«Зриньски» — «Урарту»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 18 июля 2023 года
18 июля «Зриньски» проведет ответный поединок первого раунда квалификации Лиги чемпионов с «Урарту» из Армении. В первой встрече коллектив из Боснии и Герцеговины добыл минимальную победу (1:0). Предстоящая игра пройдет в Мостаре на стадионе «Под Белым Брегом». Датский арбитр Петер Кьесгор даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. В России легально не покажут прямую трансляцию матча.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «дворян» в основное время можно с коэффициентом 1.55, вероятность — примерно 63%. Триумф коллектива из Еревана предложен за 6.32 (14%) — это наименее возможный итог матча. Котировка на ничью — 4.05 (23%).
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Эксперты практически не сомневаются в проходе боснийцев в следующий раунд: поставить на это событие можно за 1.05. Аналогичный рынок на гостей оценен в солидные 9.25.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода противостояния намекают на солидное преимущество «дворян»:
• 1:0 — за 5.20;
• 2:0 — за 5.22;
• 0:0 — за 7.45.
Соперники не порадовали результативностью в первом поединке, вероятно, такой же скудной на точные попадания окажется и ответная встреча. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.68.
Рынок на обмен голами идет за 2.31, «обе забьют — нет» можно взять за 1.62.
Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Зриньски» — «Урарту»
Хозяева выглядят серьезными фаворитами: боснийцы победили на выезде и теперь проведут ответный матч дома. «Урарту» не вскрыл соперника в Ереване и вряд ли сделает это в Мостаре. У чемпиона Армении травмированы два форварда — Яя Саного и Темур Джикия. Грузин получал немало практики в прошлом сезоне, а француз даже провел 41 минуту в первой игре с «Зриньски».
Рекомендуемая ставка: «Урарту» не забьет за 1.88.
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
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|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
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|23.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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