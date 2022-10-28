«Валенсия» — «Барселона»: шанс для Хави смыть позор
29 октября «Барселона» после вылета из Лиги чемпионов сыграет в чемпионате Испании с «Валенсией». Игра 12-го тура пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko Спорт.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Валенсия» — «Барселона» 29 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Барселоне». На победу каталонцев выставлен коэффициент 1.61, вероятность исхода — примерно 62%. Успех «Валенсии» оценен котировкой 5.60 (16%), ничья — 4.40 (22%).
«Летучие мыши» проиграли сине-гранатовым три последних матча. Наберут ли они очки на этот раз? Вариант 1Х идет за 2.40.
Пять последних игр с участием «Барсы» во всех турнирах завершились «верхом» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.37.
Высока вероятность обмена голами, тем более в предыдущих четырех очных встречах соперники забили друг другу. Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.69, «обе забьют — нет» — за 2.17.
В девяти последних матчах «Барселоны» мяч неизменно оказывается в воротах уже в первом тайме. На ТБ 1 гола в стартовые 45 минут котировка — 1.61.
По мнению экспертов, встреча может завершиться с таким счетом:
«Валенсия» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 12-го тура ла лиги 29 октября 2022 года
«Безусловно, это провал. «Барса» должна выходить из группы, но этого не произошло, потому что мы не заслужили выступать дальше в ЛЧ. У нас очень молодая команда, ей еще есть куда расти», — заявил после разгрома от «Баварии» Педри. За пять матчей команда Хави набрала всего четыре очка в группе С и расположилась на третьей строчке, дающей право сыграть в Лиге Европы. Сине-гранатовым представилась вторая подряд возможность выиграть турнир — в прошлом сезоне они вылетели в 1/4 от «Айнтрахта».
Вылет из Лиги чемпионов случился из-за того, что «Барселона» беспомощна против топ-команд. В этом сезоне из пяти матчей против «Баварии», «Интера» и «Реала» каталонцы проиграли четыре и еще один чудом свели вничью (3:3 с «нерадзурри»). При этом с остальными соперниками у них статистика сумасшедшая: 10 побед в 11 встречах, разница голов — 32:2. Восемь встреч были выиграны с преимуществом в три и более мяча. На то, что «Валенсия» тоже уступит с форой (-1.5), котировка — 2.48.
«Летучие мыши», как и в последние несколько лет, выступают очень нестабильно. Из 11 матчей сезона они выиграли только четыре и ни разу не победили дважды подряд. В последний месяц статистика вообще испортилась: три ничьих и поражение при одном успехе в игре с «Осасуной» (2:1). Перед матчем с «Барселоной» «Валенсия» идет девятой в чемпионате и с трудом цепляется за десятку сильнейших, потому что снизу подпирает огромная группа преследователей. Вероятно, после встречи с Левандовски и Дембеле команда Дембеле резко пикирует.
Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Барселона»
После вылета из Лиги чемпионов для «Барселоны» сезон сведен к одной задаче — выиграть ла лигу. Для этого нужно брать три очка в каждом матче, потому что «Реал» почти безошибочен — не выиграл только одну встречу.
Несмотря на вылет из ЛЧ и поражение от мадридцев, «Барселона» сейчас в той форме, когда может и должна легко громить соперников уровнем ниже «Реала» и «Баварии». Это она обычно и делает. «Валенсия», которая за последние пару недель не справилась с «Эльче», «Мальоркой» и «Эспаньолом», будет сладкой добычей, как и в трех предыдущих очных матчах с каталонцами. Не поможет ей даже Кавани, который забил все четыре мяча команды в трех крайних играх.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2