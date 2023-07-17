«Шериф» — «Фарул»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 18 июля 2023 года
18 июля состоится ответный матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов между «Шерифом» из Молдавии и румынским «Фарулом». Игра пройдет в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Стартовый свисток португальского судьи Мигеля Ногейры прозвучит в 20.00 по московскому времени. В России легально не покажут эту встречу. После первого столкновения преимущество у клуба из Констанцы (1:0).
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты предстоящего поединка: поставить на их триумф в основное время можно за 1.89, это около 52% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 4.28 (20%) — это наименее ожидаемый исход матча. Ничья идет за 3.48 (28%).
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Рынок на квалификацию молдаван в следующий раунд предложен за 2.33, на проход румын — за 1.60.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают превосходство «Шерифа»:
• победа 1:0 — за 5.60;
• 1:1 — за 6.20;
• 0:0 — за 6.42.
В первой встрече команды выжали лишь один забитый мяч на двоих, ответная игра тоже вряд ли получится яркой. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.59.
Вероятность увидеть меткие выстрелы от обоих коллективов оценена в 2.18, обратный рынок доступен за 1.69.
Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Шериф» — «Фарул»
Желто-черные — куда более искушенные еврокубковые бойцы. Два сезона подряд «осы» выступали на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы. Причем в ЛЧ-2021/22 «Шериф» обыграл «Реал» и финишировал третьим. У «Фарула» нет такого опыта — он ни разу в истории не попадал в групповой этап. В домашнем матче клуб из Молдавии в состоянии разобраться с менее опытным соперником. Даже после минимального поражения в первой встрече.
Рекомендуемая ставка: проход «Шерифа» за 2.33.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -