не уступил на внутренней арене, если не брать БЕТСИТИ Кубок России, и временами показывал неплохие результаты в Европе. Сейчас еврокубки для РФ на паузе, и поэтому приоритеты «Зенита» сместятся в сторону Кубка, а победа в РПЛ должна случиться сама собой.

Пока сине-бело-голубые прокачиваются яркими легионерами, другие команды вынуждены миксовать состав молодыми и необстрелянными футболистами. Конечно, на фоне поигравшего в «Барселоне» Малкома все они — крупинки в пустыне. Поэтому ни о какой серьезной конкуренции речи быть не может.

Что уж говорить о «Химках», которые усилились игроками из КАМАЗа и резервистами команд РПЛ. В прошлом сезоне они с трудом избежали вылета в ФНЛ в стыковых матчах против «СКА-Хабаровск», тяжело навязывают борьбу ЦСКА, «Локомотиву» и остальным лидерам. С «Зенитом» биться вообще бесполезно.

Антон Зиньковский, &laquo;Спартак&raquo;. Ничьи «Зенита» и пенальти «Спартака»: топ-5 ставок на новый сезон РПЛ

Неудивительно, что аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают клуб из Санкт-Петербурга абсолютным фаворитом предстоящей встречи и дают на его победу коэффициент 1.37, это примерно 71% вероятности исхода. На ничью можно поставить за 5.30 (17%), на успех «Химок» — за громадные 8.40 (12%).

Особенно тяжело подмосковному клубу будет с учетом того, что на старте турнира «Зенит» предельно мотивирован. То же самое он показал в матче за Суперкубок — не оставил живого места от «Спартака» (4:0). Если красно-белые так легко склонили голову перед титаном лиги, то «Химки» поддадутся еще проще.

Прогноз от «СЭ»: П2 и тотал больше 2.5 гола за 2.03.

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ФК Зенит
ФК Химки
3
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
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 - : -
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