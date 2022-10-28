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«Валенсия» — «Барселона»: шанс для Хави смыть позор

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Валенсия» — «Барселона» 29 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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«Барселона» вылетела из ЛЧ.
Фото Global Look Press
Каталонцам нужно меньше говорить и больше делать.

29 октября «Барселона» после вылета из Лиги чемпионов сыграет в чемпионате Испании с «Валенсией». Игра 12-го тура пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko Спорт.

Испания. Лига 1. 12-й тур
29 окт, 22:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Валенсия» — «Барселона» 29 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Барселоне». На победу каталонцев выставлен коэффициент 1.61, вероятность исхода — примерно 62%. Успех «Валенсии» оценен котировкой 5.60 (16%), ничья — 4.40 (22%).

«Летучие мыши» проиграли сине-гранатовым три последних матча. Наберут ли они очки на этот раз? Вариант 1Х идет за 2.40.

Пять последних игр с участием «Барсы» во всех турнирах завершились «верхом» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.37.

Высока вероятность обмена голами, тем более в предыдущих четырех очных встречах соперники забили друг другу. Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.69, «обе забьют — нет» — за 2.17.

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В девяти последних матчах «Барселоны» мяч неизменно оказывается в воротах уже в первом тайме. На ТБ 1 гола в стартовые 45 минут котировка — 1.61.

По мнению экспертов, встреча может завершиться с таким счетом:

  • 2:1 в пользу гостей — за 7.80;

  • 1:1 — за 8.00;

  • 2:0 на «Барсу» — за 8.10.

«Валенсия» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 12-го тура ла лиги 29 октября 2022 года

«Безусловно, это провал. «Барса» должна выходить из группы, но этого не произошло, потому что мы не заслужили выступать дальше в ЛЧ. У нас очень молодая команда, ей еще есть куда расти», — заявил после разгрома от «Баварии» Педри. За пять матчей команда Хави набрала всего четыре очка в группе С и расположилась на третьей строчке, дающей право сыграть в Лиге Европы. Сине-гранатовым представилась вторая подряд возможность выиграть турнир — в прошлом сезоне они вылетели в 1/4 от «Айнтрахта».

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Вылет из Лиги чемпионов случился из-за того, что «Барселона» беспомощна против топ-команд. В этом сезоне из пяти матчей против «Баварии», «Интера» и «Реала» каталонцы проиграли четыре и еще один чудом свели вничью (3:3 с «нерадзурри»). При этом с остальными соперниками у них статистика сумасшедшая: 10 побед в 11 встречах, разница голов — 32:2. Восемь встреч были выиграны с преимуществом в три и более мяча. На то, что «Валенсия» тоже уступит с форой (-1.5), котировка — 2.48.

«Летучие мыши», как и в последние несколько лет, выступают очень нестабильно. Из 11 матчей сезона они выиграли только четыре и ни разу не победили дважды подряд. В последний месяц статистика вообще испортилась: три ничьих и поражение при одном успехе в игре с «Осасуной» (2:1). Перед матчем с «Барселоной» «Валенсия» идет девятой в чемпионате и с трудом цепляется за десятку сильнейших, потому что снизу подпирает огромная группа преследователей. Вероятно, после встречи с Левандовски и Дембеле команда Дембеле резко пикирует.

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Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Барселона»

После вылета из Лиги чемпионов для «Барселоны» сезон сведен к одной задаче — выиграть ла лигу. Для этого нужно брать три очка в каждом матче, потому что «Реал» почти безошибочен — не выиграл только одну встречу.

Несмотря на вылет из ЛЧ и поражение от мадридцев, «Барселона» сейчас в той форме, когда может и должна легко громить соперников уровнем ниже «Реала» и «Баварии». Это она обычно и делает. «Валенсия», которая за последние пару недель не справилась с «Эльче», «Мальоркой» и «Эспаньолом», будет сладкой добычей, как и в трех предыдущих очных матчах с каталонцами. Не поможет ей даже Кавани, который забил все четыре мяча команды в трех крайних играх.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.61.

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 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
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 - : -
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