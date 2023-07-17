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«Шериф» — «Фарул»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 18 июля 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Шериф» — «Фарул» 18 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Седрик Бадоло («Шериф».
Фото Global Look Press

18 июля состоится ответный матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов между «Шерифом» из Молдавии и румынским «Фарулом». Игра пройдет в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Стартовый свисток португальского судьи Мигеля Ногейры прозвучит в 20.00 по московскому времени. В России легально не покажут эту встречу. После первого столкновения преимущество у клуба из Констанцы (1:0).

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
18 июл, 20:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
Фарул

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты предстоящего поединка: поставить на их триумф в основное время можно за 1.89, это около 52% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 4.28 (20%) — это наименее ожидаемый исход матча. Ничья идет за 3.48 (28%).

Ждете успех фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Шериф» при благоприятном результате принесет 1890 рублей.

Рынок на квалификацию молдаван в следующий раунд предложен за 2.33, на проход румын — за 1.60.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают превосходство «Шерифа»:

• победа 1:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 6.20;

• 0:0 — за 6.42.

В первой встрече команды выжали лишь один забитый мяч на двоих, ответная игра тоже вряд ли получится яркой. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.59.

Вероятность увидеть меткие выстрелы от обоих коллективов оценена в 2.18, обратный рынок доступен за 1.69.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Шериф» — «Фарул»

Желто-черные — куда более искушенные еврокубковые бойцы. Два сезона подряд «осы» выступали на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы. Причем в ЛЧ-2021/22 «Шериф» обыграл «Реал» и финишировал третьим. У «Фарула» нет такого опыта — он ни разу в истории не попадал в групповой этап. В домашнем матче клуб из Молдавии в состоянии разобраться с менее опытным соперником. Даже после минимального поражения в первой встрече.

Рекомендуемая ставка: проход «Шерифа» за 2.33.

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«Тюмень» — «Химки»: прогноз на матч первой лиги 17 июля 2023 года
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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 - : -
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