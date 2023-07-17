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«Зриньски» — «Урарту»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 18 июля 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Зриньски» — «Урарту» 18 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Матей Сенич («Зриньски»).
Фото Официальный сайт «Зриньски»

18 июля «Зриньски» проведет ответный поединок первого раунда квалификации Лиги чемпионов с «Урарту» из Армении. В первой встрече коллектив из Боснии и Герцеговины добыл минимальную победу (1:0). Предстоящая игра пройдет в Мостаре на стадионе «Под Белым Брегом». Датский арбитр Петер Кьесгор даст стартовый свисток в 21.00 по московскому времени. В России легально не покажут прямую трансляцию матча.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
18 июл, 21:00. HSK Zrinjski (Bijeli Brijeg) (Мостар)
Зриньски
Урарту

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «дворян» в основное время можно с коэффициентом 1.55, вероятность — примерно 63%. Триумф коллектива из Еревана предложен за 6.32 (14%) — это наименее возможный итог матча. Котировка на ничью — 4.05 (23%).

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Эксперты практически не сомневаются в проходе боснийцев в следующий раунд: поставить на это событие можно за 1.05. Аналогичный рынок на гостей оценен в солидные 9.25.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода противостояния намекают на солидное преимущество «дворян»:

• 1:0 — за 5.20;

• 2:0 — за 5.22;

• 0:0 — за 7.45.

Соперники не порадовали результативностью в первом поединке, вероятно, такой же скудной на точные попадания окажется и ответная встреча. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.19, ТМ 2.5 — за 1.68.

Рынок на обмен голами идет за 2.31, «обе забьют — нет» можно взять за 1.62.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Зриньски» — «Урарту»

Хозяева выглядят серьезными фаворитами: боснийцы победили на выезде и теперь проведут ответный матч дома. «Урарту» не вскрыл соперника в Ереване и вряд ли сделает это в Мостаре. У чемпиона Армении травмированы два форварда — Яя Саного и Темур Джикия. Грузин получал немало практики в прошлом сезоне, а француз даже провел 41 минуту в первой игре с «Зриньски».

Рекомендуемая ставка: «Урарту» не забьет за 1.88.

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«Шериф» — «Фарул»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 18 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
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Урал – ЦСКА
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 - : -
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